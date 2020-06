Le BDS chinois est plus performant que le GPS américain ?

La Chine a lancé le dernier satellite du système Beidou. La dernière étape pour obtenir une couverture mondiale avec son propre système de navigation BDS (BeiDou Navigation Satellite System) et oublier la dépendance au système américain GPS (Global Positioning System).

La Chine cherche à achever l’indépendance civile et militaire du système GPS américain.

Avec le lancement du dernier satellite du système Beidou-3, la Chine a fait le dernier pas vers la couverture mondiale de son propre système de navigation, le BDS.

Le pays asiatique cherche à s’affranchir du système de positionnement global, connu sous l’acronyme anglais GPS, créé et géré par le gouvernement américain et utilisé dans presque le monde entier.

Le nouveau pari de la Chine est de le dépasser, car, avec 35 satellites et un investissement de 10 milliards de dollars, le BDS promet une couverture de navigation mondiale meilleure et plus précise que le GPS.

L’indépendance du GPS est une chose que la Russie a également réalisée avec son système GLONASS. Dans l’Union européenne, ils ont également leur propre système, Galileo.

Les experts estiment que le BDS doit encore être testé : « Développer et exploiter un système mondial de navigation par satellite est très difficile », a déclaré Brian Weeden, directeur de la Secure World Foundation, un groupe de réflexion basé à Washington DC.

Avec le lancement de la fusée Longue Marche 3B, la Chine a mis en orbite le satellite 35 de son système BDS.

Le lancement de Beidou-3, le dernier du programme, était prévu pour la semaine dernière, mais il a été retardé en raison de problèmes techniques rencontrés avec la fusée Long Range 3B.

Ce mardi, il a été mis en orbite depuis le centre de lancement de satellites de Xichang, une vallée entourée de montagnes dans le sud-ouest de la Chine.

« Le satellite est entré en orbite et a déployé ses panneaux solaires. Il n’y a pas d’anomalie, le lancement a été un succès complet », a déclaré le commandant Yin Xiangyuan à la télévision d’État, a rapporté EFE.

Quels sont les avantages du BDS ?

Le programme spatial chinois s’est développé rapidement au cours des 20 dernières années, car Pékin a alloué davantage de fonds pour développer les propres systèmes de haute technologie du pays.

Beidou (Ursa Major en chinois) est considéré comme une étape importante, car il permettra d’accéder à des informations de géolocalisation pour les activités militaires et civiles.

Les informations du système BDS sont utilisées par l’armée chinoise, comme dans la navigation sous-marine.

Le système de navigation par satellite de Beidou, ou BDS, est composé d’une « constellation » de satellites qui a été lancée en trois phases.

Le premier, Beidou-1, était composé de trois satellites qui fonctionnent depuis 2000. Beidou-2 a amélioré la capacité à partir de 2011 avec 10 satellites supplémentaires pour couvrir la région Asie-Pacifique.

Mais avec l’ajout de 22 autres dans le programme Beidou-3 à partir de 2015, le système atteindra une couverture mondiale cette année et surpassera le GPS en plusieurs points.

La disponibilité des satellites, puisque le BDS en compte 35 alors que le GPS en utilise 32, est l’une des raisons pour lesquelles il sera plus nombreux que le GLONASS (26) et Galileo (26, pour l’instant).

Pékin garantit que son système aura une précision de localisation de 10 centimètres, alors que le GPS est de 30 centimètres.

La Chine a commencé son déploiement de satellites dans les années 2000.

La BDS offre également des services de communication grâce à sa plus grande largeur de bande, en plus d’intégrer des horloges atomiques plus stables et plus précises, selon l’Académie chinoise de technologie spatiale.

Les téléphones chinois Huawei, Xaimi et OnePlus ont désormais accès au BDS.

Des services point à point précis, appelés PPP, sont à la disposition de milliers de taxis, d’autobus et d’automobilistes, mais aussi des militaires pour des attaques télécommandées.

Des milliers de taxis et de bus en Chine ont déjà accès au système BDS.

Yang Changfeng, l’un des chefs de file du projet, a déclaré au journal chinois Global Times que son système est compatible avec le GPS, le GLONASS et Galileo, de sorte que les utilisateurs peuvent choisir celui qui offre la meilleure couverture.

Selon Pékin, quelque 200 pays ont déjà demandé à la Chine de leur fournir des technologies BDS.

Une opportunité pour la Chine

Conçu à l’origine pour l’armée chinoise afin de réduire la dépendance au GPS, le BDS est devenu une opportunité commerciale pour la Chine au fur et à mesure que sa couverture s’est étendue.

Une trentaine de pays participants à l’ambitieux plan « Nouvelle route de la soie » y ont déjà accès.

« Il y a certainement un aspect de cela qui a trait à l’expansion de l’influence, mais une partie de cela concerne également la sécurité économique », a déclaré Alexandra Stickings du Royal United Services Institute for Defence and Security Studies.

La Chine espère ajouter plus de pays à son système de géolocalisation en ayant plus de capacité.

« Le principal avantage d’avoir son propre système est la sécurité d’accès, en ce sens que vous n’avez pas à compter sur un autre pays pour le fournir. Les États-Unis pourraient refuser aux utilisateurs l’accès à certaines zones, par exemple, en période de conflit », explique-t-elle.

Pour Blaine Curcio, fondateur d’Orbital Gateway Consulting, une société d’études de marché par satellite basée à Hong Kong, « nous allons probablement assister à une plus grande bifurcation du monde en deux camps : pro-Chine et pro-USA.

« Et de ce point de vue, ceux qui deviennent pro-Chine sont peut-être plus susceptibles de se méfier des services de navigation par satellite des États-Unis et de l’Union européenne », a-t-il déclaré.

Le programme satellite de la Chine a réalisé un investissement de 10 milliards de dollars.

Malgré sa sophistication technologique, des experts comme Brian Weeden soulignent que le système BDS a une faiblesse.

Un processus de transmission bidirectionnelle impliquant des satellites envoyant des signaux vers la Terre et des dispositifs transmettant des signaux en retour.

Cela peut compromettre la précision et nécessite une plus grande largeur de bande. En revanche, les appareils GPS n’ont pas à transmettre de signaux aux satellites.