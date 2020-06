Gel des cartes Payoneer en raison des problèmes de Wirecard

La situation de Wirecard a affecté les utilisateurs de la carte Payoneer, qui peuvent remarquer le gel de leurs comptes pour le moment.

La filiale de Wirecard, responsable de l’émission des cartes de débit, Wirecard Card Solutions Ltd, a été suspendue par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA) et ne peut plus accéder aux fonds des clients.

Les plus de 2 milliards de dollars perdus par l’entreprise allemande ont amené les autorités britanniques à ordonner le gel des activités de l’une des principales entreprises sur le marché mondial des indépendants.

Cependant, pour beaucoup de gens, le problème semblait lointain, jusqu’à ce que les conséquences commencent à se faire sentir. Les cartes Payoneer sont (ou ont été) émises par Wirecard Card Solutions Limited, une filiale de Wirecard.

Face au problème financier et comptable que connaît actuellement la société allemande, les autorités britanniques de la Financial Conduct Authority (FCA) ont décidé de geler tous les fonds des cartes bancaires, y compris les fonds détenus sur les cartes qu’elles ont émises par Payoneer.

Dans une déclaration émise par Payonner, ils ont indiqué ce qui suit aux clients qui ont des cartes prépayées.

Comme vous l’avez peut-être vu aux informations, Wirecard AG a déposé son bilan jeudi. Sa carte Payoneer Prepaid Mastercard® est émise par sa filiale, Wirecard Card Solutions Limited (WCSL) au Royaume-Uni. Aujourd’hui, l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FCA), qui réglemente le TSSL, a émis des exigences sur le TSSL, gelant pour l’instant toute activité liée aux cartes prépayées. Nous pensons que les fonds des titulaires de cartes sont suffisamment protégés et que le gel sera temporaire.

En outre, ils ont précisé que l’Autorité fédérale de justice, pour sa part, a fait savoir qu’ils avaient pris ces mesures dans le but principal de protéger les intérêts et l’argent des clients de Wirecard.

De Payoneer, ils ont également précisé que, dans l’attente d’une action ultérieure de la part de la FCA, leurs clients seront temporairement dans l’impossibilité de retirer des fonds de la carte, ou de recevoir de nouveaux paiements sur la carte.

« Tous les fonds qui dépassent le solde maximum de leur carte seront détenus par Payoneer et ne seront donc pas affectés par le gel temporaire de la FCA », ont-ils ajouté.

L’argent des gens est-il en sécurité chez Payoneer ?

Sans vouloir être alarmiste, il n’y a pas encore de réponse vraiment claire à la situation qui se déroule. Dans la déclaration publiée par le FCA britannique, ils expliquent que si des personnes ont des fonds sur la carte, « elles doivent contacter directement leur fournisseur de carte et peuvent le faire en utilisant les coordonnées de contact sur leur site web ».

Cependant, la réponse de Payoneer sur la question n’a pas été tout à fait claire non plus. Dans une déclaration qu’ils ont publiée hier pour expliquer ce qui se passe à leurs utilisateurs, ils ont mentionné « nous pensons que les fonds des titulaires de cartes sont correctement protégés et que le gel sera temporaire ».

Toutefois, les autorités britanniques ont confirmé dans la même annonce que la mesure de gel des comptes visait à « protéger les intérêts et l’argent des consommateurs » face au détournement de 1,9 milliard d’euros. L’objectif est que la société (Wirecard) ne cherche pas à vider les comptes ou à détourner des fonds afin de justifier les données comptables de ses filiales.

Selon une déclaration publiée le 26 juin par le régulateur, la filiale de Wirecard est tenue de ne pas disposer de ses fonds, de cesser ses activités réglementées et de communiquer sur son site web et à ses clients qu’elle n’est plus autorisée à exercer des activités réglementées.

Toutefois, à la date de rédaction du présent document, ces déclarations ne sont présentes sur aucun des sites web de Wirecard, y compris le domaine dédié de la filiale.

Cela suggère que les clients peuvent se voir interdire l’utilisation de n’importe quelle carte de débit émise par l’entreprise. Cela inclut Crypto.com, TenX et d’autres cartes de débit à monnaie cryptée.

Le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a assuré à ses clients que les fonds sont en sécurité et qu’ils appartiennent à la société. S’adressant au Cointelegraph, Marszalek a ajouté :

« Pour l’instant, les cartes fonctionnent bien. Selon notre déclaration d’hier, en cas de perturbation, nous procéderons rapidement au recrédit des fonds dans le portefeuille cryptographique de nos utilisateurs ». Compte tenu de l’annonce faite aujourd’hui par le FCA, cela est très probable.

Il a ajouté que l’entreprise cherche des solutions alternatives pour que les clients puissent continuer à utiliser leurs cartes.

Dans une mise à jour ultérieure de Crypto.com, la société a déclaré qu’il lui a été demandé de cesser ses activités sur ses cartes européennes et britanniques, ce qui signifie que les clients ne pourront pas les utiliser « après ».

Alternative à la collecte

Payoneer a également indiqué que les futurs paiements reçus des marchés, des plateformes et des clients ne seront pas affectés par le gel. Et que les clients peuvent se connecter pour consulter leurs fonds, et peuvent également ajouter leur compte bancaire pour retirer leurs futurs paiements entrants !

« Nous travaillons activement à vous proposer des options supplémentaires et votre patience et votre compréhension sont grandement appréciées. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait causer et nous vous communiquerons de plus amples informations dès que nous les aurons », ont-ils conclu.

Chute des services en ligne

L’effondrement de Wirecard affecte également les services financiers en ligne. Voici quelques-unes des plateformes de paiement qui ont été touchées par l’annonce de la FCA et le dépôt de bilan ce jeudi Curve, Revolut et Pockit.

Les entreprises ont également été promptes à publier des communiqués et à rassurer les utilisateurs. Dans le cas de Curve, nous lisons ce qui suit :

Suite à la fermeture de Wirecard Card Solutions Limited par la Financial Conduct Authority, les clients de Curve ont été informés aujourd’hui qu’ils risquent de voir leur service temporairement perturbé et qu’il leur est conseillé d’apporter un autre moyen de paiement.

Une réaction similaire a été faite par les équipes Revolut et Pockit.

Ce qui s’est passé avec Wirecard génère une réaction en chaîne dans le monde de la finance traditionnelle, de Fintech et du cryptomontage. On estime que l’entreprise allemande a servi plus de 270 000 clients dans le monde.