Chrome économisera la batterie lors de l’utilisation de plusieurs onglets

La future fonctionnalité de Google Chrome permettra de préserver l’autonomie de la batterie lorsque plusieurs onglets sont actifs.

Google Chrome économisera bientôt la batterie lors de l’utilisation de nombreux onglets

Google expérimente une nouvelle fonction « Quick Intensive Throttling » qui réduit de 10 % le temps d’utilisation du processeur et prolonge ainsi la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables et des appareils mobiles.

Google Chrome pourrait devenir moins gourmand en performances dans un avenir proche, surtout si vous avez plusieurs onglets ouverts en arrière-plan. Une fonctionnalité récemment découverte dans la version pour développeurs pourrait prolonger l’autonomie des appareils mobiles et éventuellement améliorer les performances des ordinateurs bas de gamme.

Google Chrome est de loin le navigateur web le plus populaire, malgré sa réputation de consommateur de ressources système. L’entreprise teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’augmenter l’autonomie de la batterie des utilisateurs de Chrome sur toutes les plateformes qui ont fréquemment de nombreux onglets ouverts.

Actuellement, Chrome n’autorise les sites Web à exécuter du code JavaScript qu’une fois par minute après cinq minutes d’inactivité, ce qui a pour effet de mettre en veille les onglets dormants.

About Chromebooks a découvert un nouvel indicateur dans Chrome OS 105 intitulé « Quick intense timer throttling of loaded background pages » (canal Dev). Cette fonctionnalité réduit la période de grâce par défaut de cinq minutes à dix secondes, ce qui améliorerait les performances du processeur de 10 %.

Cette amélioration ne se traduira pas par une augmentation de 10 % de l’autonomie de la batterie, car le CPU ne représente qu’une petite partie de la consommation totale d’énergie d’un système. Néanmoins, selon le nombre d’onglets que vous avez ouverts et l’inefficacité du codage des sites Web que vous visitez, elle peut faire une différence substantielle.

Dans quelques mois, les utilisateurs de Chrome sur toutes les plateformes, y compris Windows, Chrome OS, Linux, macOS et Android, auront accès à cette fonctionnalité. D’autres navigateurs basés sur Chromium, tels que Microsoft Edge et Opera, pourraient décider de faire la mise à jour, d’autant plus qu’Edge offre déjà une option d’efficacité comparable.