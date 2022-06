TikTok propose désormais d’arrêter le défilement infini

TikTok a annoncé l’ajout d’une série de nouvelles fonctionnalités visant à empêcher les utilisateurs de se perdre dans son flux sans fin de vidéos courtes et addictives. En plus des limites quotidiennes existantes de l’application, un nouvel outil affichera un rappel après l’utilisation de l’application pendant une période prolongée, définie par l’utilisateur.

Les utilisateurs adolescents (âgés de 13 à 17 ans) qui passent plus de 100 minutes par jour dans l’application seront invités à utiliser l’outil de limitation du temps d’écran.

L’application vous permet de « programmer une pause » après une période donnée. Image : TikTok

En outre, TikTok introduit un nouveau tableau de bord qui résume l’utilisation de l’application en fonction du temps d’écran. Les statistiques comprennent le temps d’ouverture de l’application, la répartition de l’utilisation entre le jour et la nuit, et le temps total quotidien passé dans l’application.

L’ajout de ces nouvelles fonctionnalités à TikTok fait suite à l’ajout d’outils de gestion du temps à Instagram et Netflix, entre autres apps. Apple et Google autorisent la limitation des applications iOS et Android. Ce sont des ajouts avantageux pour les services dont le modèle économique repose sur la publicité et qui peuvent être incités à accroître la concentration des utilisateurs.