Qu’est-ce qu’ANYmal, le chien robot qui rivalise avec Spot ?

ANYmal est conçu pour explorer et se déplacer facilement dans des environnements hostiles, tout comme le célèbre modèle de Boston Dynamics.

ANYmal est un robot autonome conçu pour effectuer des inspections dans les usines afin d’identifier les problèmes et les optimiser. Il s’agit d’un modèle quadrupède dans le style de Spot, le célèbre robot de Boston Dynamics.

ANYmal, qui a été conçu par la société ANYbotics, possède quatre pattes flexibles qui lui permettent de se déplacer facilement dans différents environnements tels que les escaliers ou les endroits étroits. En outre, il peut gravir des pentes et surmonter des obstacles pour surveiller le fonctionnement de machines et d’équipements de toutes sortes.

Le produit a été présenté cette semaine et le prix n’a pas encore été annoncé. L’accent a été mis sur la capacité de l’appareil à inspecter des installations ou des usines. Il est conçu pour être un partenaire autonome dans de tels environnements.

La charge utile d’inspection d’ANYmal fournit des informations visuelles, thermiques et acoustiques permettant de contrôler l’état des équipements et des infrastructures. L’unité d’orientation et d’inclinaison est utilisée pour balayer l’environnement autour du robot et positionner précisément les capteurs intégrés pour les inspections de points d’intérêt.

À leur tour, les algorithmes d’inspection, qui sont basés sur l’intelligence artificielle, analysent les données sensorielles pour interpréter les valeurs, classer les résultats et détecter les anomalies. Dès que le système identifie un problème, il envoie un signal d’alarme au centre de contrôle afin que, si nécessaire, une personne puisse se rendre sur le site en question pour effectuer une inspection oculaire et résoudre le problème.

Le robot dispose de 6 caméras de profondeur pour détecter les obstacles, de deux caméras ultra-angulaires, d’une connectivité Wi-Fi ou 4G et d’une batterie offrant jusqu’à 90 minutes d’autonomie.

Notamment, les caméras d’inspection offrent un zoom optique 20 X pour prendre des images et des vidéos nettes à de grandes distances avec une résolution 4K. De son côté, la caméra thermique fournit des relevés de température précis dans une fourchette de -20 à 500 degrés Celsius sans interaction physique ; et elle est dotée d’une lumière LED pour vérifier les informations dans des conditions de faible luminosité.

L’informatique de pointe est un autre point fort. Il dispose d’un système intégré qui analyse et lit les protocoles des capteurs afin d’éviter la nécessité d’une communication réseau continue.

Spot, l’autre robot quadrupède popularisé

Spot, le célèbre robot qui est devenu particulièrement populaire pendant la pandémie en raison de l’utilisation de ce modèle pour les soins hospitaliers et même pour lancer des alertes sur l’importance de la distanciation sociale, continue de se développer sur le marché.

Il y a quelques semaines, le New York Post a partagé des images du robot-chien se déplaçant dans les rues du Bronx, dans le cadre d’une perquisition effectuée dans cette zone pour une enquête en cours. De cette façon, ils ont montré que le modèle peut commencer à être mis en œuvre pour ce type de tâches.

Aussi, dans le cadre de la conférence annuelle de l’American Geophysical Union (AGU) qui s’est tenue à la mi-décembre 2020, des chercheurs de la NASA/JPL-Caltech, ont dévoilé une nouvelle façon d’explorer et d’en apprendre davantage sur les coins cachés de Mars qui implique l’utilisation de quadrupèdes autonomes basés sur Spot.

Les experts ont présenté leurs “chiens martiens” (MD), qui sont des robots à quatre pattes, comme la prochaine évolution de l’exploration planétaire. Le prototype, appelé Au-Spot et déjà en formation, est un système agile qui vise à explorer des surfaces difficiles d’accès. Les robots sont légers, compacts et rapides par rapport au Persévérance : ils ont un volume de 2,6 %, une masse de 4,6 % et sont 38 fois plus rapides que ce véhicule, comme l’explique la présentation.

Comme vous pouvez le constater, ce type de conception continue de gagner de l’espace, notamment pour sa capacité d’autonomie et ses performances en terrain accidenté et sur les obstacles.