Comment regarder l’éclipse du 14 décembre en toute sécurité et sans endommager votre vision

Il ne reste que quelques jours avant ce 14 décembre, la deuxième année consécutive où une éclipse totale de Soleil sera visible, et il n’est pas superflu de rappeler le soin qu’il faut apporter pour pouvoir profiter du phénomène astronomique en toute sécurité et sans s’exposer plus que nécessaire, notamment en raison du contexte de la pandémie de coronavirus.

Un ophtalmologue a expliqué les raisons d’utiliser les lentilles spéciales à tout moment pour profiter du phénomène astronomique en toute sécurité.

Toutefois, malgré les restrictions sanitaires dues à la pandémie, il ne faut pas oublier que pour voir l’éclipse, il faut porter des lunettes spéciales pour ne pas risquer de perdre la vue, qui pourrait même être endommagée de façon permanente si l’on regarde directement le soleil.

Le Dr Mauricio Pérez, a déclaré qu’il faut veiller à ce que les lentilles soient spéciales, non endommagées, et à les utiliser correctement. « La bonne façon de voir l’éclipse est d’utiliser des lentilles spécialisées, certifiées pour cet usage, conformes à la norme ISO 12312-2.

La lentille bloquera la lumière visible et infrarouge provenant du soleil, et lorsque je la mettrai, je ne devrais pas pouvoir voir le sol ou mes chaussures. Il ne doit pas être endommagé pour qu’il remplisse sa fonction de protection et, espérons-le, il n’a pas plus de 3 ans », a-t-il expliqué.

La radiographie n’est pas utile

Le médecin a également réitéré ce que beaucoup d’autres spécialistes ont dit, à savoir que les moyens « maison » de voir l’éclipse ne sont pas utiles, c’est-à-dire que les rayons X, les lunettes de soleil ou les protections de soudure ne remplacent pas les verres spéciaux.

« Les lunettes de soleil, les masques de soudage ou les rayons X ne limitent pas le spectre lumineux et le rayonnement atteindra la rétine et peut causer des dommages. Il y a des méthodes qui nous permettent indirectement d’apprécier l’éclipse, qui jettera l’ombre de ce qui s’est passé, ce que nous verrons, en ne nous exposant pas aux radiations », a ajouté M. Pérez.

En outre, il est important de souligner que les lentilles doivent être utilisées à tout moment pour voir le phénomène, et qu’il ne faut pas regarder directement pendant plusieurs minutes à la fois, même en utilisant les lentilles spéciales.

La seule exception à l’obligation de regarder sans utiliser les lentilles sera dans la zone où elle est visible à 100 %, lorsque le phénomène sera complet et que les rayons du soleil seront bloqués par la lune, de sorte qu’il n’y aura aucun risque pour les yeux.

Des lentilles spéciales pour voir l’éclipse doivent être portées à tout moment.

Dégradation de la vision

Le spécialiste a également souligné que les dommages causés à la vision peuvent être permanents et irréversibles. « Le rayonnement solaire peut produire des dommages directs à la rétine, qui est la structure interne de l’œil responsable de la capture de l’image et de sa transmission au cerveau.

Les dommages à la rétine peuvent entraîner une vision floue, altérer la perception des couleurs, causer une distorsion des images ou provoquer des scotomes (points noirs dans le champ visuel) ; ces dommages peuvent prendre de 3 à 9 mois pour s’améliorer, mais dans certains cas, ils peuvent devenir irréversibles et laisser les lésions de façon permanente », a-t-il déclaré.

Quant à l’utilisation d’objets tels que les appareils photo, les téléphones portables ou les télescopes, l’idée est qu’ils disposent également d’un filtre spécial pour pouvoir regarder à travers eux, car sinon « les systèmes de visualisation pourraient concentrer les faisceaux lumineux sur notre rétine, ce qui augmenterait la probabilité de dommages.

Enfin, la principale recommandation pour profiter du phénomène est de prendre soin de soi, d’utiliser les lentilles et de suivre les directives de santé. « Si nous sommes avec des enfants, veillez à ce qu’ils utilisent les lentilles à tout moment et à ce qu’ils regardent pendant de courtes périodes.

Il faut mettre l’objectif sur le sol, et une fois qu’il est allumé, on peut regarder l’éclipse. Nous devons prendre soin de nos yeux », a déclaré le médecin.