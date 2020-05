Google Meet est prêt à rivaliser avec Zoom

Google n’a pas perdu de temps pour intégrer sa Visioconférence Meet dans Gmail, certains utilisateurs voyant déjà un lien pour lancer Meet dans la barre latérale gauche de l’interface Gmail. Autrefois réservé à ses clients du secteur des entreprises et de l’éducation via G Suite, la société a déclaré la semaine dernière qu’elle rendait Meet gratuit pour toute personne possédant un compte Google et qu’elle autorisait des réunions de 100 personnes maximum sans limite de temps.

Les appels et les services de messagerie de Google ont toujours fait défaut d’une manière ou d’une autre, mais avec la situation actuelle du monde, où le travail à domicile n’est plus un luxe, mais une nécessité, Google a fait de gros efforts pour améliorer son jeu, surtout lorsqu’il existe une application concurrente forte comme Zoom.

Google Meet est idéal pour les entreprises de toute taille et est intégré aux versions G Suite de Gmail et Google Calendar. Le service Google Meet affiche la liste complète des participants et permet aux utilisateurs de programmer des réunions à l’avance.

La mise en avant de Meet est la dernière tentative de Google de se confronter à Zoom, l’application de Visioconférence omniprésente qui a jusqu’à présent régné sur l’ère du « rester chez soi ». Meet disposera de certains contrôles de confidentialité qui font défaut à Zoom. Vous ne pouvez pas simplement cliquer sur un lien pour participer à une rencontre ; vous devez vous connecter à votre compte Google. Si l’hôte de la réunion ne vous a pas invité, vous serez envoyé dans une zone d’attente jusqu’à ce que l’hôte vous approuve. Et contrairement à Zoom, la version gratuite de Meet n’aura pas de numéros de téléphone fixe pour les réunions.

Google et Microsoft commencent à rattraper leur retard sur Zoom dans le domaine de la Visioconférence (bien que les questions abondent sur la croissance réelle de Zoom). Microsoft a porté son application Teams à 75 millions d’utilisateurs actifs par jour, a déclaré la semaine dernière la société lors de son appel aux gains. Et Meet ajoute environ 3 millions de nouveaux utilisateurs par jour, selon Google, passant récemment la barre des 100 millions de participants quotidiens aux réunions Meet.

Mais Google a toujours été un peu désorganisé dans le domaine de la Visioconférence et du chat. (Vous vous souvenez de Gchat ? et Allo ?) Jusqu’au mois dernier, Meet s’appelait encore Hangouts Meet, par exemple. Et Hangouts Chat (le concurrent de Google Slack), est toujours là, même s’il a été rétrogradé dans la barre latérale gauche de Gmail pour donner à Meet un meilleur positionnement. Il reste donc à Google les applications Hangouts Chat, Meet et Hangouts (bien qu’elles seront bientôt supprimées), ainsi que l’application Android Chat et l’application de chat vidéo mobile Duo.