Google a ajouté un tableau périodique interactif à son moteur de recherche

Il comporte des modèles 3D de chacun des éléments et diverses informations amusantes pour faciliter leur mémorisation.

Une fonctionnalité plutôt inattendue est apparue sur Google sous la forme d’un nouveau tableau périodique interactif destiné à ceux qui souhaitent en savoir plus ou rafraîchir leurs connaissances en chimie.

Le célèbre moteur de recherche a intégré un ajout assez spécial pour les personnes qui ont besoin d’informations sur le tableau périodique, puisqu’il est désormais possible d’utiliser un modèle interactif de celui-ci au sein même du moteur de recherche.

Pour accéder à ce nouveau tableau périodique, il suffit de rechercher le terme tableau périodique et il apparaîtra parmi les éléments à droite de la recherche. Toutefois, pour ceux qui ne le voient toujours pas, il est également possible de s’y rendre directement via le lien suivant.

Le tableau périodique en question fait partie de la plateforme de contenu « Experiments with Google », un espace que l’entreprise numérique a mis en place pour que les artistes et les codeurs puissent développer leurs propres expériences dans des domaines allant de l’intelligence artificielle aux projets artistiques et technologiques créatifs.

La particularité de cette version du tableau périodique est qu’elle est interactive, ce qui signifie dans ce cas que vous pouvez choisir des éléments particuliers et que le système vous fournira des informations détaillées sur le produit chimique en question. Il s’agit de données précises telles que son symbole, sa masse atomique, sa densité, son point d’ébullition et d’informations encore plus rarement consultées telles que l’auteur de la découverte de l’élément et l’année de cette découverte.

En plus des données traditionnelles, pour chacun des éléments du tableau, il y a une petite anecdote sous la forme d’un fait amusant spécifique au produit chimique sélectionné. Des faits intéressants comme le fait qu’aucune fonction biologique connue de l’aluminium n’a encore été découverte ou que le thallium a été utilisé comme arme principale dans un roman d’Agatha Christie.

Le détail le plus particulier de ce tableau périodique est peut-être qu’il comporte également une représentation en 3D du modèle atomique de Bohr pour chacun des éléments, ce qui signifie qu’il est possible de voir le noyau et les configurations électroniques de tous les produits chimiques en mouvement. En outre, il est possible de faire glisser le modèle pour visualiser la figure tridimensionnelle sous différents angles.

Cette fonctionnalité du tableau périodique intervient à un moment où Google teste un certain nombre d’outils destinés à aider les enfants à étudier à la maison, comme le mécanisme Family Bell intégré à l’Assistant Google qui ajuste tous les appareils intelligents d’un réseau domestique pour s’adapter à un environnement programmé. Cette fonction est particulièrement destinée aux occasions où les enfants doivent commencer leurs études et où le processus peut être facilité en modifiant l’environnement pour qu’il soit davantage axé sur l’activité concernée.

Ces derniers temps, Google a montré un vif intérêt pour rendre sa plateforme et ses services plus adaptés aux enfants, comme avec le nouveau changement de politique qui a apporté des changements tels que l’activation permanente de la fonction SafeSearch ou les rappels de YouTube pour aller se coucher.