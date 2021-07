Vous avez 10 jours pour revenir à Windows 10… si vous avez effectué une mise à niveau vers Windows 11

Windows 11 est une tendance, mais même avec l’attrait d’être le nouveau de Microsoft, des nouvelles fonctionnalités qui l’accompagnent et qui continueront à le nourrir dans les prochaines dates, peut-être que le saut précipité vers la nouvelle version du système d’exploitation ne convient pas à tous, ni même à tous les passionnés. C’est pourquoi l’entreprise a établi une fenêtre de repentir dans laquelle le redressement est possible et accessible.

Processus de régression de Windows 11

Comme nous vous l’avons dit ces dernières semaines, Windows 11 est l’avenir le plus imminent du système d’exploitation de Microsoft et sa mise à jour commencera à se faire de manière facultative et progressive à partir de la fin de cette année. D’un autre côté, Windows 10 maintiendra son support jusqu’à la fin de 2025, il reste donc du temps et, par conséquent, rien ne presse pour abandonner un navire qui, s’il peut se vanter de quelque chose en ce moment, c’est la stabilité, surtout par rapport à celui qui vient le remplacer.

Toutefois, il ya beaucoup d’utilisateurs enthousiastes qui veulent essayer le nouveau dès que possible et que plus tôt a déjà commencé dans de nombreux cas, de sorte que Microsoft a mis en place une sauvegarde à laquelle ils peuvent saisir ceux qui regrettent d’avoir mis à niveau tôt à Windows 11 : 10 jours pour revenir à Windows 10 est ce que la société offre, comme cela a été publié par des informations publiées par Lenovo écho dans Windows Latest.

“Une fois que vous avez effectué la mise à niveau vers Windows 11, vous avez 10 jours pour utiliser la fonction de retour en arrière pour revenir à Windows 10 tout en conservant les fichiers et les données que vous avez apportés. Après cette période de 10 jours, vous devrez sauvegarder vos données et effectuer une “installation propre” pour revenir à Windows 10″, explique le document, une FAQ de Lenovo sur les systèmes d’exploitation alternatifs que vous pouvez installer sur leurs ordinateurs, et dans laquelle en plus de Windows 11, Linux est recommandé.

En substance, ce que Microsoft a mis en place, c’est une option permettant de revenir sur la mise à niveau de Windows 10 à Windows 11, à condition que dix jours au maximum se soient écoulés. Si cette condition temporaire est remplie, le retour à la version précédente du système d’exploitation est aussi simple que de recourir à l’utilitaire de récupération et de sauvegarde qui se trouve dans “Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération”, selon un processus similaire à la mise à niveau, mais en sens inverse (voir image).

Si plus de 10 jours se sont écoulés depuis la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 et que vous voulez revenir en arrière… Vous pouvez le faire, mais à la main et sans aucune facilité. C’est-à-dire que vous devrez réinstaller Windows 10 à partir de zéro, donc faire des sauvegardes, restaurer les données, etc., à vos frais. Pourquoi ils ont fait ainsi n’ont pas fini d’expliquer, mais il est possible qu’il est dû à la marge qu’ils ont donné pour appliquer certaines mises à jour difficiles à inverser une fois installé Windows 11.