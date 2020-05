La mise à jour Windows 10 mai 2020 est désormais disponible avec les mises à jour intégrées du noyau Linux et de Cortana.

Microsoft publie aujourd’hui sa mise à jour Windows 10 mai 2020. Il s’agit de la dernière mise à jour « majeure » de Windows 10, et ses principales caractéristiques comprennent les mises à jour du sous-système Windows pour Linux 2 et de Cortana. Microsoft a publié une version finale de la mise à jour pour les testeurs le mois dernier, et tout le monde sur Windows 10 peut avoir accès à la mise à jour de mai 2020 par le biais de Windows Update aujourd’hui.

Le plus grand changement apporté à la mise à jour de mai 2020 est qu’elle inclut le sous-système Windows pour Linux 2 (WSL 2), avec un noyau Linux personnalisé. Cette intégration de Linux dans Windows 10 améliorera considérablement les performances du sous-système Linux de Microsoft dans Windows. Microsoft promet également de mettre à jour ce noyau par le biais de Windows Update, et il sera à code source ouvert afin que les développeurs puissent créer leur propre noyau WSL et y apporter des modifications.

Le WSL 2 ne comprendra pas encore la prise en charge des applications de l’interface graphique de Linux ni l’accélération matérielle du GPU, car Microsoft promet ces deux fonctionnalités pour les futures mises à jour de Windows.

La mise à jour de mai 2020 comprend également quelques grandes améliorations de Cortana. Cortana peut désormais être désinstallé de la barre des tâches de Windows 10, et il permet de choisir entre taper ou parler à l’assistant numérique. L’interface générale de Cortana a été modifiée pour la rendre plus conviviale, et Microsoft a également ajouté des recherches rapides à l’interface de recherche à domicile avec cette dernière mise à jour. Il s’agit notamment d’un accès rapide à la météo, aux actualités, à l’historique du jour et aux nouveaux films.

Vous pouvez télécharger le Windows 10 May 2020 Update en vérifiant les mises à jour dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update.