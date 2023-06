Google offre des bourses d’études en cybersécurité à 4 000 jeunes adultes

Google s’apprête à avoir un impact significatif dans le domaine de la cybersécurité en offrant 4 000 bourses d’études aux personnes intéressées par l’étude de cette discipline vitale. Avec la demande croissante de professionnels de la cybersécurité sur le marché mondial de l’emploi, ces bourses visent à doter les jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans des compétences et des connaissances nécessaires pour relever les défis croissants de la sécurité en ligne. Notamment, l’initiative de Google accorde la priorité aux femmes, aux personnes ayant une formation supérieure incomplète et aux chômeurs, leur offrant ainsi l’opportunité d’améliorer leur employabilité et de contribuer activement au secteur de la technologie. Plongeons dans les détails de ce programme révolutionnaire et explorons comment les passionnés de cybersécurité en herbe peuvent saisir cette opportunité.

Des bourses pour un monde numérique plus sûr

La hausse alarmante des menaces cybernétiques a mis en évidence le besoin urgent de professionnels qualifiés capables de protéger les infrastructures numériques. Conscient de cette demande, Google collabore avec Colnodo, une organisation renommée, pour offrir des bourses axées sur l’éducation en cybersécurité. Pour être éligible, il faut être âgé de 18 à 35 ans et avoir au moins un niveau d’éducation secondaire, même s’il n’est pas terminé. Il est important de noter que des connaissances technologiques spécialisées ne sont pas une condition préalable à l’obtention de ces bourses, ce qui les rend accessibles à un large éventail de candidats.

La priorité pour l’autonomisation des femmes et des chômeurs

Dans le but de remédier aux inégalités existantes et de fournir des opportunités aux groupes sous-représentés, le programme de bourses de Google accorde la priorité aux femmes, aux personnes ayant une formation supérieure incomplète et aux chômeurs. En se concentrant sur ces groupes démographiques, Google vise à combler l’écart entre les sexes et à autonomiser ceux qui rencontrent des difficultés d’emploi. Avec les compétences en cybersécurité devenant de plus en plus cruciales sur le marché du travail moderne, cette initiative offre une chance unique aux individus d’acquérir des compétences recherchées et d’améliorer leurs perspectives de carrière.

La Colombie se concentre sur le chômage des jeunes

La Colombie, l’un des pays participant à ce programme, accorde une attention particulière à sa jeune population en raison des taux de chômage préoccupants. Selon le Département des statistiques administratives nationales (DANE), en avril 2023, le taux de chômage des jeunes de 15 à 28 ans s’élève à 18 %. Pour lutter contre ce problème, l’alliance de bourses se concentre sur ce groupe d’âge, dans le but de les doter des compétences numériques nécessaires pour les futures opportunités d’emploi. Giovanni Stella, directeur général de Google en Colombie, a exprimé l’engagement de l’entreprise à offrir des bourses aux plus démunis, leur permettant ainsi de réussir dans l’industrie de la technologie et d’améliorer leur qualité de vie.

Autonomisation par le savoir et l’éducation

Google reconnaît depuis longtemps l’importance de l’éducation et s’implique activement dans la fourniture d’opportunités de formation aux individus en Amérique latine. Grâce à leurs programmes de carrière certifiée, plus de 21 500 personnes dans la région ont obtenu leur diplôme, connaissant un impact positif sur leur parcours professionnel. Bien que ces programmes couvrent différents domaines du secteur de la technologie, les bourses en Colombie se concentrent sur la cybersécurité, compte tenu de sa notoriété croissante et de la demande de talents dans l’industrie. En soutenant les jeunes Colombiens dans leur parcours de transformation numérique, Google vise à favoriser la croissance économique et à leur offrir une base solide dans ce domaine critique.

Accéder aux bourses

Pour les personnes intéressées par l’obtention de l’une de ces prestigieuses bourses, le processus est simple. Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans, avoir une formation secondaire (même incomplète) et avoir accès à Internet et à un ordinateur. Les cours, d’une durée d’environ six mois, demanderont environ 10 heures d’engagement par semaine. Les candidats peuvent postuler sur le site web de Colnodo en visitant www.colnodo.apc.org. Le site web fournit des informations détaillées sur les cours disponibles et les personnes intéressées peuvent entamer leur processus de candidature en entrant les détails de leur document d’identification.

Conclusion

L’initiative de Google d’offrir 4 000 bourses pour des études en cybersécurité démontre son engagement à favoriser un paysage numérique sécurisé. En accordant la priorité aux femmes, aux personnes ayant une formation supérieure incomplète et aux chômeurs, ces bourses visent à autonomiser les groupes sous-représentés et à les doter des compétences nécessaires pour réussir. Avec la demande croissante de professionnels de la cybersécurité, ces bourses joueront un rôle crucial dans combler l’écart de compétences et garantir un avenir numérique plus sûr. Au fur et à mesure que le programme se déploie, il a le potentiel de transformer la vie de nombreux individus, en ouvrant des portes à des carrières enrichissantes et en contribuant à la croissance globale du secteur de la technologie.