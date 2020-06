Éclipse solaire : comment le regarder en direct le dimanche 21 juin

L’éclipse solaire annulaire totale sera visible dans certaines régions d’Afrique et d’Asie, mais vous pouvez également la voir sur Internet.

La première éclipse solaire de 2020 ravira une petite partie du monde avec un brillant « anneau de feu » ce 21 juin (ou 20 juin, selon l’endroit où vous vous trouvez sur la planète).

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune est trop éloignée de nous pour couvrir complètement le Soleil de notre vue, laissant ainsi un cercle de lumière autour de la Lune. C’est pourquoi cette éclipse est poétiquement appelée « anneau de feu ».

Ce n’est pas une image de la saga du Seigneur des Anneaux, bien que l’anneau de feu coupé à l’horizon pourrait être un cadre des films réalisés par Peter Jackson. C’est un spectacle naturel appelé éclipse annulaire du soleil que l’on peut voir ce dimanche 21 juin 2020 dans différentes parties de la planète.

C’est pourquoi, pour les amateurs d’astronomie, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a publié une vidéo d’un phénomène similaire en 2013.

Par le biais de la chaîne YouTube « Astronomy Picture of the Day », l’agence spatiale américaine a publié une vidéo montrant comment ce phénomène a été perçu en Australie occidentale il y a sept ans. Le matériel a été enregistré le 10 mai 2013 et dure un peu plus de deux minutes.

Sur une musique de Peter Nanasi, la vidéo montre un lever de soleil inhabituel : on peut voir comment la lune « accompagne » le soleil de face. Vers la fin de la période, alors que le soleil continue son ascension, les étoiles se séparent.

Qu’est-ce qu’une éclipse annulaire de soleil

L’éclipse annulaire du soleil a lieu lorsque la lune est si loin de la Terre, lorsqu’elle atteint son apogée, elle couvre presque tout le disque solaire. Tout cela crée un anneau de feu (anneau) autour du satellite obscurci.

Où l’éclipse solaire annulaire sera vue

Ce dimanche, le phénomène peut être observé dans des endroits en Afrique, en Asie et en différents points près de l’océan Pacifique.

« Ce week-end, il y aura une nouvelle éclipse solaire annulaire, visible depuis l’Afrique centrale et d’Asie, la péninsule arabique et une bande étroite en Asie ».

« Une mince bande allant de l’Afrique à l’océan Pacifique pourra voir la Lune devant le Soleil (bloquant 99,4 % du Soleil à son apogée dans le nord de l’Inde), de sorte que seul un anneau brillant sera visible. »

« Une grande partie de l’hémisphère oriental de la Terre sera en mesure de voir une éclipse solaire partielle », a déclaré la NASA.

« Une mince bande allant de l’Afrique à l’océan Pacifique pourra voir la Lune devant le Soleil (bloquant 99,4 % du Soleil à son apogée dans le nord de l’Inde), de sorte que seul un anneau brillant sera visible », a déclaré la NASA.

L’option Heure et date vous permet d’entrer les détails de votre région de résidence et vous indiquera si vous pourrez voir une éclipse totale, une éclipse partielle ou si vous ne pourrez pas la voir de chez vous. Un site web de la NASA montre également le parcours de l’éclipse sur une carte interactive et permet de zoomer pour trouver un endroit d’où l’on peut apprécier le phénomène.

Cependant, si vous n’êtes pas au bon endroit pour voir l’éclipse, vous pouvez quand même l’apprécier grâce au projet de télescope virtuel, qui est chargé de diffuser ces événements célestes en direct. Les amateurs d’éclipses aux États-Unis devront garder les yeux ouverts, car le projet de télescope virtuel commencera à émettre à 22h30, heure du Pacifique, dans la nuit du samedi 20 juin.

L’Observatoire astronomique national du Japon proposera une émission en direct en japonais avec sa vue de l’éclipse partielle à partir de 23h45, heure du Pacifique, le samedi 20 juin.

Et ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas la seule éclipse de l’année. Une éclipse totale de Soleil est prévue le 14 décembre et sera observée en Amérique du Sud.

Ceux qui veulent suivre le phénomène astronomique en direct peuvent le faire sur les vidéos ci-dessous.