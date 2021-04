Qu’est-ce que Walmart ? Que fait l’entreprise Walmart et quels sont sa mission, ses objectifs et sa vision ? Qu’est-ce que Walmart en réalité ?

Si vous vous êtes posé des questions sur cette entreprise, restez ici pour en savoir plus sur Walmart. Que fait l’entreprise Walmart et quelles sont sa mission et sa vision ?

Qu’est-ce que Walmart ? Que fait l’entreprise Walmart ? Walmart, le détaillant le plus puissant du monde !

Nous avons tous besoin de faire des achats, et c’est pourquoi nous allons sur les marchés, mais un jour quelqu’un a eu l’idée de créer un endroit où l’on peut trouver pratiquement tout et à un prix très raisonnable, cette personne était Sam Walton et cet endroit s’appelait Walmart.

Walmart est une multinationale américaine de la distribution qui opère comme une chaîne d’hypermarchés, de grands magasins à prix réduits et d’épiceries. Basée à Bentonville, dans l’Arkansas, l’entreprise a été fondée par Sam Walton en 1962.

Il opère sous le nom de “Walmart” aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Amérique centrale, sous le nom de “Asda” au Royaume-Uni, sous le nom de “Seiyu Group” au Japon et sous le nom de “Best Price” en Inde. Elle possède des exploitations en propriété exclusive en Argentine, au Chili, au Brésil et au Canada. Elle possède et exploite également des magasins de détail Sam’s Club.

Walmart est l’entreprise qui réalise le plus gros chiffre d’affaires au monde, près d’un demi-billion de dollars par an, ainsi que le plus grand employeur privé au monde avec 2,3 millions de salariés, selon le magazine Forbes. Il s’agit d’une entreprise familiale, puisque la quasi-totalité de ses principaux partenaires font partie de la famille Walton.

Les héritiers de Sam Walton détiennent plus de cinquante pour cent de Walmart par le biais de leur société holding, Walton Enterprises, et de leurs participations individuelles. Walmart est également l’une des entreprises les plus précieuses du monde en termes de valeur marchande et est également le plus grand détaillant alimentaire des États-Unis.

Un peu d’histoire

En 1950, Sam Walton a acheté un magasin à Luther E. Harrison à Bentonville, Arkansas, et a ouvert Walton 5&10. Ainsi, la ville de 2 900 habitants des Ozark Mountain allait devenir le siège du plus grand détaillant du monde. À un moment donné, Sam Walton a pris la décision de réaliser des volumes de vente plus importants tout en maintenant des prix plus bas que ceux de ses concurrents, en réduisant considérablement sa propre marge bénéficiaire.

Photo : le premier magasin Walmart | via Wikipedia.

Inspiré par les succès d’autres chaînes de magasins à prix réduit, il a ouvert le deuxième magasin à Harrison, en Arkansas, la même année. Responsable de l’achat et de l’entretien de la signalétique, c’est l’assistant de Walton, Bob Bogle, qui a suggéré le nom de “Wal-Mart” pour la nouvelle chaîne.

Ce nom était un jeu de mots sur le nom de famille de Sam, “Walton”, et le mot anglais pour marché, “Mart”, signifiant “Wal’s Market” ou “Wal-Mart”.

En 1967, la société compte 24 magasins dans tout l’Arkansas et a atteint un chiffre d’affaires de 12,6 millions de dollars. En 1968, la société ouvre ses premiers magasins en dehors de l’Arkansas, à Sikeston, dans le Missouri, et à Claremore, dans l’Oklahoma.

Photo : Sam Walton en 1938 | via Wikipedia.

Le premier fractionnement d’actions de la société a eu lieu en mai 1972 au prix du marché de 47 dollars l’unité. À cette époque, Walmart opérait dans cinq États : l’Arkansas, le Kansas, la Louisiane, le Missouri et l’Oklahoma, et s’est étendu au Tennessee en 1973, puis au Kentucky et au Mississippi en 1974.

Lorsque la société s’est étendue au Texas en 1975, elle comptait 125 magasins, 7 500 associés et un chiffre d’affaires total de 340,3 millions de dollars, ce qui signifie que l’entreprise était florissante pratiquement dès le départ.

En 1977, Wal-Mart s’est étendu dans l’Illinois et a fait sa première acquisition d’entreprise, en assumant la propriété et l’exploitation des magasins Mohr-Value, qui opéraient dans le Missouri et l’Illinois. Cette opération a été suivie par l’acquisition de la Hutcheson Shoe Company en 1978. La même année, elle s’est également lancée sur plusieurs nouveaux marchés, en lançant sa chaîne de pharmacies, ses centres de service automobile et ses divisions de bijouterie.

Les années 1980 et 1990

En 1981, Wal-Mart se développe sur le marché du sud-est des États-Unis, en ouvrant des magasins en Géorgie et en Caroline du Sud, et en rachetant 92 Big Kstores à Kuhn. Elle s’est ensuite étendue à la Floride et au Nebraska en 1982. En avril 1983, elle a ouvert son premier magasin Sam’s Club, un club-entrepôt à prix réduit basé sur l’adhésion, à Midwest City, Oklahoma.

Elle s’est également étendue à l’Indiana, à l’Iowa, au Nouveau-Mexique et à la Caroline du Nord, et a mis en place la méthode “people-welcoming-people” dans tous ses magasins. Les premiers magasins en Virginie ont ouvert en 1984. En 1985, avec 882 magasins, un chiffre d’affaires de 8,4 milliards de dollars et 104 000 associés, la société s’est étendue au Wisconsin et au Colorado, et les premiers magasins du Minnesota ont ouvert en 1986.

Photo : Magasin Walmart dans le Missouri | via Wikipedia.

Pour le 25e anniversaire de l’entreprise en 1987, des bureaux ont été créés pour suivre les stocks, les ventes et envoyer des communications instantanées aux magasins. Poursuivant ses améliorations technologiques, 90 % de ses magasins sont équipés de lecteurs de codes-barres en 1988. En février de la même année, le fondateur de l’entreprise, Sam Walton, a démissionné de son poste de PDG et David Glass a été nommé pour lui succéder.

Walton est resté président du conseil d’administration de la société, qui a également restructuré son équipe de direction, en élevant un certain nombre de cadres à des postes de plus grande responsabilité.

En 1988 également, le premier supercentre Wal-Mart a été ouvert à Washington, dans le Missouri. Le concept de supercentre offrait tout le contenu de Walmart dans un grand magasin à prix réduit, plus un magasin de pneus et de vidange, un centre optique, un laboratoire de traitement de photos en une heure, un studio de portrait, des banques, des magasins de téléphones portables, des salons de manucure et de pédicure, des magasins de location de vidéos et des magasins de restauration rapide.

Photo : Sam’s Club | via Wikipedia.

Cette année-là, Wal-Mart était déjà le détaillant le plus rentable des États-Unis, bien qu’il n’ait pas dépassé K-Mart et Sears en termes de valeur des articles achetés avant fin 1990 ou début 1991. Walmart était présent dans 27 États et s’est étendu en Arizona, au Michigan, à l’Ohio, à la Virginie occidentale, au New Jersey et au Wyoming.

En 1990, elle s’est étendue à la Californie, au Nevada, au Dakota du Nord, à la Pennsylvanie, au Dakota du Sud et à l’Utah. Le Walmart Visitor Center a également ouvert cette année sur le site original du premier magasin de Sam Walton.

En 1990, ses ventes intérieures aux États-Unis ont quadruplé pour atteindre 32 milliards de dollars.

Les années 1990 ont été une ère de croissance furieuse à une échelle sans précédent pour Walmart et ont vu l’incorporation de plusieurs nouvelles idées et technologies dans l’entreprise. En 1990, ses ventes aux États-Unis ont quadruplé pour atteindre 32 milliards de dollars. Walmart a acquis The McLane Company, un distributeur de produits alimentaires, qui a ensuite été revendu à Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffet, en 2003.

En 1991, la société s’est étendue au Connecticut, au Delaware, au Maine, au Maryland, au Massachusetts, au New Hampshire et à New York, ainsi qu’à d’autres parties du monde avec l’ouverture de son premier magasin hors des États-Unis, à Mexico. Elle a également acquis Western Merchandisers, Inc. d’Amarillo, au Texas, et a lancé la marque de produits de consommation Sam’s American Choice.

Le 17 mars 1992, le président américain George H. W. Bush a remis à Sam Walton la médaille présidentielle de la liberté.

Walton est décédé le 5 avril de la même année, et son fils aîné, S. Robson Walton, lui a succédé à la présidence du conseil d’administration de Walmart le 7 avril. Cette année-là, l’entreprise était présente dans 45 États et a fini par s’étendre à l’Idaho, au Montana, à l’Oregon et à Porto Rico.

En 1993, la division internationale de Walmart a été créée avec Bobby Martin comme président. L’entreprise s’est également étendue à l’Alaska, à Hawaii, au Rhode Island et à Washington. Ses magasins ont également atteint la barre du milliard de dollars en une semaine en décembre 1993.

En 1994, le National Advertising Review Board a remis en question le slogan de Walmart, “Always Low Price”. Always”, arguant qu’elle impliquait que les prix de Walmart étaient toujours les plus bas et pouvait induire en erreur certains acheteurs. En réponse, Walmart a adopté un nouveau slogan, “Toujours des prix bas, toujours”.

Photo : logo du Code Adam.

En 1994 également, le programme Code Adam a été institué dans tous les magasins Walmart, un programme pionnier mis en œuvre lorsque des enfants se perdaient dans les immenses entrepôts où opéraient les magasins Walmart. Ce programme a été nommé en mémoire d’Adam Wash, un enfant qui, en 1986, avait été enlevé dans un magasin Sears et retrouvé mort deux semaines plus tard dans la petite ville de St Lucie County, en Floride.

En 1995, Walmart comptait 1 995 magasins discount, 239 Supercenters, 433 Sam’s Club et 276 magasins internationaux, pour un chiffre d’affaires de 93,6 milliards d’euros et 675 000 employés. Walmart s’est étendu dans le dernier État américain, le Vermont, et s’est également développé en Amérique du Sud, avec trois nouvelles unités en Argentine et cinq au Brésil.

La société est entrée sur le marché chinois en 1996 par le biais d’un accord de coentreprise avec une société chinoise. En 1997, Walmart a remplacé Woolworth à la tête du Dow Jones Industrial Average et c’est la première année où ses ventes annuelles ont dépassé les 100 milliards de dollars, avec des ventes totales de 118,1 milliards de dollars. Cette année également, ils ont acquis 21 magasins Wertkauf en Allemagne, et ont introduit leurs centres de nutrition OneSource.

En 1998, le concept de Neighborhood Market a été introduit dans trois magasins en Arkansas. Les magasins Neighborhood Market sont principalement des épiceries, et sont destinés à attirer les clients grâce à un parking plus spacieux, des allées moins encombrées et des caisses plus rapides par rapport à un supermarché moyen. Au niveau international, Walmart a fait son entrée en Corée du Sud en acquérant 4 magasins exploités par Korea Makro.

Toujours en 1998, Walmart a lancé son réseau de télévision Wal-Mart, un vaste réseau de publicité en magasin qui diffusait des publicités pour les produits vendus dans les magasins, ainsi que des clips de concerts et des vidéos musicales, des bandes-annonces de films à venir et des informations.

La chaîne Asda au Royaume-Uni est devenue une filiale de Walmart en 1999, et est la deuxième plus grande chaîne au Royaume-Uni après Tesco.

L’arrivée du 21e siècle

L’entreprise va de mieux en mieux et entre dans l’an 2000 prête à affronter pratiquement n’importe quelle crise. Lee Scott a été nommé président-directeur général et les ventes aux États-Unis ont atteint 156 milliards de dollars depuis 1995. La même année, Walmart a été classée cinquième par le magazine Fortune sur sa liste Global All-Stars des entreprises les plus admirées, et en 2003 et 2004 comme l’entreprise la plus admirée d’Amérique.

En 2002, Walmart est entré sur le marché japonais en acquérant une participation mineure dans le groupe Seiyu, qui deviendra une filiale à part entière en 2008.

Un moment important pour Walmart

En 2005, Walmart avait un chiffre d’affaires de 312,4 milliards de dollars, plus de 6 200 sites dans le monde, dont 3 800 magasins aux États-Unis et 3 800 unités internationales, et plus de 1,6 million d’employés. Environ 138 millions de clients ont visité les magasins Walmart chaque semaine dans le monde.

Ses efforts de philanthropie d’entreprise ont également contribué à l’aide aux victimes des ouragans aux États-Unis, en fournissant 18 millions de dollars de dons. En achetant des actions de la Central American Retail Holding Company (CARHCO), Walmart est également entré au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Nicaragua et au Costa Rica.

Le 22 mai 2006, Walmart a annoncé la vente de ses 16 magasins en Corée du Sud à Shinsegae Co, qui les a rebaptisés E-Mart. Par ailleurs, le 26 juillet 2006, Walmart a annoncé son retrait complet du marché allemand ; les 85 magasins existants ont été vendus au groupe Metro, qui a rebaptisé la plupart d’entre eux en Real (hypermarché).

La nouvelle recherche a révélé que la réduction des niveaux de prix due à Walmart a permis aux consommateurs d’économiser 287 milliards de dollars en 2006.

Le 12 septembre 2007, pour la première fois en 13 ans, Walmart a introduit une nouvelle publicité avec le slogan “Save Money. Vivez mieux. Elle a demandé à Global Insight de réaliser ces publicités et le rapport indique qu’en 2006, le détaillant permet aux familles américaines d’économiser environ 2 500 dollars par an (soit une augmentation de 7,3 % par rapport aux 2 329 dollars de 2004).

La nouvelle recherche a révélé que la réduction des niveaux de prix due à Walmart a permis aux consommateurs d’économiser 287 milliards de dollars en 2006, soit 957 dollars par personne et 2 500 par ménage.

Le 30 juin 2008, Walmart a dévoilé le nouveau logo de la société, qui stylisait le nom en “Walmart”. Un cierge magique, symbole choisi pour représenter les associés de Walmart, a remplacé l’étoile. Début 2009, Walmart est entré au Chili par l’acquisition de Distribución y Servicio D&S, S.A.

En mai 2009, il a conclu un partenariat 50/50 avec Bharti pour accéder au marché indien. Le 22 février 2010, elle a confirmé l’acquisition de la société de streaming vidéo Vudu, Inc. pour un montant estimé à 100 millions de dollars. En juin 2011, elle a acquis 51 % de Massmart Holdings.

Cette acquisition lui a donné accès aux pays africains suivants : Afrique du Sud, Botswana, Ghana, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Swaziland, Tanzanie, Ouganda et Zambie. L’acquisition de Massmart a reçu l’approbation finale du gouvernement au début de 2012, bien que l’unique magasin installé à Maurice n’ait pas survécu longtemps.

La dernière ère

Fin 2005, Walmart a conçu deux magasins expérimentaux, l’un à McKinney, au Texas, et l’autre à Aurora, dans le Colorado, qui comprenaient des éoliennes, des panneaux solaires photovoltaïques, des chaudières pouvant fonctionner aux biocarburants, des réfrigérateurs fonctionnant à l’eau et des jardins de type xeriscape.

En mars 2006, elle a tenté de séduire une population plus aisée en ouvrant un nouveau supercentre à Plano, au Texas, à l’angle de Park Blvd. et de la Dallas North Tollway, destiné à concurrencer des magasins que certains considèrent comme plus haut de gamme et plus attrayants.

Le nouveau magasin comporte des sols en bois dur, des allées plus larges, un bar à sushis, une cafétéria/sandwicherie (avec accès Internet Wi-Fi gratuit), un métro et des articles haut de gamme tels que des bières importées, des vins coûteux et des appareils électroniques haut de gamme.

En réponse à la popularité des supermarchés d’aliments biologiques, tels que Whole Foods et Wild Oats, Walmart a annoncé en mai 2006 son intention d’augmenter la quantité d’aliments biologiques disponibles dans ses magasins.

Ils ont annoncé que des versions conventionnelles et biologiques de certains produits seraient disponibles et que le prix des versions biologiques ne dépasserait pas de plus de 10 % le prix des produits conventionnels. Étant donné que Walmart est l’un des plus grands détaillants d’épicerie du pays, certains ont exprimé la crainte que leur volonté de réduire les prix ne soit pas viable pour les aliments biologiques.

En 2010, la rénovation de ses petits magasins a permis de mettre l’accent sur les articles à emporter plutôt que sur les produits non alimentaires. Cette décision a suscité un certain mécontentement chez certains clients fidèles.

Les petites et grandes tailles de vêtements pour adultes ont été supprimées, tout comme les styles disponibles, ce qui oblige les clients adultes à chercher des vêtements dans le rayon enfants ou à se rendre dans des magasins spécialisés qui vendent des vêtements pour personnes en surpoids, généralement plus chers.

Poursuites judiciaires

Au cours de la dernière décennie, Walmart a été impliqué dans de nombreuses poursuites judiciaires pour diverses raisons. La plupart des poursuites sont des recours collectifs dans lesquels les employés intentent une action en justice pour des salaires impayés.

Ils ont également été confrontés à de nombreux cas de discrimination. Par exemple, il y a eu deux affaires distinctes, l’une en 2004 et l’autre en 2005, dans lesquelles des employés noirs ont poursuivi deux Walmart différents pour leur avoir refusé un emploi en raison de leur race.

Celles-ci sont devenues si populaires que le révérend Jesse Jackson est intervenu et a pris la parole pendant les deux procédures. Il existe également de nombreux procès dans lesquels des femmes ont accusé Walmart de les avoir discriminées.

Un article écrit en 2004 aux États-Unis mentionnait 32 procès différents impliquant des femmes poursuivant l’entreprise, qui a toujours eu gain de cause dans leurs litiges. Cela n’a pas eu d’effet financier significatif sur Walmart non plus.

Le 3 décembre 2008, la famille de Jdimytai Damour, employé de service de Walmart, qui a été tué par une bousculade de clients entrés frénétiquement dans un magasin de Valley Stream (New York) lors du Black Friday du 28 novembre 2008, a allégué que Walmart avait encouragé un nombre massif de clients à se rendre simultanément dans le magasin.

L’administration de la santé et de la sécurité au travail a cité Walmart pour “… une mauvaise gestion de la foule suite au décès d’un employé dans son magasin de Valley Stream, New York, le 28 novembre 2008”. Le travailleur est mort d’asphyxie après avoir été renversé au sol et piétiné par une foule d’environ 2 000 clients venus dans le magasin pour son événement annuel de vente avant les fêtes, le “Blitz Friday”. Walmart a payé 2 millions de dollars en frais de justice pour empêcher l’Administration de la sécurité et de la santé au travail de créer un précédent qui lui permettrait d’exercer un contrôle ultérieur sur elle.

Logo Walmart

Le logo de Walmart a subi plusieurs changements au fil des ans. Le premier logo utilisé par Sam Walton était assez basique et ne cherchait pas à attirer l’attention. Au fil des ans, la société a joué avec plusieurs modèles différents, mais tous ont abouti au modèle sur lequel elle s’est finalement arrêtée en 2008.

Aujourd’hui, le logo de la société comporte le mot “Walmart” écrit en minuscules et accentué à l’extrémité par une lueur jaune que la société appelle “l’étincelle”. Ce logo est la sixième version du logo de l’entreprise et aurait été conçu pour rendre les achats dans le magasin plus attrayants pour les familles à revenus élevés.

Anand Kumar, professeur de marketing à l’université de Floride du Sud, a déclaré à propos du nouveau logo : “Les gens ne vont pas changer de magasin à cause d’un logo, mais l’ancien logo de Walmart est associé à l’aspect bon marché. Avec les améliorations apportées aux magasins, cela contribuera à changer les perceptions.”

De son côté, Linda Blakley, porte-parole de la chaîne à Bentonville (Arkansas), a commenté le logo en déclarant : “Nous voulions quelque chose de plus doux, de plus convivial et de plus chaleureux. L’étincelle, c’est l’esprit de notre entreprise : l’innovation, l’inspiration et les gens qui travaillent plus dur pour faire baisser les prix.”

Les nombreux changements apportés au logo de Walmart et les raisons qui les motivent montrent à quel point il est important que des entreprises aussi prospères que Walmart accordent une attention particulière aux détails des dessins qu’elles présentent au public.

Éléments de conception du logo Walmart

Avant que le logo le plus récent ne soit dévoilé, Walmart utilisait un logo aux couleurs rouge, blanc et bleu pour tenter d’invoquer l’attrait patriotique auprès de sa clientèle essentiellement américaine. Le dernier logo, cependant, a été conçu à l’aide d’un schéma bleu et jaune doux dans le but d’être plus accueillant et suggestif pour ses clients du monde entier.

Ce changement était également nécessaire parce que Walmart essayait de se réinventer pour se débarrasser de son image “bon marché” ou bas de gamme. Walmart savait que le changement de logo était un élément important de la transformation de son image et de ses associations, que l’ancien logo soit efficace ou non, et a décidé d’opter pour un design entièrement nouveau. Quant à l’objectif de l’étincelle dans le logo, il s’agit d’un symbole d’innovation et d’inspiration, deux éléments qui ont animé l’entreprise au fil des ans.

Lorsque vous dirigez une entreprise aussi importante et influente que Walmart, tout le monde va avoir une opinion sur vos moindres faits et gestes. Quant à la décision d’opter pour le nouveau logo, les gens ont émis de nombreuses critiques, affirmant que le design était peu inspirant.

Indépendamment du fait que le design du nouveau logo de Walmart était ainsi, il a néanmoins bien rempli son rôle. Il ne devait pas être complètement innovant et original, mais simplement différent de l’ancien, quelque chose qui représenterait un nouveau départ et une nouvelle direction pour l’entreprise.

Si vous souhaitez changer radicalement l’image de votre entreprise, vous devez vous débarrasser de ce que les gens associent à l’ancienne.

C’est une leçon importante pour quiconque envisage de changer de nom de marque. Si vous souhaitez changer radicalement l’image de votre entreprise, vous devez vous débarrasser de ce que les gens associent à l’ancienne. Vous avez beau changer la mission, la fonction et le marketing d’une entreprise, les gens auront du mal à la voir différemment si elle est toujours représentée par le même logo.

Marketing et affaires de Walmart

Walmart sert plus de 26 milliards de clients chaque semaine.

Walmart est le plus grand détaillant en termes de revenus et de nombre d’employés dans le monde.

Elle a généré un chiffre d’affaires de près de 524 milliards de dollars en 2020. Il sert plus de 29 milliards de clients chaque semaine par le biais de son réseau de onze mille magasins dans vingt-huit pays et de ses boutiques en ligne.

Photo : S. Robson Walton, le fils aîné de Sam Walton, l’actuel homme le plus riche de la famille Walton et la 15e personne la plus riche du monde selon Forbes pour 2017 | via Wikipedia.

La stratégie de segmentation permet de comprendre les différents sous-segments de clients et l’évolution de leurs besoins. Walmart utilise des stratégies de segmentation psychographique et démographique. Elle comprend la psyché du consommateur et sait qu’il veut des produits de consommation courante aux prix les plus bas possibles. C’est pourquoi Walmart a introduit la stratégie EDLP, c’est-à-dire que chaque jour, vous pouvez obtenir un produit spécifique à moitié prix.

La stratégie du ciblage indifférencié est utilisée par le géant pour s’accaparer le marché mondial. Chaque individu est un prospect pour Walmart, qui n’utilise donc pas la différenciation à grande échelle. Le prix des produits est le principal facteur de différenciation, car la stratégie des prix bas peut être utilisée par la masse entière, et ce parce que tout le monde recherche le meilleur rapport qualité-prix.

Photo : Jim Walton, troisième fils de Sam Walton et seizième personne la plus riche du monde selon Forbes pour 2017 | via Wikipedia.

La stratégie de positionnement joue un rôle important dans sa réussite. Walmart s’est positionné comme une entreprise qui offre des produits au prix le plus bas et utilise cet avantage de prix pour avoir un modèle d’entreprise durable dans le temps.

En raison de son positionnement de prix bas, Walmart a détruit plusieurs petits détaillants au cours de plusieurs décennies d’activité.

Les produits sont proposés à des prix compétitifs et Walmart négocie de manière agressive avec les fabricants afin de répercuter ces avantages sur les clients finaux. Le “Black Friday” est l’un des événements célèbres de Walmart, qui propose des produits à des prix quasi nominaux. C’est l’une des stratégies les plus réussies de l’entreprise, qui est copiée par les détaillants du monde entier.

Les offres de Walmart sur les grands assortiments de marchandises et les grandes UGS (unités de gestion des stocks) permettent non seulement à l’entreprise de fidéliser ses clients, mais aussi de jouer sur les volumes pour réaliser des bénéfices et maintenir des prix bas.

Crédit photo : Alice Walton, fille unique de Sam Walton, l’actuelle femme la plus riche du monde et la dix-septième personne la plus riche du monde selon Forbes pour 2017 | via Wikipedia.

La gestion d’une chaîne de magasins aussi importante n’est pas facile et ne peut se faire sans la gestion des opérations. À ce titre, Walmart accorde une attention particulière à son mode de fonctionnement afin que le consommateur obtienne ses produits très rapidement et que les rayons soient toujours pleins. Walmart sert des millions de clients chaque année et dispose d’une solide chaîne d’approvisionnement et d’une équipe d’exploitation pour les gérer.

Au cours de l’exercice 2016, Walmart US a généré 62 % des ventes nettes, tandis que Walmart International et Sam’s Club (un autre consortium détenu par la société) ont généré 26 % et 12 %, respectivement. Walmart a de nombreux concurrents, mais aussi la plus grande part de marché. D’autre part, le taux de croissance du marché est également fort, de sorte que les concurrents ont aussi leurs propres niches importantes, ce qui signifie que Walmart est loin d’être un monopole.

Comme nous l’avons déjà dit, elle opère dans 27 pays du monde, en dehors des États-Unis, dans des catégories telles que la vente au détail, la vente en gros et autres. Ces catégories opèrent individuellement dans des formats tels que les supermarchés, les clubs-entrepôts, les supercenters, les hypermarchés en format cash and carry, les magasins spécialisés, les magasins de proximité, etc.

Leurs unités de vente au détail sont des magasins physiques dont la superficie varie de 4 000 à 70 000 pieds carrés. Cela prouve que Walmart est le plus grand détaillant à la fois aux États-Unis et dans le monde entier.

La marque était valorisée à 215,7 milliards de dollars en mai 2016.

La société a été classée 15e parmi les meilleures entreprises des deux mille ans et 22e dans la liste des marques les plus précieuses du monde établie par le magazine Forbes. Sur la base de la méthode de capitalisation boursière, la marque était évaluée à 215,7 milliards de dollars pour mai 2016 et n’est dépassée que par des entreprises telles qu’Apple, Google, Amazon et l’occasionnelle société pétrolière et financière.

Le fait : Il paie si bien ses partenaires que plusieurs d’entre eux figurent dans le top 20 de la liste Forbes des personnes les plus riches de la planète. Ces partenaires sont principalement les héritiers de Sam Walton, dont la fortune personnelle dépasse les 20 milliards de dollars.

La dynamique du secteur de la vente au détail est source de défis et d’opportunités. Elle est influencée par de nombreux facteurs tels que la migration des personnes, le changement des habitudes de consommation dû à l’évolution du mode de vie des gens, l’émergence des entreprises de commerce électronique qui livrent quelque chose à la porte des clients, ainsi que les fournisseurs et la réglementation gouvernementale visant à protéger la petite concurrence qui se développe lentement.

Les clients de Walmart sont aussi bien des détaillants que des grossistes. Les clients du commerce de détail sont principalement des personnes de la classe ouvrière de tous les groupes d’âge, des personnes qui recherchent un bon rapport qualité-prix et des produits courants à bas prix en permanence.

Les clients de Walmart sont des personnes à revenu moyen, qui sont toujours à l’affût d’offres, de coupons et de réductions. Dernièrement, cependant, le portefeuille de produits de Walmart s’est étendu aux produits de luxe et aux produits biologiques, précisément pour capter le public à revenu élevé qui ne fait généralement pas ses achats dans ces magasins.

2020 : une grande année pour Walmart malgré la pandémie

Il fallait s’attendre à ce que la quarantaine apparemment éternelle n’ait fait qu’engraisser les poches des propriétaires de Walmart, dont le chiffre d’affaires a vraiment augmenté cette année, et paradoxalement, une catastrophe comme le coronavirus a vraiment frappé la grande entreprise comme un gant.

Rien qu’au cours des deux premiers trimestres de 2020, Walmart avait déjà enregistré la plus forte augmentation des ventes en ligne de son histoire. C’est évident, faire ses courses depuis chez soi est très pratique depuis un certain temps déjà, mais avec l’arrivée du COVID-19 dans nos vies, ce n’est plus une question de commodité, mais aussi de sécurité.

Des millions de personnes achètent de la nourriture, des jouets, des articles ménagers, des appareils électroniques, d’autres articles de divertissement, etc., par l’intermédiaire de Walmart, ce qui fait de cette année une année très favorable pour cette société. Le nombre d’achats en ligne a doublé par rapport à 2019, le bénéfice d’exploitation a augmenté de 8,5 % à 6,1 milliards de dollars sur le trimestre, tandis que le bénéfice ajusté par action s’est établi à 1,56 dollar, également supérieur aux projections du marché.

Est-ce l’occasion de se réinventer continuellement ? C’est sûr. Nous ne savons pas quand la pandémie prendra fin, si un vaccin sera bientôt disponible ou non, mais ce dont nous sommes sûrs, c’est que le monde a changé et qu’il est difficile de revenir en arrière. Il est fort probable que la plupart des gens préfèrent encore faire leurs achats en ligne plutôt que physiquement, et c’est un élément que Walmart envisage pour ses futurs investissements, cherchant toujours à concurrencer directement son plus grand rival : Amazon.

Chaque pays a sa société de supermarchés préférée, où tout le monde va faire ses courses mensuelles, et pour les Américains, cette société est Walmart. S’il est vrai qu’il n’est pas le seul détaillant dans ce pays, il est l’un des plus connus, ou peut-être le plus connu de tous, car il a réussi à capter des milliards de clients grâce à son modèle commercial et à sa capacité d’adaptation.