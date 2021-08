Zoom annonce des changements pour permettre une meilleure concentration pendant les appels

Zoom continue d’adapter de nouveaux changements à la plate-forme pour répondre aux besoins de son large éventail de clients, et dans ce cas, il semble que ce soit au tour des enseignants d’être les premiers à découvrir ce qui va arriver au logiciel d’appel vidéo.

Une nouvelle fonctionnalité permettra de capter l’attention de tous les appelants

La nouvelle fonction qui sera disponible dans Zoom sera un mode dit « Focus », ou mode de concentration, qui sera conçu pour favoriser l’attention des étudiants dans les classes virtuelles en limitant la quantité d’informations qui apparaîtront sur l’écran de ceux qui participent aux appels.

Lorsque ce mode est activé, le programme fait en sorte que les participants à une réunion ne puissent pas voir les vidéos ou les écrans partagés des autres, tandis que l’hôte peut toujours voir les webcams de chacun. Cela sera très utile lorsque les enseignants doivent présenter un contenu spécifique et requérir toute l’attention des élèves.

Dans le cas des étudiants, en plus de voir le professeur, les appelants pourront également voir leur propre vidéo et toute présentation partagée par l’hôte de l’appel, ainsi que les noms des autres personnes présentes et leurs réactions en emoji.

Comme l’explique Zoom, la fonction peut être activée ou désactivée à tout moment, ce qui permet à l’hôte de l’appel d’avoir suffisamment de contrôle pour faire la part des choses entre les moments où l’attention des autres interlocuteurs est nécessaire et ceux où il peut être utile que tous les participants à l’appel puissent se voir et se parler.

Un modèle très similaire a été travaillé par Zoom sous le mode Webinar, qui est principalement destiné aux événements de masse avec la participation de plusieurs personnes et qui sont structurés d’une manière qui s’apparente principalement à une présentation, c’est-à-dire sans composante collaborative comme dans un appel normal. Ce service, en outre, est payant et peut coûter à partir de 690 dollars par an.

L’avantage du mode focus est qu’il sera disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme, même ceux de la version gratuite, sans avoir à payer. Cela pourrait être très favorable pour ceux qui utilisent le programme pour des sessions courtes ou avec peu de personnes en même temps.

S’il est notable que le service présente plusieurs avantages conçus pour le domaine de l’enseignement, ce nouveau mode peut également s’avérer très utile pour les réunions de famille virtuelles et même les réunions entre les employés d’une entreprise.

Le zoom a connu une croissance exponentielle depuis que des mesures préventives ont été adoptées dans le monde entier contre la pandémie de COVID-19, qui consistaient principalement à rester à la maison et à éviter les contacts physiques. L’arrivée récente de la variante Delta pourrait signifier une extension de la nécessité de maintenir des habitudes numériques telles que les appels vidéo pour remplacer les réunions et même les cours en face à face.