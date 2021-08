TikTok va porter la durée de ses vidéos à 5 minutes

Le réseau social serait en train de tester une nouvelle limite à la longueur des vidéos qui l’ont rendu si célèbre.

Le célèbre réseau social TikTok continue de tester de nouvelles modifications de sa plateforme et apparemment la prochaine à rejoindre la liste sera une durée encore plus longue pour les vidéos téléchargées sur la plateforme.

Selon Matt Navarra, consultant en médias sociaux, TikTok teste actuellement la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 5 minutes pour tous ses utilisateurs.

L’annonce du test se ferait sous la forme d’une notification aux utilisateurs avec le texte suivant : « Téléchargez des vidéos d’une durée maximale de 5 minutes depuis votre appareil. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de TikTok avant de tester la fonctionnalité sur votre application ou sur tiktok.com ».

Cette décision fait suite à l’adoption par le réseau social d’une nouvelle durée maximale pour les vidéos, jusqu’à 3 minutes, contre les 60 secondes habituelles qui ont fait la réputation de l’application.

Il convient de noter que le principal modèle de TikTok a été précisément la production de courtes vidéos virales, un modèle que d’autres réseaux sociaux ont essayé d’appliquer, comme cela a été le cas avec Reels sur Instagram et Shorts sur YouTube, de sorte que la modification vers des vidéos plus longues semble aller à l’encontre de ce qui a été habituel pour l’application la plus téléchargée au monde.

Bien que ce ne soit pas la première fois que TikTok décide d’adopter des modèles similaires à ceux de ses concurrents, puisqu’il y a tout juste une semaine, il a été annoncé que le réseau social avait l’intention d’intégrer des « stories » à la plateforme, d’une manière assez similaire à la fonction du même nom sur Instagram. Il s’agira de courtes vidéos qui disparaîtront après 24 heures, mais une éventuelle date de lancement n’est pas encore connue.

En ce qui concerne les vidéos plus longues, 9to5 Mac rapporte qu’il est arrivé que des utilisateurs aient la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes. Il est possible qu’il s’agisse d’une sorte de test que TikTok effectue pour savoir quelle longueur sera la plus préférée des utilisateurs.

Juste au même moment, il a été annoncé que la plateforme développait également un nouvel espace permettant aux utilisateurs de créer eux-mêmes du contenu en réalité augmentée, afin que davantage de créateurs de contenu puissent utiliser des filtres ou des détails réalisés par leurs soins, de manière similaire aux filtres de Snapchat et Instagram.

Pour l’instant, les vidéos de plus de trois minutes sur TikTok ne sont qu’un test et pourraient ne pas être intégrées de manière permanente au réseau social. Il se peut également qu’une limite différente de celle de 5 ou 10 minutes actuellement proposée soit trouvée. Au cours des prochains mois, nous saurons exactement quel chemin empruntera cette application très appréciée.

La question est maintenant de savoir quand les concurrents copieront la nouvelle stratégie de TikTok.