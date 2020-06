Coronavirus menace l’iPhone 12, la PlayStation 5 et la Xbox Series X

Tous les experts économiques s’accordent à dire qu’il est encore trop tôt pour quantifier de manière précise les conséquences de cette crise planétaire par le coronavirus. Le temps viendra où nous pourrons faire le point et présenter des chiffres macroéconomiques vertigineux.

Des clients Apple dans un magasin de Francfort, en Allemagne, en janvier dernier.

Cependant, dans le domaine de la technologie et de l’électronique, au moins, on peut déjà commencer à parler de retards dans l’arrivée de nouveaux produits. Les appareils photo high-tech, les téléphones 5G et les consoles de jeux vidéo peuvent arriver dans les magasins plus tard que prévu.

Un spécialiste, réparant un vieux Nikon dans son atelier.

L’un des cas les plus frappants, dévoilé par la marque elle-même, est celui de l’appareil photo Nikon D6. Le lancement de ce dispositif n’aura pas lieu avant le mois de mai. Son lancement était prévu pour le mois de mars, mais comme le confirme la firme japonaise, il ne sera pas possible. Nikon mène une lutte acharnée contre d’autres concurrents très bien placés dans les ventes mondiales de matériel photographique tels que Canon et Sony.

Les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X sont également des concurrentes nées dans leur secteur. Des publications spécialisées telles que Business Insider soulignent qu’il est plus que probable que les fabricants de ces appareils de jeux vidéo devront retarder leur mise sur le marché, initialement prévue pour la campagne de Noël en 2020.

PlayStation 4 Pro, les 5 pourraient arriver dans les magasins plus tard que prévu.

Sony et Microsoft, respectivement fabricants de PlayStation et de Xbox, achètent tous deux un grand nombre de composants en Chine. Le géant asiatique connaît actuellement un ralentissement, voire un arrêt, de ses lignes de production. La fabrication de certaines pièces électroniques a beaucoup souffert.

Il est clair que les nouveaux jeux pour ces consoles qui pourraient voir leur apparition sur le marché retardée subiront des délais identiques. Les nouveaux produits audiovisuels pour PlayStation et Xbox attendront le lancement des appareils pour arriver dans les rayons des magasins.

Les consommateurs attendent et prennent plus de temps pour acheter les produits les plus chers

Une analyse sous un autre angle nous permet de dire que non seulement le ralentissement de la production retarde l’émergence de nouveaux produits technologiques, mais que le refroidissement même du marché, surtout pour certains articles qui peuvent être considérés comme plus luxueux. Leurs ventes ont chuté. Les clients attendent les incertitudes économiques.

Apple n’a encore fait aucune annonce sur les produits attendus pour mars, un iPhone soi-disant bon marché au nom incertain (SE2 ou 9) et le renouvellement de la gamme iPad Pro, qui a déjà 15 mois. En tout état de cause, il semble difficile d’organiser un événement en face à face, étant donné que l’entreprise a invité ses propres employés à ne pas se rendre au siège de l’entreprise, tel qu’Apple Park, et à travailler à domicile.

Le retard des usines chinoises pourrait également affecter le lancement de l’iPhone 12 (si c’est son nom) à l’automne. Même si le lancement devait avoir lieu en septembre, la distribution pourrait venir plus tard, car le calendrier de production des composants a déjà été sérieusement modifié, ce qui influencerait l’assemblage dans les usines.