Le téléchargement de Windows 11 est risqué, soyez donc prudent

Windows 11 arrive, après l’annonce d’un grand événement Windows le 24 juin à 11h et la fuite d’une première version que beaucoup de gens dans le monde ont installée et, en effet, c’est Windows 11. C’est son nom et il a une refonte assez spectaculaire.

Microsoft Windows 11

Critique : Soyez patient et ne le téléchargez pas encore

Bien sûr, rien n’est officiel tant que Microsoft ne le dit pas, mais, à ce stade, Windows 11 est bien réel. Vous pouvez le trouver et l’installer vous-même, mais cela ne veut pas dire que vous devez le faire.

La vérité, c’est qu’il est facile de se laisser emporter par le plaisir, mais ralentissez un instant car nous sommes ici pour vous inciter à la prudence.

Qu’est-ce qui se passe vraiment avec cette fuite ?

D’abord, un récapitulatif :

Microsoft organise un événement le 24 juin pour dévoiler sa prochaine grande nouveauté pour Windows. De nombreuses spéculations indiquent que la mise à jour “Sun Valley” qui fait l’objet de rumeurs deviendra Windows 11.

Toutes les informations fournies par Microsoft pour cet événement ont un rapport avec le 11, notamment l’heure de l’événement, 11 heures, et l’image promotionnelle, qui montre une fenêtre projetant un 11.

Microsoft a interrompu toutes les versions préliminaires de Windows 10 dans le canal des développeurs. Ce n’est pas surprenant puisque les nouvelles fonctionnalités devraient commencer à être déployées après le 24 juin.

Le 15 juin, une première version complète de Windows 11 a été divulguée. Non seulement le nom final a été révélé, mais nous avons également vu quelques changements notables dans l’interface utilisateur. Peu nombreux, mais très importants.

Pourquoi vous devriez éviter Windows 11

La version de Windows 11 sur Internet est Build 21996.1. C’est très joli, mais il n’y a pas beaucoup plus de substance que la plus grande mise à jour du design du système au cours de la dernière décennie. Mais au final, il s’agit essentiellement de Windows 10 avec un nouveau lanceur.

Vous allez probablement adorer certaines de ces nouvelles fonctionnalités et en détester d’autres. Mais rappelez-vous, ce n’est pas définitif ou officiel. Il y a encore beaucoup de choses à ajouter.

C’est pourquoi vous ne devriez pas le télécharger. Nous nous en chargeons pour vous, en prenant les risques pour que vous n’ayez pas à le faire. En dehors du fait que c’est un logiciel volé pour commencer. Même si vous l’activez avec un code de licence Windows 10 légitime, vous ne devriez pas l’avoir sur votre machine. Ce n’est pas légal.

Mais le plus grand danger est que vous pouvez le télécharger à partir de sources inconnues et potentiellement peu fiables. Lorsque vous téléchargez des versions préliminaires de Microsoft, nous savons qu’elles sont sûres, même si elles ne sont pas stables. Mais, lorsque vous téléchargez un lien MEGA trouvé au hasard sur le web, vous n’avez pas de telles garanties. Le fichier pourrait être truffé de virus et de logiciels rançonneurs.

Donc, soyez prudent. Il est préférable de rester à l’écart. Bien entendu, si vous le téléchargez, veillez à ne pas le placer sur votre seul PC ou sur une machine dont vous dépendez pour votre travail.

Windows 11 sera bientôt là

Si le lancement de Windows 11 n’est pas prévu avant octobre, la grande révélation aura lieu le 24 juin. Après cela, les premières versions de l’aperçu sont attendues sur le canal de développement du programme Windows Insider. C’est alors que nous vous recommandons de le télécharger car il provient d’un canal officiel auquel vous pouvez faire confiance.

Il n’y a pas non plus de barrières à l’entrée dans le programme Windows Insider. Tout ce dont vous avez besoin est un compte Microsoft et vous pouvez vous inscrire pour l’essayer.

En bref

Il n’est pas fréquent que Windows génère autant de buzz, mais Windows 11 a certainement suscité beaucoup d’intérêt parmi les utilisateurs de PC [à tel point qu’il s’agit peut-être d’un stratagème marketing de Microsoft – Ndlr].

Mais il est préférable de faire preuve de retenue, d’être patient et d’attendre le 24 juin pour en savoir plus.