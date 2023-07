Apple dépasse une valorisation de 3 billions de dollars, établissant un jalon historique

Apple, le géant de la technologie qui a remodelé la société avec sa gamme de produits extrêmement rentables, est devenu la première société cotée en bourse à atteindre une capitalisation boursière de 3 billions de dollars. Cette réalisation marquante souligne l’influence et le succès inégalés d’Apple dans l’industrie technologique.

Vendredi, l’action d’Apple a clôturé à 193,97 dollars, enregistrant une augmentation de 2,3 % et propulsant sa valeur boursière à un stupéfiant 3,04 billions de dollars. Aux côtés de Microsoft et du fabricant de puces Nvidia, Apple a joué un rôle déterminant dans la hausse de près de 16 % du S&P 500 au premier semestre de l’année.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple flirte avec la barre des 3 billions de dollars. En janvier 2022, la société de 47 ans, cofondée par la légende de la Silicon Valley Steve Jobs, a brièvement dépassé cette valorisation pendant plusieurs jours consécutifs, mais n’a pas pu la maintenir à la clôture du marché. Par la suite, Apple a connu un déclin prolongé qui a brièvement fait chuter sa valeur boursière en dessous de 2 billions de dollars plus tôt cette année, suite à un ralentissement de la croissance et aux préoccupations des investisseurs concernant la hausse des taux d’intérêt affectant l’ensemble du secteur technologique.

Cependant, Apple s’est de nouveau approché du seuil des 3 billions de dollars plus tôt ce mois-ci lorsque la société a dévoilé son potentiel prochain grand produit : un casque haut de gamme appelé Vision Pro, qui plonge les utilisateurs dans des environnements artificiels appelés réalité virtuelle.

Bien que l’importance d’atteindre une capitalisation boursière de 3 billions de dollars soit largement symbolique, son ampleur reste impressionnante. Par exemple, 3 billions de dollars pourraient acheter près de 9 millions de maisons aux États-Unis en se basant sur le prix de vente moyen calculé par Zillow. Cela pourrait également acquérir les 50 équipes sportives les plus valorisées au monde, avec de l’argent à revendre.

Microsoft occupe actuellement la deuxième place des sociétés cotées en bourse les plus précieuses, avec une capitalisation boursière de 2,5 billions de dollars, suivi du géant pétrolier Saudi Aramco à 2,08 billions de dollars. Alphabet, la société mère de Google, Amazon et Nvidia ont des valorisations boursières dépassant 1 billion de dollars.

Le parcours d’Apple jusqu’à une capitalisation boursière de 3 billions de dollars a pris moins de deux ans après avoir dépassé pour la première fois 2 billions de dollars en août 2021, environ deux ans après que l’entreprise basée à Cupertino, en Californie, a atteint la barre du trillion de dollars pour la première fois.

Ces billions en cascade ont été alimentés par l’empire technologique qu’Apple a construit depuis le retour de Jobs à l’entreprise en 1997, après avoir été évincé par l’ancien PDG John Sculley en 1985. Au moment du retour de Jobs, Apple était au bord de la faillite et, désespérée d’obtenir de l’aide, s’est tournée vers son ancien rival acharné, Microsoft, pour une injection de capitaux.

Aujourd’hui, Apple gagne tellement d’argent qu’elle peut se permettre de verser annuellement 105 milliards de dollars aux investisseurs sous forme de dividendes et de rachats d’actions, tout en conservant près de 56 milliards de dollars en espèces à la fin de son dernier trimestre fiscal.

L’iPhone, introduit par Jobs en 2007 avec son flair caractéristique, reste la pierre précieuse de la couronne dans le royaume d’Apple. L’année dernière, l’appareil représentait plus de la moitié des ventes de l’entreprise, qui s’élevaient à près de 400 milliards de dollars.

Le reste des revenus d’Apple provient d’autres produits tels que l’ordinateur Macintosh, l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods et une division de services comprenant la diffusion de musique et de vidéos, les programmes de garantie, les frais facturés via l’App Store de l’iPhone et les commissions publicitaires versées par Google pour être le moteur de recherche par défaut sur l’iPhone.

Alors que la plupart des innovations d’Apple sont nées sous la direction de Jobs, la majorité de sa richesse a été créée sous la direction du PDG actuel, Tim Cook, qui a pris les rênes peu de temps avant la mort de Jobs en octobre 2011, lorsque la valeur boursière d’Apple s’élevait à 350 milliards de dollars.

En conclusion, la réalisation d’une capitalisation boursière de 3 billions de dollars par Apple est un jalon extraordinaire dans l’industrie technologique et témoigne du succès continu de l’entreprise. Alors qu’Apple continue d’innover et de façonner l’avenir de la technologie, elle reste une force dominante sur le marché mondial. Les implications de cette réalisation vont au-delà des chiffres bruts, mettant en évidence l’impact profond d’Apple sur la société et sa capacité à générer des bénéfices sans précédent. À l’avenir, il sera intéressant d’observer comment les projets futurs d’Apple se dérouleront et si elle pourra maintenir sa trajectoire remarquable dans le paysage technologique en constante évolution.