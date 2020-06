YouTube teste une nouvelle fonctionnalité dans son application de type TikTok

Google continue d’ajouter des fonctionnalités au plus grand portail vidéo du monde, YouTube. Après avoir copié les Stories de Snapchat et Instagram, un nouveau format vidéo court dirige ses pas vers la plateforme. Enregistré à partir de votre téléphone portable, avec un maximum de 15 secondes et la possibilité d’épisser les prises de vue en appuyant sur le bouton d’enregistrement. Style TikTok.

La plateforme vidéo de YouTube teste une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’enregistrer de courtes vidéos d’une durée maximale de 15 secondes directement depuis l’application, à la manière de TikTok. Le test de cette nouvelle fonctionnalité est accessible à un petit groupe de personnes possédant des appareils mobiles Android et iOS.

Ceux qui disposent de cette fonction, qui est en période d’essai, verront dans leur « application » une option pour « Créer une vidéo » et la sélectionner ouvrira la caméra de l’appareil et un bouton d’enregistrement. Les utilisateurs peuvent appuyer et maintenir le bouton d’enregistrement pour enregistrer leur première vidéo, qui ne doit pas durer plus de 15 secondes.

S’ils souhaitent une vidéo plus longue, les utilisateurs peuvent l’enregistrer directement à partir de la caméra de leur téléphone portable, puis la télécharger dans l’application de la galerie, au lieu d’utiliser la caméra de YouTube. TikTok, également connu sous le nom de Douyin (littéralement : « son vibrant ») en Chine, est une application médiatique iOS et Android permettant de créer et de partager de courtes vidéos. L’application permet aux utilisateurs de créer des vidéos musicales courtes de 3 à 15 secondes et des vidéos longues de 30 à 60 secondes. Il s’agit d’une plateforme vidéo de premier plan en Asie, aux États-Unis et dans d’autres parties du monde.

Tous les réseaux sociaux commencent par se spécialiser dans un domaine et, s’ils réussissent, finissent par phagocyter les fonctionnalités réussies de la concurrence afin d’atteindre un plus large éventail d’utilisateurs. Les histoires de Snapchat en sont un bon exemple : elles ont même fini par atteindre les recherches sur Google. Et le prochain réseau social que toutes les entreprises vont regarder est TikTok, comme c’est le cas en ce moment sur YouTube : il teste déjà les vidéos de 15 secondes.

YouTube teste l’enregistrement vidéo segmenté de TikTok

Il ne fait aucun doute que TikTok est un succès mondial. Et pas seulement chez les plus jeunes, que le réseau social a fini par monopoliser tous les spectres sociaux et d’âge, attirant même l’attention des entreprises. Tout cela grâce aux vidéos de 15 secondes, à la créativité des utilisateurs et à l’aide d’un algorithme qui invite à regarder un contenu parfaitement adapté aux goûts de la personne.

Vu le succès de TikTok et le fait que le réseau social attire l’attention d’un public très spécifique (même s’il n’est pas exclusivement jeune), YouTube a décidé de « voler » la mécanique d’enregistrement en transférant le format de 15 secondes sur la plateforme de contenu de Google. La manière dont les vidéos sont enregistrées est identique à celle de TikTok : un bouton sur l’interface du mobile permet d’enregistrer une séquence ; cela donne la possibilité de lier les plans par segments jusqu’à ce que la limite de temps soit atteinte. Ce type de contenu ne peut être créé et téléchargé qu’à partir du smartphone.

YouTube a amélioré la fonctionnalité de sa page d’aide. C’est ce que dit l’entreprise :

« Nous testons une nouvelle façon pour les créateurs d’enregistrer facilement plusieurs clips à partir de l’application mobile YouTube et de les télécharger en une seule vidéo. Si vous participez à cette expérience, vous verrez une option pour « Créer une vidéo » dans les options de téléchargement mobile. Touchez ou maintenez le bouton d’enregistrement pour enregistrer votre premier clip, puis touchez ou relâchez le bouton à nouveau pour arrêter l’enregistrement de ce clip. Répétez ces étapes jusqu’à ce que vous ayez fini de capturer des images d’une durée maximale de 15 secondes.

Outre les vidéos TikTok, cette expérience présente un inconvénient : le téléchargement de longues vidéos ne peut pas être effectué à la volée à partir de l’application mobile, car seul le téléchargement à partir de la galerie du téléphone sera disponible.

Google le teste sur les comptes de certains créateurs, à la fois dans les applications Android et iOS. Il est à espérer que la possibilité de réaliser de courtes vidéos sera étendue au reste des comptes. Et qu’ils seront visibles lors de l’accès aux différentes chaînes de YouTube.

Malheureusement, YouTube ne donne pas beaucoup de détails à ce sujet, nous ne savons donc pas si ces vidéos seront uniquement en format vertical (comme leurs histoires qui ont également été publiées en s’inspirant des histoires d’Instagram), ou si elles pourront faire des vidéos en format horizontal. Cependant, en raison de la similitude qui existe avec la même fonction dans TikTok, tout semble indiquer que cette fonction est destinée à faire des vidéos en format vertical.

Nous ne savons pas non plus si, comme pour les histoires de YouTube, il y aura une section consacrée uniquement à ce type de vidéos, ou si elles apparaîtront dans le flux avec les autres vidéos de chaque créateur de contenu.

Il faudra probablement quelques semaines pour voir ces vidéos, car la société affirme que la fonction a été mise en place pour le moment pour un petit groupe de créateurs de contenu, qui devront donner leur avis avant de lancer cette option à un plus grand nombre d’utilisateurs.