Eclipse solaire : les meilleures images du phénomène naturel

Ce dimanche, une éclipse solaire a pu être observée depuis différentes parties de la planète ; nous vous présentons les meilleures images.

La vue de l’éclipse partielle de Yevpatoria, en Crimée.

Une éclipse est un spectacle céleste, la lune devient rouge. C’est un tour de lumière et d’ombre à grande échelle. C’est tout ce que vous devez savoir sur les éclipses solaires et lunaires et comment les voir.

De l’Afrique à la Chine, en passant par l’Inde, une petite partie du monde a eu le privilège d’assister, à la dérobée, à une éclipse solaire exceptionnelle de type « anneau de feu » au plus fort du solstice d’été.

De nombreux astronomes amateurs ont eu la chance d’observer une éclipse solaire exceptionnelle de type « anneau de feu » le dimanche dans le ciel de l’Afrique de l’Est au plus fort du solstice d’été.

Amman, Jordanie

Ce phénomène astronomique, qui ne se produit qu’une ou deux fois par an, a commencé peu après le lever du soleil au centre du continent africain, en traversant la République démocratique du Congo, le sud du Soudan et le nord de l’Éthiopie.

Il a ensuite progressé vers l’Asie et se terminera dans l’océan Pacifique, au sud de l’île de Guam, à 9h32 GMT.

Les gens regardent l’éclipse à la Citadelle d’Amman, un ancien site romain, en Jordanie.

Dans ce type d’éclipse, la Lune passe devant le Soleil, en alignement avec la Terre, et le cache partiellement, mais laisse visible un anneau du Soleil, appelé « anneau de feu ».

A Nairobi, la capitale du Kenya, un peu à l’écart de la meilleure visibilité, ils ont pu observer une éclipse partielle. Les nuages ont recouvert le moment précis où la Lune a dû cacher le Soleil.

Malgré cela, « c’était très excitant », a déclaré à l’AFP Susan Murabana, fondatrice avec son mari du programme éducatif « Travelling Telescope ». « Je suis obsédé par les éclipses. C’est l’une des choses qui m’ont amené à m’intéresser à l’astronomie », a-t-elle déclaré.

Installés avec leur télescope sur le toit d’un quartier résidentiel, le couple a partagé les images de l’éclipse avec des dizaines de personnes, via Facebook et Zoom.

Dans des circonstances normales, ils auraient probablement emmené des personnes près du lac Magadi (au sud), où le ciel est plus clair qu’à Nairobi.

Un corbeau se tient sur un toit alors qu’il observe une éclipse solaire partielle à Nairobi, au Kenya.

Mais en raison de la pandémie de coronavirus, les déplacements dans et hors de la capitale n’ont pas été autorisés depuis plusieurs semaines.

Susan regrette de ne pas pouvoir faire « l’habituel », mais elle est heureuse d’avoir « partagé » cette expérience sur les réseaux sociaux et promet de « chasser les autres » éclipses.

Elle est moins spectaculaire qu’une éclipse totale, où l’espace occupé par la lune dans le ciel correspond exactement à l’espace occupé par le soleil et provoque la nuit, comme ce fut le cas au Chili, en Argentine et en Uruguay en juillet 2019.

Voici comment cela a été vécu à Pékin

Qu’est-ce qu’une éclipse annulaire ?

« Les éclipses annulaires sont similaires aux éclipses totales dans lesquelles la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés de sorte que la Lune se déplace directement devant le Soleil vu de la Terre », a déclaré Alex Young, directeur associé de la science dans la division des sciences héliophysiques au Goddard Space Flight Center de la NASA.

Ainsi, la Lune passe devant le Soleil, en alignement avec la Terre, et l’obscurcit partiellement, mais laisse visible un anneau du Soleil appelé « cercle de feu ».

Avant et après, on peut observer une éclipse partielle, avec un décalage mais sans la formation du cercle de feu, puisque le centre du Soleil et la Lune ne seront pas dans la même position.

La trajectoire de la lune lorsqu’elle se déplace devant le soleil

Il est beau à voir et provoque une réduction de la luminosité qui n’a rien à voir avec le lever ou le coucher du soleil. Elle a une lumière froide, comme si on remplaçait une ampoule électrique de 500 watts par une ampoule de 30 watts », explique M. Delefie.

Elle explique que c’est idéal pour prendre de belles photos et qu’il est intéressant de voir comment les animaux réagissent « parce qu’ils réalisent qu’il y a un phénomène étrange, les oiseaux peuvent s’endormir et les vaches peuvent retourner à l’étable. Mais malgré la faible luminosité, dans ces types d’éclipses, il ne faut pas regarder le soleil sans une protection spéciale pour les yeux.

Les lunettes de soleil ne suffisent pas, car elles ne filtrent pas les rayons ultraviolets, avertit le spécialiste. « C’est aussi dangereux que de le regarder un jour normal. Le soleil est si brillant que même une petite partie reste allumée, cela peut endommager vos yeux », prévient-il.

Une femme portant un masque en raison de la pandémie de coronavirus ou tenant des lunettes de protection devant son téléphone alors qu’elle capture l’éclipse partielle de soleil dans le parc du Temple du Ciel à Pékin.

Dans le passé, les éclipses présentaient un intérêt scientifique car elles permettaient d’étudier, par exemple, la couronne solaire ou de tester la théorie de la relativité, comme c’était le cas dans les années 1920. Mais aujourd’hui, l’intérêt est surtout esthétique.

La prochaine éclipse annulaire est prévue pour le 14 décembre.

La lune couvre partiellement le soleil lors d’une éclipse solaire annulaire vue de Phnom Penh.

La lune couvre partiellement le soleil pendant une éclipse solaire annulaire, vue de Siliguri.

La lune se déplace devant le soleil pendant l’éclipse solaire annulaire de Hong Kong.

La lune couvre partiellement le soleil pendant l’éclipse solaire annulaire, vue de Siliguri.

Un oiseau vole au passage de la lune qui se déplace devant le soleil pendant l’éclipse solaire annulaire de Chennai.

La lune se déplace devant le soleil pendant l’éclipse solaire annulaire, vue à travers les nuages depuis Chennai.

La lune se déplace devant le soleil pendant l’éclipse solaire annulaire, vue à travers les nuages depuis Katmandou.

La lune couvre partiellement le soleil pendant l’éclipse solaire annulaire, vue de Siliguri.

Ces images montrent la lune se déplaçant devant le soleil pendant l’éclipse solaire annulaire.

La lune se déplace devant le soleil pendant L’éclipse solaire annulaire vue à travers les nuages depuis Hanoi.

La lune se déplace devant le soleil, vue à travers une bande de plastique sombre, pendant l’éclipse solaire annulaire vue de l’extérieur de Hanoi.

La lune se déplace devant le soleil pendant l’éclipse solaire annulaire, comme le montrent les drapeaux de prière de Katmandou à travers les nuages.

La lune couvre partiellement le soleil pendant l’éclipse solaire annulaire, vue à travers les nuages depuis Karachi.

La lune couvre partiellement le soleil pendant une éclipse solaire annulaire, vue de Siliguri.

La lune se déplace devant le soleil lors d’une éclipse solaire annulaire vue à travers les nuages à Dhaka.

La lune se déplace devant le soleil lors d’une éclipse solaire annulaire à Hong Kong.

