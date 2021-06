Google va radicalement remanier les onglets dans le nouveau Chrome

L’arrivée des onglets dans les navigateurs web a été une révélation pour tout le monde. Il est désormais impossible d’imaginer la vie en ligne sans les onglets. Et cette année, certains des principaux fabricants de navigateurs vont introduire de nouvelles fonctionnalités intéressantes, comme Apple avec Safari pour Monterey et Google avec un nouveau Chrome.

Vous suivez les traces de Safari ?

Dans sa dernière version Canary, Chrome dispose d’une option permettant d’ajouter le regroupement automatique au menu Historique, ce qui facilite considérablement la restauration de groupes d’onglets fermés et la navigation.

Comme le souligne MSPoweruser, si vous activez cette option cachée, vous pouvez demander à Chrome de répertorier les groupes d’onglets que vous avez fermés dans un sous-menu Historique, en plus de l’ensemble habituel d’onglets fermés. Il est ainsi beaucoup plus facile et rapide de restaurer rapidement plusieurs onglets à la fois sans devoir passer trop de temps à fouiller dans votre historique.

Ce paramètre facultatif est disponible dans les versions bêta de Chrome pour macOS, Windows et Linux. Google le décrit comme “l’affichage des sous-menus de l’historique des applications pour le contenu des groupes d’onglets et des fenêtres récemment fermées”.

Donc, si vous avez installé Chrome Canary, assurez-vous de le mettre à jour (ou téléchargez-le ici). Ensuite, vous devez activer l’indicateur Afficher les sous-menus de l’historique des applications. Saisissez chrome://flags/#tab-restore-sub-menus dans la barre d’URL, sélectionnez ‘Enabled’ et enfin fermez et lancez Chrome.

Groupes d’onglets

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que dans la version Canary de Chrome, ce qui ne garantit pas qu’elle sera intégrée à la version finale. Mais il est fort probable que ce soit le cas.

Cette nouvelle option pratique n’est pas la seule en préparation pour les onglets.

Selon un récent post sur Chromium Gerrit, il y aura également des changements dans la façon dont les groupes d’onglets sont marqués. Il y aura une option intitulée “Ajouter des dossiers pour les groupes d’onglets” sous “Enregistrer tous les onglets”.

“Lorsque l’utilisateur a un ou plusieurs groupes d’onglets ouverts et qu’il sélectionne “Signet tous les onglets”, au lieu d’obtenir un dossier avec une liste plate d’onglets, vous verrez désormais des dossiers imbriqués pour n’importe quel groupe d’onglets, avec des noms alignés sur le titre du groupe d’onglets”, peut-on lire dans la description du blog. ” L’ordre des URL et des dossiers imbriqués correspondra à l’ordre de la bande d’onglets. Si plusieurs groupes d’onglets partagent le même titre, leurs onglets seront combinés en un seul dossier dans l’index du premier groupe.”

Il s’agit certainement d’une fonctionnalité qui sera saluée par de nombreux utilisateurs expérimentés lorsqu’elle verra le jour. Si c’est le cas. Croisez les doigts.