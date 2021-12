Trois stratégies pour gagner de l’argent grâce à Facebook Business

Facebook est un excellent moyen de rester en contact avec vos clients et de développer votre activité. Voici trois façons d’utiliser Facebook Business pour augmenter vos revenus.

Trois conseils pour générer plus de revenus grâce à Facebook Business

Aujourd’hui, les réseaux sociaux de Meta servent à des milliers d’individus dans le monde entier, non seulement pour la conversation et l’amusement, mais aussi pour les affaires et le travail.

Par conséquent, Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhastApp, a créé des outils précieux tels que Facebook Business pour aider les fournisseurs de contenu à avoir un meilleur contrôle sur leurs sites. En plus d’une meilleure gestion, vous pouvez exploiter la plateforme pour accélérer la croissance.

À ce titre, il existe trois techniques pratiques que toute personne exploitant un compte Facebook Business peut utiliser pour augmenter les revenus de son entreprise.

Reconnaître les tendances significatives

Selon Meta, vous devriez commencer par analyser les données de performance de votre page Facebook et de votre compte professionnel Instagram, ainsi que les modèles de portée.

Prenez note que la portée fait référence au nombre total d’utilisateurs uniques qui ont vu toute forme de matériel sur une page ou un compte, y compris les publications, les articles et les publicités. Elle fluctue dans le temps et représente la portée de la page Facebook ou du compte Instagram.

La portée peut être une métrique précieuse pour déterminer si une entreprise élargit son audience. Elle s’oppose aux impressions, qui peuvent impliquer de nombreuses vues de vos publications par les mêmes personnes.

Évaluer la performance du contenu

Il est essentiel de se rappeler que la création et la diffusion d’informations sont essentielles non seulement pour atteindre davantage de personnes, mais aussi pour s’étendre. Par conséquent, il est suggéré de créer du matériel sur une base régulière afin d’établir ces relations et de distinguer le site Web ou l’entreprise.

Vous pouvez consulter la partie statistiques de la page d’accueil de Business Suite à partir d’ici pour obtenir un aperçu rapide des performances de votre contenu dans plusieurs catégories, telles que la portée ou les commentaires. Pour obtenir une vue plus complète des performances de vos publications et publicités Facebook et Instagram, naviguez jusqu’à l’onglet « Statistiques » et consultez des mesures supplémentaires telles que les partages de contenu, les likes et les réactions.

D’autres données telles que les résultats, le coût par résultat et le nombre de clics sur le lien peuvent être utilisées pour évaluer les publicités. En outre, ces données peuvent être soumises à la collaboration de l’équipe.

La Business Suite permet de créer et de programmer des projets de publication. Meta recommande d’examiner la section des données pour déterminer les facteurs qui contribuent à la meilleure performance, afin que vous puissiez ajuster votre stratégie de contenu de médias sociaux et créer ou promouvoir plus de pièces que votre public apprécie.

Reconnaissez les préférences de vos adeptes

Ainsi, les statistiques de Business Suite peuvent vous faire gagner du temps en vous permettant de mieux comprendre votre public (actuel et futur) par le biais de données démographiques et de centres d’intérêt, puis de modifier votre approche marketing et votre message en conséquence.

Pour vous faire une idée de la taille de votre public potentiel, accédez à la section « Public potentiel » et utilisez le bouton de filtrage situé dans le coin supérieur droit. Sur la base des informations dont vous disposez sur votre public actuel, vous pouvez filtrer par région, données démographiques, loisirs et autres pour atteindre la taille du public potentiel que vous souhaitez cibler via le marketing organique et sponsorisé des médias sociaux.

Il convient de mentionner que Facebook Business Suite peut être utilisé sur un ordinateur ou un mobile en téléchargeant l’application depuis la boutique iOS ou Android.