Test : Aspirateur robot Bissell SpinWave Robot 2931N

Avec le SpinWave Robot 2931N, la société américaine Bissell présente un robot aspirateur qui non seulement passe l’aspirateur mais aussi la serpillière. Deux tampons rotatifs sont censés garantir une propreté sans traces lors de l’essuyage. Une application correspondante est également disponible pour l’appareil. Nous clarifions dans le test comment les fonctions et la manipulation du SpinWave fonctionnent et où se trouvent ses forces et ses faiblesses.

Conception et fabrication

Le boîtier du robot Bissell SpinWave est entièrement blanc. Les deux systèmes de réservoir pour l’aspiration à sec ou le balayage sont transparents et confèrent au design une touche de noblesse – tout comme la surface miroir et le lettrage Bissell, qui est en argent.

L’ensemble de la fabrication du robot donne une impression de très haute qualité. Tous les composants fixés, tels que les deux brosses de nettoyage des bords, le rouleau de brosses ou les deux réservoirs, reposent fermement sur le boîtier. Les rouleaux profilés du robot sont fabriqués en caoutchouc robuste et ne suscitent pas non plus de critiques.

Avec une largeur d’environ 33 centimètres, une profondeur de 33 centimètres et une hauteur de 8,5 centimètres, le SpinWave est de taille moyenne pour un aspirateur robot. Son poids propre est de 3,4 kilogrammes, ce qui permet de transporter l’aspirateur dans une autre pièce sans problème. Dans l’ensemble, l’aspect et la qualité des matériaux utilisés sont très positifs.

Étendue de la livraison

Outre le robot SpinWave avec les brosses de nettoyage des bords déjà fixées, la livraison comprend également le réservoir d’essuyage avec quelques balais à franges et un autre réservoir pour la poussière et la saleté. Les deux réservoirs ont un volume de 400 millilitres chacun. Une autre paire de tampons à franges est également incluse. Le réservoir à poussière pour l’aspiration à sec est déjà fixé au SpinWave.

En outre, une station d’accueil avec un plateau de rangement pour le robot ainsi que l’alimentation électrique correspondante font partie de l’emballage. Enfin, nous trouvons d’autres brosses de rechange pour le nettoyage des bords, des outils de nettoyage, deux bouteilles d’échantillon de solution de nettoyage pour le balayage et un filtre HEPA de remplacement.

Cependant, nous ne trouvons pas de manuel d’utilisation approprié dans l’étendue de la livraison ; il ne peut être trouvé que sur le site web du fabricant. Seul un manuel illustré imprimé sur la boîte est disponible pour les utilisateurs. Bien que cela explique suffisamment ce qu’il faut prendre en compte lors de la configuration du robot pour la première fois, c’est aussi un peu imprécis par endroits. Pour l’enregistrement dans l’application, la seule chose qui nous aide est un regard sur les instructions en ligne.

Batterie

Le Bissell SpinWave est presque fonctionnel dès sa sortie de la boîte. Toutefois, les utilisateurs doivent charger la batterie une fois avant de l’utiliser pour la première fois. Selon le fabricant, il faut quatre à cinq heures pour qu’il soit complètement chargé. La durée de fonctionnement est censée être d’environ 130 minutes.

Lors de notre test pratique, la batterie a été rechargée après environ quatre heures et demie et a duré 90 bonnes minutes en mode de nettoyage normal. Une bonne valeur, même si elle n’atteint pas les spécifications du fabricant. Tant que la batterie est en charge, le bouton de démarrage/pause, qui se trouve directement sur le dessus de l’appareil, s’allume sans cesse. Lorsque le processus de charge est terminé, le voyant est allumé en continu.

Manipulation

Le SpinWave ne possède pas beaucoup de boutons : l’aspirateur robot est commandé uniquement par un bouton de démarrage/pause ou alternativement avec l’application. Deux modes différents sont disponibles pour l’aspiration à sec ou par essuyage.

Dans un mode, les utilisateurs sélectionnent le mode de nettoyage automatique ou le mode de nettoyage par points et, à l’étape suivante, la puissance d’aspiration ou d’essuyage. Low, Medium et Max sont disponibles pour la sélection ici. Dans quel mode de nettoyage et avec quelle puissance d’aspiration ou avec quelle quantité d’eau de balayage le robot doit nettoyer le sol ne peut être configuré que dans l’application Bissell Connect associée pour Android et iOS.

Nous trouvons dommage que le réglage ne soit possible que dans l’appli, car la puissance d’aspiration ou de balayage n’affecte pas seulement la durabilité de la batterie, mais enlève aussi un peu de flexibilité.

La configuration de l’application Connect est merveilleusement simple. Après un enregistrement réussi, la connexion entre le smartphone et l’aspirateur robot se déroule sans problème.

L’application offre diverses autres fonctions pratiques : Entre autres choses, un historique qui permet de suivre le nettoyage par minutes et par jours. En outre, les utilisateurs peuvent planifier le nettoyage via l’application, c’est-à-dire savoir quand et quel jour le SpinWave doit effectuer son programme de nettoyage. En outre, d’autres vidéos explicatives sur le produit sont disponibles dans l’application.

En mode manuel sans l’appli, appuyez une fois sur le bouton start/pause, puis l’aspirateur robot prend de la vitesse et exécute son programme de nettoyage. Pour les surfaces très sales de la maison, le mode de nettoyage ponctuel peut être utilisé en appuyant trois fois sur le bouton marche/pause.

Le robot nettoie ensuite en spirale dans une zone d’environ 1 mètre sur 1 mètre. Pour que le SpinWave puisse essuyer, de l’eau chaude doit d’abord couler dans le réservoir correspondant. Deux lignes pour la quantité de remplissage sont visibles sur le réservoir : la première représente la quantité d’eau, la seconde la quantité de solution de nettoyage.

Le réservoir d’essuyage comporte également un petit compartiment pour les saletés résiduelles. Ici aussi, appuyez une fois sur le bouton de démarrage/pause et le robot démarre.

Navigation

Les roulettes sont fabriquées en caoutchouc robuste.

À l’intérieur du robot Bissell SpinWave se trouve un capteur gyroscopique pour la navigation. Ce faisant, l’aspirateur robot mesure les mouvements de rotation de la station de charge. Cela signifie également qu’il n’y a pas de mesure des pièces par laser et que les zones interdites à l’aspirateur ne sont pas configurables.

Au lieu de cela, le robot se souvient des rotations des roues après avoir quitté la station d’accueil et sait donc où il se trouve dans la pièce et où il est déjà allé. Le SpinWave est également censé reconnaître les endroits qui n’ont peut-être pas encore été nettoyés et y retourner pour les nettoyer.

Dans notre test pratique, nous pouvons effectivement voir pendant le balayage que des zones n’ont été balayées par le SpinWave que plus tard. Si le robot doit retourner à la station d’accueil après le nettoyage correspondant, il suffit d’appuyer deux fois sur le bouton de démarrage/pause pour qu’il retrouve tout seul le chemin de la station de charge.

Dans l’ensemble, la navigation fonctionne bien ; il n’y a qu’une seule fois, au cours de l’essai pratique, qu’elle n’a pas remarqué notre salle de bains. Ici, nous devons l’aider manuellement et porter le robot à l’intérieur. Comme le Bissell ne fonctionne pas avec un laser et qu’il scanne l’appartement à l’avance, cela peut être la raison.

Un rebord de deux centimètres de haut ne pose aucun problème lorsqu’on passe l’aspirateur à sec, mais lorsqu’on passe la serpillière, les patins restent coincés de temps à autre. Ensuite, les utilisateurs doivent ramasser le robot pour qu’il puisse continuer. Pour assurer le meilleur fonctionnement possible, il faut créer une zone aussi libre que possible. Lors du test, l’aspirateur s’est une fois emmêlé entre un câble qui traînait.

Performances d’aspiration et d’essuyage

Les deux brosses de nettoyage des bords tournent constamment pendant le nettoyage et guident la saleté vers la buse et enfin dans le réservoir. En outre, un rouleau-brosse allongé se trouve entre les deux rouleaux. Il est destiné à ramasser les cheveux ou autres.

Nous sommes très satisfaits de l’aspiration et des performances de nettoyage. Lors du test, nous avons étalé de la farine, du sucre et du riz sur un tapis et un sol dur. A la puissance d’aspiration maximale mais aussi à la puissance d’aspiration normale, tout a été aspiré après le passage du programme.

L’aspirateur robot fait également bonne figure lorsqu’il s’agit de passer la serpillière. Nous avons testé les performances de nettoyage sur un sol carrelé dans les trois niveaux de performance disponibles. Dans les trois niveaux, le robot passe la serpillière parfaitement, sans laisser de traces.

Les tampons de la serpillière absorbent suffisamment d’humidité, le sol est uniformément mouillé et les tampons éliminent donc la saleté de manière fiable, même la sève séchée. Le robot évite régulièrement les tapis lorsqu’il passe la serpillière. En mode de nettoyage des taches, lors de l’aspiration à sec ou du passage de la serpillière, la saleté et la poussière sont entièrement éliminées – et ce, aussi bien avec une puissance d’aspiration maximale que moyenne.

Volume et hygiène

Le volume du Bissell SpinWave est généralement très agréable et pas trop fort. De plus, l’appareil ne dégage pas d’odeurs désagréables pendant son utilisation. Au niveau le plus bas, le SpinWave produit environ 68 décibels, au niveau moyen 72 décibels et au niveau le plus élevé 76 décibels.

L’outil de nettoyage inclus dans la livraison comprend une brosse avec laquelle nous pouvons enlever la poussière et les cheveux du rouleau de brosse et du filtre. Le rouleau de brosses doit être retiré de l’appareil avant le nettoyage, mais cela ne pose aucun problème lors de l’examen pratique.

L’insertion ne pose pas non plus de problème. Les deux réservoirs peuvent être fixés à l’appareil au moyen d’un verrou à déclic et détachés de l’appareil en appuyant sur un bouton situé au-dessus du réservoir.

Le réservoir de saleté est séparé en haut et en bas et vidé. Le réservoir d’eau n’a qu’une ouverture en haut, qui est suffisamment grande pour ajouter de l’eau et de la solution de nettoyage, mais trop petite pour évacuer l’eau restante après le nettoyage.

Une trappe située au-dessus des tampons de balai à franges sert uniquement à recueillir la saleté. Ici, il serait pratique de pouvoir verser l’eau restante par une trappe également, car la petite ouverture fait que l’eau ne s’écoule pratiquement pas du réservoir.

Les tampons à franges peuvent être lavés en machine et sont donc réutilisables, ce que nous trouvons bien et durable. Les tampons de nettoyage sont fixés aux éléments d’entraînement à l’aide de velcro.

Bissell recommande de nettoyer régulièrement le rouleau-brosse, le filtre, le réservoir à poussière et les tampons de balai, mais pas après chaque utilisation. Les utilisateurs doivent changer l’eau de nettoyage restante du réservoir d’eau après chaque utilisation pour éviter les moisissures.

Conclusion

Le robot Bissell SpinWave marque des points grâce à ses fonctions polyvalentes. Toutefois, si vous voulez profiter de toutes les possibilités de l’appareil, vous devez installer l’application pour smartphone correspondante. Ensuite, la manipulation de l’aspirateur robot est assez intuitive.

Le design et la qualité de fabrication sont convaincants. Lors du test pratique, il a obtenu de bons résultats en termes d’aspiration et d’essuyage. Il élimine de manière fiable les saletés grossières et fines. Cependant, nous avons également découvert quelques faiblesses : La navigation via le capteur gyroscopique ne fonctionne pas toujours parfaitement.

Dans l’ensemble, nous recommandons sans hésiter l’achat de cet appareil à ceux qui apprécient les performances de nettoyage convaincantes. Notamment parce que le robot bénéficie d’une très longue autonomie.