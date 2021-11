Instagram Stories : désormais, il y a plus de temps pour les enregistrer, 15 secondes, c’est terminé

Aujourd’hui, Instagram veut changer les choses, puisqu’il autorisera des stories beaucoup plus longues que les stories actuelles, créant ainsi plus d’espace pour les nouvelles idées des créateurs de contenu et les campagnes publicitaires.

Instagram prévoit une mise à jour dans laquelle vous pourrez enregistrer jusqu’à 1 minute par Story. (photo : Journal Final Version)

Cette nouvelle mise à jour permettra aux marques de publier plus facilement des annonces ou des publicités.

Instagram, l’une des applications les plus populaires au monde avec différentes mises à jour tout au long de son histoire, a désormais évoqué la possibilité d’enregistrer des Stories (courtes vidéos visibles pendant 24 heures) dont la durée de visionnage est de 60 secondes.

Selon Matt Navarra, consultant en médias sociaux, la limite de 15 secondes pour les vidéos sur Instagram Stories a pris fin et la durée maximale sera désormais de 60 secondes. Il est important d’ajouter que cette limite de temps était déjà disponible dans les « Reels », mais maintenant l’option sera ajoutée aux « Stories ».

Tweet du consultant en médias sociaux Matt Navarra. (photo : Twitter)

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs d’Instagram, car tout le monde n’a pas reçu la notification : » Nous introduisons des stories plus longues. Les vidéos de 60 secondes ne seront plus divisées en segments ». Toutefois, dans les prochains jours, la plupart des utilisateurs pourront profiter de cette période de 60 secondes.

Ce changement intègre les dernières nouveautés introduites par la plateforme de Facebook, comme les nouveaux liens vers les histoires qui ont été introduits il y a quelques jours. En attendant, nous attendons l’arrivée du chiffrement de bout en bout pour la messagerie privée, qui semble devoir attendre jusqu’en 2023.

Nul doute que cette nouvelle mise à jour facilitera la publication d’annonces ou de publicités par les marques, voire sera un bon outil pour les utilisateurs qui souhaitent montrer un peu plus de contenu.

Instagram Stories. (photo : Geeknetic)

Instagram est en retard sur cette mise à jour

Il y a quelque temps, TikTok a commencé à autoriser les vidéos d’une durée maximale de 3 minutes, ce qui lui a permis d’augmenter la longueur de ses vidéos de 300 %. Il a également ajouté un curseur en bas de l’écran pour les déplacer d’avant en arrière comme le souhaite l’utilisateur. Instagram a désormais multiplié son compte par quatre, alors que son point de départ était bien plus bas. Les Stories Instagram prennent désormais en charge les vidéos d’une durée maximale d’une minute.

Instagram Stories

Jusqu’à présent, créer une vidéo de plus de 15 secondes sur Instagram ou télécharger une vidéo précédemment enregistrée sur la plateforme signifiait que la vidéo était hachée pour correspondre à la limite du quart de minute. Instagram a maintenant décidé de multiplier cette limite par et d’autoriser les vidéos d’une durée maximale d’une minute.

Instagram teste l’ajout de musique dans les publications du flux

Le réseau social Instagram a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité, pour l’instant réservée aux utilisateurs de pays comme l’Inde, qui permet aux utilisateurs d’ajouter des chansons aux posts de leur flux. C’est ce qu’a déclaré la responsable des partenariats d’Instagram en Inde depuis son compte personnel, @ladyroxpop, qui a expliqué que la nouvelle fonctionnalité permet d’ajouter de la musique aux posts, comme cela est déjà faisable sur les Reels et Stories de l’appli.

Utilisateur @ladyroxpop. (photo : Instagram)

Jusqu’à présent, les Stories éphémères et les courtes vidéos avec bande sonore sont les seuls outils d’Instagram permettant d’ajouter de la musique, comme c’est le cas pour des plateformes telles que TikTok. Pour l’instant, les utilisateurs d’Instagram ne peuvent accéder à la nouvelle fonctionnalité que dans certains pays, dont l’Inde, comme l’a confirmé le responsable des partenariats de la plateforme.