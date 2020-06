Conseils pour une bonne posture devant l’ordinateur

Cherchez-vous la bonne posture pour travailler devant l’ordinateur ? Lorsque vous passez plusieurs heures par jour devant l’ordinateur, l’une des choses que vous devez savoir est quelle est la posture correcte et l’ergonomie de tout votre corps pour éviter la douleur et les problèmes de santé majeurs qui peuvent se manifester à long terme en raison d’une mauvaise habitude.

Le terme « ergonomie » désigne la manière dont l’être humain s’adapte à son environnement de travail ou à un objet spécifique. En ce qui concerne les ordinateurs, il s’agit d’adopter une posture correcte pour éviter les douleurs dorsales, les douleurs oculaires et les principaux troubles oculaires, entre autres aspects.

Les positions ou postures que vous adoptez pendant la journée ont un impact direct sur votre santé, que ce soit pour vos activités quotidiennes, celles que vous adoptez pour soulever un poids ou même, pendant le travail, surtout si vous travaillez de longues heures assis devant l’ordinateur. C’est pourquoi nous vous montrons quelques aspects importants à prendre en compte.

Pour tous les mouvements ou positions que nous adoptons pour exercer nos activités, il existe une manière correcte de les utiliser, afin d’éviter l’apparition de blessures, de pathologies à long terme ou de malaises dans notre corps. Toutes ces recommandations sont appelées hygiène posturale, qui est aussi importante que l’hygiène dentaire ou corporelle et vise à réduire et à prévenir la charge et les dommages à la colonne vertébrale lors de l’exécution des activités quotidiennes.

Lorsque nous sommes dans un bureau, il est très courant de s’asseoir devant l’ordinateur avec une mauvaise posture, ce qui peut générer des problèmes de santé ou rendre les gens assez mal à l’aise.

Un travailleur peut passer entre huit et neuf heures assis, et s’il ne le fait pas dans une posture correcte, les séquelles et les douleurs articulaires peuvent être plus importantes.

Pour éviter cela, nous vous donnons des mesures et des conseils pour obtenir une bonne posture pendant votre journée de travail et ainsi éviter les malaises, les douleurs et même les blessures dans différentes parties de votre corps.

Conseils pour obtenir la meilleure ergonomie lors de l’utilisation de l’ordinateur

La bonne posture pour s’asseoir devant l’ordinateur pour éviter les douleurs musculaires et la fatigue, vous devez maintenir toutes les parties du corps comme suit :

Placez l’écran de l’ordinateur juste devant vous, en évitant de tourner le cou en permanence pendant le travail, de sorte que l’angle de rotation soit toujours inférieur à 35°.

Les bras doivent former un angle de 90°, en gardant l’avant-bras et la main en ligne droite.

Le dos, soutenu et en position verticale, avec les épaules détendues. Il est conseillé de garder les pieds à plat sur le sol ou sur un repose-pied. Essayez de vous reposer les yeux toutes les heures, en regardant un peu plus loin à l’horizon, si possible avec la lumière naturelle d’une fenêtre ou d’une terrasse.

Placez l’écran aussi loin que possible de votre vue, la distance minimale entre l’écran et notre vue doit toujours être supérieure à 55 cm. En ce qui concerne la hauteur de l’écran, le bord supérieur de l’écran doit être au niveau des yeux ou en dessous.

Positionnez le clavier de manière à ce qu’il ne soit pas sur le bord de la table. Il doit y avoir un espace d’au moins 10 cm entre le clavier et le bord de la table pour soutenir vos poignets. Un éclairage adéquat dans la pièce où se trouve l’ordinateur personnel et savoir tirer le meilleur parti de la lumière du soleil sont deux points essentiels pour réduire la fatigue oculaire causée par ces appareils.

La meilleure façon de procéder est de placer l’écran sur le côté, de sorte que les rayons du soleil atteignent l’arrière de l’écran, mais sans que l’ombre ne projette sur le clavier. Nous éviterons toujours toute lumière directe qui pourrait se refléter sur l’écran.

Si vous utilisez l’ordinateur comme lecteur multimédia, il est conseillé d’avoir un éclairage qui empêche les forts contrastes de lumière.

Il est conseillé que l’entreprise elle-même fournisse ce type de recommandation aux employés si nous voulons éviter les congés de maladie et la perte de productivité due aux mauvaises habitudes devant l’ordinateur.