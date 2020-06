Il n’a pas fallu longtemps pour que les premiers problèmes liés à la dernière mise à jour majeure du système Windows 10 fassent surface. La mise à jour de Windows 10 2004 brise la fonction « Fresh Start ».

Windows 10 nécessite un « Fresh Start » lorsqu’un fichier système a été corrompu ou que le système d’exploitation ne fonctionne pas correctement.

Microsoft a eu beaucoup de temps pour corriger les bogues de ses deux dernières versions de Windows 10. De nombreux utilisateurs, dont moi-même, se sont retrouvés avec la version 1809 plus que prévue en raison de tous les bogues de la version 1903 lorsqu’elle est sortie l’année dernière. L’un d’entre eux empêchait les utilisateurs de passer à la version 1903 s’ils avaient un dispositif USB ou une carte SD connecté à leur PC. D’autres erreurs ont affecté la barre de jeu de Microsoft.

Contrairement à la fonction Réinitialiser le PC, Fresh Start sous Windows 10 est un nouvel ajout pour certains PC fournis avec un bloatware. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas très actifs, le bloatware ou le crapware sont tous les logiciels que les fabricants préinstallent sur les ordinateurs qu’ils vendent ensuite au consommateur.

Fresh Start permet à l’utilisateur de réinstaller le système d’exploitation directement à partir du serveur Microsoft. Il élimine également les logiciels de surcharge et les applications inutiles chargées sur les appareils des fabricants.

Cloud Reset, d’autre part, fonctionne également de manière similaire. Cependant, dans ce cas, le bloatware chargé par les fabricants n’est pas supprimé.

Pour accéder à la fonction « Fresh Start » dans la version 2004, les utilisateurs de Windows 10 doivent aller dans Paramètres > Sécurité Windows > Performances et état du périphérique. Mais selon les utilisateurs de Windows Insider, il n’y a pas de bouton « démarrer » dans la dernière version, seulement la possibilité de cliquer sur « informations complémentaires ». En cliquant dessus, une page web sur la fonction « Fresh Start » s’ouvre. Il semble que le vrai problème soit le bouton manquant, et le lien d’information supplémentaire fonctionne comme prévu, mais la confusion s’accroît.

L’onglet Windows Update de mon PC indique la mise à jour de la version 2004, mais apparemment mon appareil ne prend pas en charge la mise à jour pour le moment. Selon le blog Windows, Microsoft « limite initialement la disponibilité à … les appareils équipés de Windows 10, versions 1903 et 1909 qui cherchent à se mettre à niveau via Windows Update », mais j’ai la version 1903 et elle n’est pas à ma disposition. On ne sait pas très bien pourquoi mon PC est incompatible avec la mise à jour pour le moment.

En tout cas, je n’en veux pas. Outre le fait que le bouton « Démarrer » de Fresh Start n’est pas disponible, d’autres problèmes actuellement connus et non résolus de la version 2004 incluent : un taux de mise à jour variable qui ne fonctionne pas comme prévu sur les appareils équipés d’Intel iGPU ; des difficultés de connexion à plus d’un appareil Bluetooth ; l’arrêt de l’erreur lors de la connexion ou de la déconnexion d’un socle Thunderbolt ; et un problème avec les anciens pilotes des adaptateurs d’affichage Nvidia (GPU).

Cependant, depuis la mise à jour de mai, l’intégration de Fresh Start semble être rompue. Si nous cliquons sur le bouton « Informations avancées », Windows ouvrira un document d’aide dans le navigateur par défaut.

De nombreux utilisateurs ont confirmé que cette fonctionnalité est en fait absente après la mise à jour de mai 2004. Je peux également le confirmer, puisqu’il ne vous laisse pas l’utiliser. Pour l’instant, si nous voulons utiliser Fresh Start, nous devrons télécharger et installer l’outil manuellement depuis le site web de Microsoft.

Si Fresh Start et Cloud Download sont similaires, le premier est particulièrement utile pour les ordinateurs portables ou les tablettes qui sont généralement chargés de ballons et de logiciels de merde de nos jours. On peut citer comme exemple le logiciel antivirus préinstallé qui, dans de nombreux cas (pour ne pas dire tout), est pire que celui de Windows 10.

Il y en a beaucoup. Espérons que Microsoft pourra résoudre ses problèmes afin que nous puissions tout mettre à niveau sans nous soucier des fonctionnalités défectueuses.