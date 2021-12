Quel est le meilleur navigateur Internet en 2021 ?

Quels sont les meilleurs navigateurs Internet en 2021 ? Quel navigateur internet devriez-vous utiliser en 2022 ? Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari, Firefox, ou peut-être autre chose ? Nous allons vous dire ce que nous en pensons et discuter des caractéristiques de chacun.

En 2022, quel navigateur devriez-vous utiliser ? Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, ou autre ? Nous allons vous dire ce que nous en pensons et les comparer.

Avec autant de navigateurs Internet différents sur le marché, il peut être difficile de décider lequel est le meilleur. Mais, en réalité, ils sont tous bons pour des raisons différentes. Cet article vous aidera à choisir le navigateur qui vous convient le mieux.

Souvent, vous vous contentez d’utiliser le navigateur par défaut fourni avec votre ordinateur, sans vous rendre compte que d’autres navigateurs peuvent répondre à vos besoins tout aussi bien, voire mieux, si vous leur en donnez l’occasion.

Comme nous n’avons aucune restriction dans ce scénario, nous pouvons tester autant de navigateurs Web que nous le souhaitons jusqu’à ce que nous trouvions le meilleur des meilleurs, ce qui est précisément ce que nous avons fait ici. Jetez un coup d’œil à nos résultats.

Google Chrome est le navigateur Web le plus populaire

Chrome est un navigateur largement utilisé. Un ensemble de fonctionnalités robustes, une intégration complète du compte Google, un écosystème d’extensions et une sélection fiable d’applications font de ce navigateur un précurseur pour tous les autres navigateurs et applications. Il empêche également l’apparition de certaines publicités mensongères.

Logo du navigateur Google Chrome

Grâce à une application mobile accessible sur toutes les grandes plateformes, il est possible de synchroniser vos données sur différents appareils, ce qui facilite l’exploration entre eux. Si vous vous connectez à votre compte Google sur un seul appareil, tous vos signets Chrome, vos données stockées et vos préférences seront instantanément accessibles sur cet appareil particulier. Même les extensions seront synchronisées grâce à cela. L’intégration avec Chrome est sans égal.

Chrome 69, qui intègre une refonte esthétique substantielle ainsi que de nouvelles fonctionnalités, a été publié pour commémorer le dixième anniversaire du navigateur. Les arêtes et les angles vifs ont été supprimés de l’interface utilisateur, ce qui a donné lieu à une apparence plus raffinée.

Les onglets sont désormais plus faciles à distinguer les uns des autres grâce à des favicons plus apparents, ce qui est particulièrement utile si vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes. Il faut savoir qu’à partir de Chrome 71, il ne sera plus possible de revenir à l’interface précédente.

À partir d’aujourd’hui, lorsque vous enregistrez un nouveau compte sur n’importe quel site Web, le gestionnaire de mots de passe de Chrome génère et vous propose automatiquement des mots de passe sécurisés. La barre de recherche, également connue sous le nom d’Omnibox, renvoie des « résultats enrichis », qui comprennent notamment des réponses avantageuses à des demandes de renseignements, des résultats de calculatrices, des signets d’événements sportifs et d’autres informations.

La page Nouvel onglet rend également les signets plus accessibles et contrôlables en les rendant plus visibles et plus accessibles. Parmi les nouveautés de Chrome 74, citons un mode sombre qui correspond aux paramètres de Windows 10, ainsi que le blocage de la détection incognito, qui empêche les sites Web de détecter que vous surfez discrètement.

Pour résumer, qu’en est-il ? Chrome est rapide, gratuit, léger et encore plus attrayant qu’Internet Explorer. Grâce à un écosystème croissant d’extensions, il peut être personnalisé pour être aussi complet que vous le souhaitez.

Tout est exactement là où il faut, et les paramètres de confidentialité et de sécurité sont clairement rédigés dans un anglais simple, ce qui est rafraîchissant. Si vous ne savez pas quel navigateur utiliser, nous vous suggérons Chrome pour une expérience de navigation des plus sécurisées.

Mozilla Firefox est un navigateur web développé par Mozilla Corporation

L’alternative la plus efficace à Chrome

Firefox est très proche de la deuxième place. Mozilla a fait des progrès significatifs pour rendre son programme vraiment contemporain pour surfer, comme en témoigne la sortie de Firefox Quantum et le développement de Firefox Reality, qui est axé sur la navigation en réalité virtuelle.

Au début de l’année, Mozilla a complètement remanié son interface utilisateur, la rendant plus esthétique et plus contemporaine. La société a également lancé une expérience de navigation sans mot de passe.

Logo du navigateur Firefox

Les modifications, quant à elles, n’étaient pas seulement cosmétiques. Firefox Quantum est destiné à exploiter les processeurs multicœurs d’une manière que ses rivaux ne peuvent ou ne veulent pas faire. Même si cela n’aura pas un impact significatif dans l’utilisation quotidienne, Mozilla Corporation prévoit que cela sera un avantage à l’avenir.

Firefox Quantum sera ainsi mieux placé pour tirer parti des processeurs toujours plus rapides au fur et à mesure qu’ils se répandront.

Derrière tous ces changements, Firefox reste le même navigateur que nous connaissons et aimons tous. Il s’agit d’un navigateur sophistiqué doté d’une énorme bibliothèque d’extensions et de la possibilité de personnaliser l’interface utilisateur.

Comme la nouvelle application Firefox Mobile est compatible avec Quantum, elle est beaucoup plus rapide. Il est possible d’échanger des signets entre appareils, mais il faut pour cela disposer d’un compte Firefox. À cet égard, l’intégration est plus difficile que dans Chrome.

Un petit avantage est également fourni. Plusieurs anciennes applications en ligne, comme celles de votre institution ou de votre lieu de travail, fonctionnent mieux dans Firefox que dans Chrome, du fait qu’il est plus ancien que Chrome. Par conséquent, avoir ce navigateur à portée de main est toujours bénéfique.

La version la plus récente est également plus efficace pour vous protéger des sites Web qui souhaitent surveiller vos habitudes en ligne, ce qui est un gros avantage.

Dans l’ensemble, Firefox est plus soucieux du respect de la vie privée que Chrome, et il est tout aussi rapide, mais ses fonctionnalités sont moins complètes.

Opera

Le navigateur le plus avant-gardiste

L’ADN d’Opera est similaire à celui de Chrome. Étant donné que tous deux sont construits sur le moteur Chromium de Google, l’expérience utilisateur entre les deux est remarquablement similaire. Tous deux sont dotés d’une barre de recherche/URL hybride, et tous deux sont assez légers et rapides par rapport à la concurrence.

Logo du navigateur Opera

Si vous examinez les caractéristiques, vous remarquerez les changements. Alors que Chrome est dépendant d’un écosystème d’extensions ou de modules complémentaires, Opera inclut plusieurs fonctions intégrées par défaut. Une fonction de préchargement prédictif des sites web, ainsi qu’un outil de recherche rapide, vous permettant de vous concentrer sur votre activité de recherche en isolant les résultats au fur et à mesure que la page en cours s’efface dans l’arrière-plan du navigateur.

Si vous appréciez d’avoir accès à un grand nombre d’extensions Chrome, alors Opera est une option viable à Google Chrome. En termes de vitesse de navigation sur les pages Web, c’est peut-être l’un des meilleurs navigateurs disponibles.

Opera dispose également d’une fonction « Sauvegarde » intégrée qui vous permet d’enregistrer des pages et de les consulter plus tard. Il n’est pas nécessaire de créer un compte Pocket ou Evernote pour pouvoir y enregistrer des pages. Enfin, Opera dispose d’un service VPN sans restriction qui est intégré au navigateur, ce qui en fait un choix de navigation plus sûr.

Ce sont Opera 60 et Reborn 3 qui ont apporté les modifications les plus importantes, notamment un design sans bordure, la prise en charge de Web 3 et un Crypto Wallet, qui permet aux utilisateurs de se préparer aux sites Web basés sur la blockchain. Opera 69 a été le premier navigateur à disposer d’une fonction Twitter intégrée, ce qui en fait le premier de son genre. Il suffit de cliquer sur l’icône dans la barre d’outils, de créer un compte, et vous pourrez commencer à l’utiliser immédiatement.

En fin de compte, c’est vous qui choisissez le navigateur à utiliser en fonction de vos propres goûts. Contrairement à d’autres navigateurs, Opera a une apparence et une sensation distinctes, et il intègre certaines des meilleures fonctionnalités de Mozilla Firefox et de Google Chrome.

Microsoft Edge est un navigateur web développé par Microsoft

Le navigateur web ayant le plus de potentiel

À première vue, Microsoft Edge semble être identique à Google Chrome en termes d’apparence et de convivialité. Il facilite le transfert des signets et autres paramètres de Chrome. Il s’agit d’une opportunité fantastique si vous détestiez auparavant Edge mais que vous souhaitez lui donner une autre chance. Le meilleur ? Il est compatible avec les extensions Google Chrome !

Logo du navigateur Microsoft Edge

Chrome, quant à lui, n’est pas un navigateur adapté à Windows 10. L’API Safe Browsing de Google, ainsi que le blocage des publicités, la saisie vocale, les services centrés sur Google et autres, auraient été bloqués par Microsoft, selon les rapports. Tout en continuant à développer de nouvelles fonctionnalités centrées sur Microsoft, l’entreprise a cherché à améliorer Edge et à minimiser son empreinte en échange de ce partenariat. La possibilité de créer des groupes d’onglets définis par l’utilisateur, de meilleures citations et un contrôle accru de l’administrateur sur le processus de lancement font partie des fonctionnalités qui devraient être mises en œuvre en 2021.

Microsoft facilite également la gestion des paramètres de confidentialité et l’obtention des mises à jour de sécurité. Edge a un design convivial et offre trois degrés de sécurité : Basic, Balanced, et Strict. Il est disponible en anglais et en espagnol. Comme Balanced est préchargé, de nombreux sites Web vous demanderont de désactiver votre bloqueur de fenêtres pop-up, même s’il n’a pas été placé manuellement sur votre ordinateur.

Les navigateurs qui ne sont pas aussi courants

Si les navigateurs énumérés ci-dessus répondent aux besoins de la grande majorité des utilisateurs, il existe un certain nombre d’autres options pour ceux qui recherchent quelque chose de différent.

Apple Safari est un navigateur Web développé par Apple Inc.

Si vous n’utilisez que des plateformes Apple, vous pouvez envisager d’utiliser Safari comme navigateur préféré s’il n’est pas déjà votre option par défaut. Cependant, bien que Safari ne soit pas le navigateur Mac le plus rapide (Chrome est nettement plus rapide), il est assez conforme et, en plus, il est le plus intégré à macOS, ce qui signifie qu’il se sentira plus à l’aise et, grâce à certaines optimisations spécifiques à Mac, vous obtiendrez probablement une meilleure autonomie de batterie.

Logo du navigateur Safari

Safari met également l’accent sur la confidentialité et la sécurité. Safari est une excellente option si vous souhaitez limiter la façon dont vous êtes surveillé et si vous craignez que Big Brother ne surveille tous vos mouvements. Safari sur votre Mac offrira la transition la plus fluide entre les plateformes si vous utilisez également un iPhone et/ou un iPad. Pour l’instant, Safari n’est pas disponible en dehors de l’environnement Apple.

Vivaldi

Vivaldi est certainement un compositeur unique en son genre. Il n’y a pas deux utilisateurs de Vivaldi qui ont exactement la même configuration. Il vous guide à travers une procédure de réglage qui présente votre navigateur d’une manière qui a du sens pour vous lorsque vous le lancez pour la première fois.

Logo du navigateur Vivaldi

Vous avez la possibilité de décider de l’emplacement de vos onglets et de la barre d’adresse, ainsi que de l’affichage des onglets du navigateur en haut de la page ou dans un panneau latéral distinct de la page principale. Ce navigateur a été conçu dès le départ pour offrir une expérience utilisateur distincte, et il y parvient en grande partie. Vivaldi 2.0 a simplifié l’utilisation des outils de personnalisation en les rendant plus accessibles. Lorsque nous avons essayé Vivaldi, nous l’avons trouvé plutôt agréable.

Comme nous l’avons déjà dit, ce navigateur excelle dans la personnalisation, et vous pouvez choisir parmi une gamme de thèmes élégants qui ne semblent pas désuets ou déplacés sur un PC contemporain, en plus des paramètres d’interface utilisateur énumérés ci-dessus.

Il convient également de noter ses fonctions d’amélioration de la confidentialité, telles que sa nouvelle collaboration avec DuckDuckGo pour faire de l’outil de recherche sans suivi le choix par défaut en mode privé.

Enfin, la version la plus récente dispose d’une gestion plus sophistiquée des onglets ainsi que d’autres mises à niveau telles que les panneaux Web, qui permettent une navigation plus intelligente pendant la navigation.

En outre, un bloqueur intégré et un bloqueur de piste intégré, une horloge affichée dans la barre d’état, un nouveau gestionnaire de notes et une fonction de mode pause qui permet de suspendre Internet tout en gardant le navigateur ouvert sont également de nouvelles fonctionnalités.

Brave

Brave élimine par défaut toutes les publicités sur tous les sites en ligne, ce qui en fait le navigateur le plus rapide du marché. Les publicités sont une source importante de revenus pour de nombreux sites Web. Bloquez les publicités, et l’outil financier le plus important d’Internet n’est soudainement plus disponible. Le programme de récompenses Brave Rewards est là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience.

Logo du navigateur Brave

Lorsque les utilisateurs regardent les publicités alternatives que Brave insère dans le flux de navigation, ils sont récompensés par des « Basic Attention Tokens », ou BAT. Les utilisateurs ont la possibilité de transférer un pourcentage de leurs jetons aux éditeurs. On estime qu’en janvier 2021, plus de 70 000 sites Web prenaient en charge les transactions BAT grâce à Brave. Il s’agissait notamment de sites web tels que Wikipedia, The Guardian, WikiHow et MacRumors, entre autres.

Quel est l’intérêt réel pour les utilisateurs ? Pour l’essentiel, si vous n’attendez pas que les publicités soient téléchargées en même temps que le contenu de la page, votre expérience de navigation vous semblera beaucoup plus rapide. De plus, comme Brave ne surveille en aucun cas les utilisateurs, il peut être considéré comme un navigateur privé.

Tor

Tor est une version modifiée du navigateur web Firefox qui remplit une fonction très spécialisée. En tant que point d’entrée pour Tor (The Onion Router), qui est un logiciel lié à un réseau ouvert destiné à vous rendre invisible en acheminant votre trafic via plusieurs serveurs anonymes, il simplifie considérablement le processus. Bien qu’il ne soit pas totalement infaillible, il rend très difficile votre identification si tout est correctement configuré.

Logo du navigateur Tor

Outre les personnes qui vivent dans des pays au régime oppressif ou qui travaillent comme journalistes ou activistes, il existe de nombreuses raisons acceptables d’utiliser le navigateur Tor et le réseau Tor. C’est également l’une des destinations des personnes qui utilisent Tor, et elle contient un grand nombre de sites web potentiellement dangereux et illégaux. Toutefois, si vous souhaitez être entièrement anonyme lorsque vous naviguez sur Internet, le navigateur et le réseau Tor sont les meilleures options.

Internet Explorer est un navigateur web qui vous permet de naviguer sur l’internet

Malgré des avancées considérables au fil des ans, Internet Explorer (anciennement connu sous le nom de navigateur classique) n’est plus le navigateur par défaut de Windows 10, et la prise en charge de ce navigateur devrait cesser ce mois-ci. Il ne fournit plus rien d’autre que les fonctionnalités de base essentielles. Internet Explorer est encore utilisé par certaines entreprises car il est encore nécessaire pour certaines de leurs applications. Cependant, parce qu’il est principalement une relique oubliée, Internet Explorer semble et se sent dépassé.

Logo du navigateur Internet Explorer

Avast Secure Browser est un programme de sécurité développé par Avast

Avast Secure Browser est apparu pour la première fois en 2016 sous la forme du navigateur Avast Safezone basé sur Opera, qui était inclus dans le service d’abonnement Avast Antivirus. Il a été remanié et relancé en 2018 comme un produit autonome gratuit construit sur Chromium, et il est maintenant disponible en téléchargement. Pendant longtemps, la fonctionnalité « SafeZone » montrait lorsque les utilisateurs visitaient des sites Web afin d’effectuer des achats ou de gérer leurs finances.

Avast Secure Browser est livré avec un certain nombre de fonctionnalités intégrées qui vous aident à sécuriser vos données et votre vie privée. Parmi celles-ci, citons un module anti-phishing, la prise d’empreintes digitales, la protection contre le suivi en ligne, un bloqueur de publicité et une application Webcam Guard, qui vous permet de choisir les sites Web ayant accès à votre webcam. L’outil Hack Check évalue si vos informations personnelles ont été compromises à la suite d’une violation de la sécurité de vos données.

Téléchargeable indépendamment, Avast Secure Browser est disponible pour Windows, macOS, Android et iOS. Bien que la version de bureau ne dispose pas d’un VPN intégré, elle incite les clients à télécharger le logiciel VPN SecureLine sur le site Web de l’entreprise. Lorsque les utilisateurs téléchargent un site bancaire, Avast Free Antivirus active le mode banque, qui est une fonctionnalité du client Avast Free Antivirus.

Tests de référence

La majorité des navigateurs sont conformes aux normes Web et gèrent les problèmes de performance avec une facilité raisonnable. Un utilisateur inexpérimenté ne remarquerait très probablement pas de différence significative dans la vitesse de rendu de l’un des navigateurs susmentionnés, car ils sont tous beaucoup plus rapides et agiles qu’il y a seulement quelques années.

Pour les tests de référence suivants, nous avons utilisé un PC équipé d’un processeur Intel Core i9-10900K, de 64 Go de RAM, d’un SSD M.2 PCIe NVMe de 2 To et de Windows 10. Le système a été configuré comme suit : Tous les navigateurs ont été installés à partir de zéro et étaient les versions de production les plus récentes disponibles en juillet 2021, et ils ont tous été exécutés avec leurs paramètres d’usine par défaut.

Dans un premier temps, le test JetStream 2, qui est un benchmark pour JavaScript et Web Assembly, a été effectué. Il évalue la vitesse à laquelle un navigateur peut démarrer et exécuter du code, ainsi que la facilité avec laquelle il exécute du code, entre autres choses. Plus les chiffres sont élevés, mieux c’est.

Chrome Opera Edge Firefox Evaluation 180.763 176.121 173.059 111.019 Résultats des tests

Les trois navigateurs basés sur Chromium ont surpassé Firefox en termes de performances. Il y a vraiment très peu de différence entre les deux, et les performances de Firefox sont assez mauvaises par rapport aux deux autres.

Le test Speedometer 2.0 est le deuxième que nous avons effectué. Ce test détermine la réactivité d’un navigateur aux applications en ligne en ajoutant continuellement un grand nombre de choses à une liste de tâches dans un environnement de bureau simulé. Les meilleurs chiffres sont ceux qui présentent les valeurs les plus élevées.

Chrome Opera Firefox Edge Evaluation 173 161.6 161.5 120 Résultats des tests

Google Chrome est le leader incontesté dans cette catégorie, suivi de près par Opera et Firefox. Edge a terminé dernier dans cette catégorie, recevant une note très basse.

Enfin, nous avons mesuré la quantité de RAM utilisée par chaque navigateur lorsqu’il n’y avait aucun onglet ouvert, puis lorsqu’il y avait dix onglets ouverts, qui parcouraient tous les mêmes sites Web populaires. Nous nous sommes assurés qu’aucun module complémentaire n’était actif dans chaque navigateur et nous avons laissé chaque navigateur fonctionner normalement avant de calculer sa consommation de RAM.

Avec 10 onglets ouverts, nous avons pris une moyenne de l’utilisation de la mémoire lors de l’ouverture initiale de tous les onglets, puis à nouveau cinq minutes plus tard, afin de tenir compte de toute fluctuation de l’utilisation de la mémoire.

Même s’il ne s’agit pas d’un test scientifique, cela devrait suffire à vous donner une indication des navigateurs les plus et les moins efficaces en termes d’utilisation de la RAM. Au lancement, nous avons découvert qu’Opera utilisait le moins de RAM, mais que Firefox consommait le moins de RAM lorsque les dix onglets étaient téléchargés (avec une marge très étroite par rapport à Opera).

Chrome est arrivé en troisième position, mais Edge s’est distingué en utilisant une quantité importante de mémoire au premier lancement du navigateur et en utilisant le plus de mémoire lorsque tous les onglets étaient ouverts en même temps.

La sécurité et la confidentialité sont des considérations importantes

L’instrument le plus important pour surfer en toute sécurité est l’exercice de la prudence par l’utilisateur, en particulier à la lumière du fait que tous les navigateurs en ligne ont été compromis dans le passé. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Internet Explorer et Chrome ont des antécédents douteux lorsqu’il s’agit de préserver la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs.

L’API Safe Browsing, qui est utilisée par Chrome, Safari, Vivaldi, Opera et Firefox de Google, sert à identifier les sites web potentiellement dangereux. Mozilla, Chrome et Opera améliorent constamment leur sécurité grâce aux mises à jour régulières de leurs logiciels.

Tous les navigateurs offrent également la possibilité d’utiliser une session privée, qui désactive le stockage de l’historique, des fichiers Internet temporaires et des cookies sur l’ordinateur. Toutefois, la prise en charge par les navigateurs de la fonction « Do Not Track » est encore sporadique.

Mozilla a fait des avancées significatives ces dernières années pour se distinguer en mettant l’accent sur la vie privée. Il a même introduit un Facebook Container en 2018 afin de rendre plus difficile l’obtention par le réseau social d’informations sur ses utilisateurs.

Questions fréquentes

Est-il nécessaire d’utiliser un VPN lorsque l’on surfe sur l’internet ?

Lorsque vous accédez à l’internet, vous n’êtes pas obligé d’utiliser un réseau privé virtuel (VPN). En revanche, un réseau privé virtuel (VPN) peut être un outil utile pour protéger votre vie privée et vos données en établissant un tunnel de données sécurisé et crypté entre votre navigateur et un serveur VPN. En échange, le serveur récepteur établit une connexion sécurisée et cryptée entre lui-même et le site web de destination.

Par conséquent, le site web n’est pas en mesure de vous identifier, ni de déterminer votre véritable emplacement géographique ou votre adresse de protocole internet à partir de l’historique de votre navigateur. Même votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) ne sait pas où vous surfez ni quel appareil vous utilisez pour vous connecter au VPN. Certains services de réseau privé virtuel (VPN) sont gratuits, tandis que d’autres sont payants. Voici une liste des meilleurs réseaux privés virtuels (VPN) gratuits.

Quel est le navigateur web le plus utilisé dans le monde ?

Selon Statcounter, Google Chrome est le navigateur web le plus utilisé, avec une part de marché de 63,63 %. Par ordre de popularité, Apple Safari occupe la première place, suivi de Mozilla Firefox (3,65 %), de Microsoft Edge (Chromium) (3,24 %) et d’Opera (2,16 %). Internet Explorer est toujours utilisé, avec 0,81 % de la population, mais l' »ancien » Microsoft Edge est en déclin, avec 0,32 % de la population qui l’utilise.

Quels sont les bloqueurs de publicité les plus efficaces à utiliser en conjonction avec votre navigateur ?

Voici une brève liste de certains d’entre eux :

AdBlock et AdBlock Plus sont deux bloqueurs de publicité populaires.

AdGuard est un logiciel qui surveille les publicités sur Internet (Chrome uniquement).

Le service CyberSec de NordVPN est un incontournable.

Ghostery

OBSTRUCTION DE POPPER (Chrome uniquement)

Fair AdBlocker est une application freeware (Chrome uniquement)

uBlock Origin est une application logicielle qui bloque l’accès à Internet (Chrome et Firefox uniquement)

Qu’est-ce que l’empreinte digitale du navigateur et comment pouvez-vous éviter d’en être victime ?

Les sites web veulent tout savoir sur vous, y compris vos préférences, vos habitudes et vos sites de navigation préférés. Lorsque vous visitez un site Web, des scripts qui recueillent des informations sur vous et votre appareil sont exécutés secrètement en arrière-plan.

Le système d’exploitation, le navigateur Web, toutes les extensions installées et votre fuseau horaire sont réunis pour générer une « empreinte digitale » qui peut être utilisée pour vous suivre sur Internet grâce au suivi intersite.

Avast fournit une description détaillée de l’empreinte digitale, ainsi que des informations sur les nombreux types d’empreintes digitales. Avec l’approche « canvas », par exemple, le navigateur est obligé de tracer une image ou un texte dans un processus d’arrière-plan complètement caché à l’utilisateur afin de découvrir le système d’exploitation, le navigateur Web, la carte graphique, les pilotes chargés et le type de police actuel de l’utilisateur. L’empreinte digitale de l’appareil détermine l’ensemble de la surface et des composants internes du gadget.

Le fait que votre présence en ligne soit suivie signifie que votre « profil » peut être vendu à des courtiers en données, qui commercialiseront ensuite vos informations à des fins publicitaires. Il s’agit d’une méthode plus discrète d’acquisition d’informations vous concernant que les cookies, qui nécessitent votre autorisation pour être utilisés. Le problème est que la prise d’empreintes digitales par les navigateurs reste tout à fait légale en vertu de la législation actuelle.

La méthode la plus efficace pour éviter le « browser fingerprinting » est de rendre aléatoires et générales les données traitées. Les logiciels tiers, comme Avast AntiTrack, y parviennent en introduisant de « fausses » données dans les scripts des sites web lorsqu’ils tentent d’obtenir vos informations personnelles. Cette technologie, en revanche, permet aux scripts de continuer à fonctionner en arrière-plan, empêchant ainsi le site web de « planter ».

La majorité des navigateurs incluent un certain niveau de protection contre les empreintes digitales. Parmi ceux-ci, citons Avast Secure Browser, Brave Browser (qui distribue les informations de manière aléatoire), Mozilla Firefox (qui bloque les scripts d’empreintes digitales) et le navigateur Tor (généralisation des données).