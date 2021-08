16 meilleurs logiciels gratuits que vous devez avoir sur votre PC

Quels sont les meilleurs logiciels gratuits pour PC ? Quels logiciels dois-je avoir sur mon PC Windows 10 ou Windows 11 ? Que dois-je installer sur un nouvel ordinateur ?

Quels sont les programmes qui vous manquent, y a-t-il des tâches que vous aimeriez pouvoir effectuer avec des logiciels gratuits, à code source ouvert et sécurisés, ou cherchez-vous des alternatives aux logiciels payants ? Si c’est le cas, vous serez intéressé de connaître la compilation des meilleurs programmes gratuits pour Windows que nous avons réalisée spécialement pour vous.

Choisir des programmes Windows pour votre ordinateur n’est pas une tâche facile. En soi, les PC équipés des dernières versions du système d’exploitation de Microsoft – Windows 11, par exemple – sont déjà livrés avec un large éventail de programmes préinstallés qui devraient vous être utiles pour la grande majorité de vos tâches. Mais nous savons tous que ces programmes ne sont pas suffisants, et que tôt ou tard, il arrivera un moment où vous devrez installer de nouvelles applications.

Bien que nous utilisions chaque jour davantage les téléphones portables, les ordinateurs restent un outil essentiel, tant pour le travail que pour la vie privée.

Depuis l’ordinateur, nous pouvons tout faire : surfer sur Internet, transférer et partager des fichiers, éditer des documents, des photos, des vidéos, regarder des séries, des films, jouer à des jeux ou écouter de la musique, parmi bien d’autres choses.

C’est pourquoi il existe de nombreux programmes gratuits qui ne devraient pas manquer sur votre PC dès l’instant où vous l’achetez ou l’allumez pour la première fois. Un logiciel essentiel et gratuit qui peut être installé en quelques minutes seulement.

Pour réaliser la plupart de ces tâches, nous aurons besoin de logiciels spécifiques. Cela ne signifie pas qu’il faille dépenser beaucoup d’argent, car il existe de nombreuses ressources gratuites sur le net grâce auxquelles nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin pour notre ordinateur sans avoir à mettre la main à la poche.

Nous allons vous présenter ci-dessous une sélection des meilleurs programmes que nous pouvons télécharger gratuitement sur notre ordinateur, sans courte période d’essai et directement depuis le site Web de leur développeur ou créateur d’origine, ce qui les rend totalement sûrs.

Pour le surf

Si vous allez surfer sur Internet, vous avez le choix entre plusieurs navigateurs, tous gratuits et en fonction de ce que vous aimez ou de ce qui vous est le plus utile.

Google Chrome

Que serait un ordinateur sans la navigation sur Internet ? Ce sera probablement l’une des premières choses que vous ferez : installer un navigateur si vous n’en avez pas déjà un. Et Google Chrome est l’un des navigateurs les plus populaires et les plus complets que nous pouvons toujours avoir à portée de main.

Chrome est un navigateur très polyvalent qui offre également la possibilité d’installer différentes extensions pour étendre et améliorer ses fonctions. Ce navigateur a une interface très simple et il est également très rapide et consomme peu de mémoire. En outre, vous pouvez ajouter toutes sortes d’extensions, c’est donc l’un des programmes gratuits les plus importants pour Windows 10 que vous pouvez télécharger dès que vous obtenez votre nouvel ordinateur.

Firefox

Le navigateur de Mozilla est un autre incontournable que vous pouvez télécharger gratuitement. Il s’agit d’un navigateur open source qui protège les utilisateurs et dont la sécurité est primordiale. Il fonctionne rapidement et utilise son propre moteur de navigation.

Il possède tous les avantages et les facilités que comprend également Chrome, comme les signets pour retrouver nos sites web préférés ou la possibilité d’ajouter des extensions qui nous permettent des fonctions supplémentaires.

Gestion et édition de documents

Que vous souhaitiez éditer des documents ou ouvrir un PDF, il existe des programmes gratuits pour Windows 10 que vous devriez toujours avoir sous la main, toujours installés.

LibreOffice

Pour disposer d’une suite bureautique, il n’est pas toujours nécessaire de payer une licence Microsoft Office, qui, comme nous le savons tous, n’est pas particulièrement bon marché. LibreOffice est une alternative open source qui contient des traitements de texte, des feuilles de calcul, des programmes de présentation, un éditeur de graphiques vectoriels, un éditeur de formules mathématiques et une base de données sans que vous ayez à payer quoi que ce soit pour l’obtenir.

LibreOffice est l’un des grands classiques de la suite Microsoft et nous permettra toutes sortes de gestion de texte, de modèles, de feuilles de calcul. Si vous ne voulez pas utiliser la version en ligne de Google, c’est une option hautement recommandée que vous avez toujours à portée de main.

Adobe Acrobat Reader

Lorsqu’il s’agit de gérer des documents, nous ne pouvions pas passer à côté d’un programme qui nous permet de lire les PDF, l’un des formats les plus utilisés de nos jours. Les PDF sont partout et nous aurons besoin d’un lecteur lorsque nous téléchargerons un billet de train sur Internet, une lettre d’un restaurant ou tout document reçu par courrier électronique pour le travail, une promotion, des billets de concert ou de théâtre.

C’est pourquoi l’un des programmes gratuits pour Windows 10 que vous ne pouvez pas manquer est Adobe. Adobe Acrobat Reader est le programme par excellence pour ouvrir ce type de fichier et, bien sûr, nous pouvons le télécharger et l’installer gratuitement à partir du site officiel d’Adobe à ce lien.

WinRAR

Les fichiers RAR sont un format d’archives doté d’un algorithme de compression sans perte qui leur permet d’occuper beaucoup moins d’espace de stockage et de peser moins lourd lorsqu’ils sont envoyés par courrier électronique.

Pour pouvoir ouvrir ce type de fichiers, nous avons besoin de programmes spécifiques, dans ce cas précis, WinRAR. Ce programme vous permet d’accéder au contenu de ce type de fichiers compressés et également de créer ce type de fichiers.

Photo et vidéo

Pour éditer des photos et des vidéos ou pour gérer vos images…

GIMP

Puisque nous parlons d’édition, nous ne pouvons pas oublier les images. L’outil le plus connu pour cela est généralement Photoshop, mais il existe également une alternative similaire et totalement gratuite.

Il s’appelle GIMP (GNU Image Manipulation Program) et offre toutes les fonctionnalités de base de Photoshop telles que l’ajout de texte, la retouche de photos avec des paramètres tels que le contraste, la luminosité, l’exposition, la couleur, les lignes de contour, etc.

Lightworks

Outre l’édition gratuite de photos, nous pouvons également éditer des vidéos sans avoir à débourser un seul centime. Lightworks est un programme de montage vidéo professionnel à code source ouvert.

Il vous permet d’éditer et de maîtriser des films dans divers formats, notamment les résolutions 2K et 4K, ainsi que des productions télévisées aux formats PAL, NTSC et HD. Il est important de noter que, bien qu’il soit gratuit, son utilisation nécessite une connaissance préalable d’un logiciel de montage vidéo.

Google Photos

Ce programme de Google est le meilleur outil que vous puissiez trouver pour avoir toutes vos photos stockées dans le nuage et en avoir une sauvegarde synchronisée sur le disque dur de votre ordinateur.

En outre, Google Photos est également un éditeur d’images. Nous pouvons l’avoir gratuitement sur l’ordinateur et il est également compatible avec d’autres appareils, de sorte que nous aurons toujours nos images synchronisées dans la version mobile ou sur notre tablette.

Il offre toutes sortes d’outils et de possibilités, y compris l’impression des photos dont nous avons besoin pour avoir un album physique.

VLC

Si vous utilisez votre ordinateur pour vous divertir, VLC est l’un des lecteurs vidéo et audio les plus complets actuellement disponibles.

VLC vous permet non seulement de regarder des vidéos depuis votre ordinateur mais il est également possible, si vous connectez votre PC à votre téléviseur, de profiter de vos séries et films préférés sur grand écran.

C’est un outil très polyvalent qui nous permet de nous passer d’autres programmes. Depuis celui-ci, nous pouvons télécharger des vidéos depuis YouTube, enregistrer le bureau, convertir des vidéos ou ripper un disque (CD, DVD…) parmi bien d’autres choses.

Spotify

Spotify peut être utilisé gratuitement, même si vous ne disposez pas de la version Premium. Il s’agit de l’un des éléments essentiels lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique sur votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre tablette.

Vous pouvez trouver le groupe ou la chanson de votre choix et créer vos propres listes de lecture, rechercher les podcasts disponibles, écouter les nouveautés et les titres les plus populaires. On écoutera des publicités dans la version gratuite ou on peut opter pour la version payante et Premium, mais dans tous les cas, Spotify est l’un des incontournables à ne pas manquer.

Stockage en nuage

Synchronisez ou enregistrez vos documents avec des sauvegardes

Dropbox

Dropbox est l’un des programmes de stockage en nuage les plus populaires et nous permet de disposer de 2 Go d’espace gratuit, mais nous pouvons l’étendre en accomplissant des tâches ou en invitant des amis.

Nous pouvons également utiliser leurs plans payants et disposer de jusqu’à 3 To d’espace dans le nuage pour sauvegarder des photos, des documents ou des programmes. Il se synchronise automatiquement entre plusieurs appareils pour que vous ayez toujours tout à portée de main, même si vous y accédez depuis votre téléphone portable ou votre tablette.

Google Drive

Google Drive vous donne également accès à 15 Go de stockage gratuit que vous pouvez synchroniser entre tous vos appareils.

Vous pouvez télécharger l’application ou le programme Google Drive sur votre ordinateur pour télécharger toutes sortes de fichiers, dans n’importe quel format : synchroniser des photos, des vidéos, de la musique, des fichiers multimédia, des documents.

Téléchargements

BitTorrent

Les téléchargements P2P sont encore aujourd’hui l’une des meilleures options pour le partage de fichiers. La principale raison en est la vitesse à laquelle les fichiers sont téléchargés avec ce système ainsi que la variété des formats proposés.

Pour pouvoir télécharger et créer des fichiers de ce type en vue de les partager, nous devons disposer d’un client sur notre ordinateur. Bien qu’il existe de nombreux clients de ce type, BitTorrent est sans doute l’un des plus populaires en raison de sa facilité d’utilisation.

Antivirus et sécurité

L’une des meilleures options pour utiliser un antivirus sur votre ordinateur est d’utiliser Windows Defender, qui est installé par défaut sur les versions actuelles du système d’exploitation. Mais vous en cherchez peut-être un autre, pour une raison ou une autre.

Avast

Dans ce cas, nous pouvons opter pour Avast, un programme de protection contre les virus qui est gratuit pendant un an et qui offre une protection du système de fichiers, de la messagerie, de la navigation web, des téléchargements P2P, de la messagerie instantanée et du blindage comportemental.

Selon la société spécialisée AV-Comparatives, Avast, ainsi qu’AVG, ont reçu le label de qualité de produit le mieux noté. Malgré les nombreuses controverses et polémiques de ces dernières années, Avast est actuellement considéré comme l’un des meilleurs si l’on recherche une solution gratuite et sans frais.

AVG

Si vous n’aimez pas Avast, un autre des meilleurs et des mieux notés est AVG. Vous pouvez également le télécharger gratuitement, sans frais, pour votre ordinateur.

Selon AV-Comparatives, il s’agit de l’un des plus complets et des plus équilibrés en 2020. Il dispose de la protection de base gratuite que vous pouvez télécharger sur son site web : il bloque les liens et les téléchargements, arrête les virus, analyse l’ordinateur, détecte les logiciels malveillants et les logiciels espions.

LastPass

Enfin, nous vous recommandons d’installer un gestionnaire de mots de passe tel que LastPass sur le navigateur par défaut de votre ordinateur. Grâce à cette extension, vous n’aurez plus à vous souvenir de tous les mots de passe des différents services et sites Web que vous consultez.

LastPass est disponible sous forme d’extension pour Internet Explorer 6+, Firefox, Google Chrome, Opera et Safari.