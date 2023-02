Donald Trump de retour sur Facebook et Instagram : Ce qu’il faut attendre du retour de l’ancien président

Le retour de Donald Trump sur Facebook et Instagram a suscité la controverse. Découvrez la raison de cette suspension de deux ans et ce qui attend l’ancien président américain sur les réseaux sociaux. Respectera-t-il les règles fixées par la plateforme ? Restez à l’écoute pour le savoir !

Donald Trump, l’ancien président américain, est de retour sur les plateformes de médias sociaux Facebook et Instagram après une interdiction de deux ans.

Cette décision intervient quelques semaines après que Facebook a levé l’interdiction, qui avait été imposée à la suite de l’incident survenu au Capitole en janvier 2021. Dans ce billet de blog, nous allons examiner de plus près le nombre de followers de Trump sur différentes plateformes, son propre réseau social « Truth Social« , et les raisons pour lesquelles il est revenu sur Facebook et Instagram.

I. Combien de followers Donald Trump possède-t-il ?

Avant son interdiction des médias sociaux, Donald Trump était un utilisateur actif de Facebook et Instagram, où il partageait du contenu sur sa présidence et mettait en ligne des vidéos de ses discours. Aujourd’hui, il compte 34 millions de followers sur Facebook et 24,3 millions sur son compte Instagram @realdonaldtrump. Cependant, son compte Twitter, qui a également été réintégré après un vote du propriétaire Elon Musk en novembre 2022, reste la plateforme qui compte le plus de followers avec 87,6 millions.

II. La création de Truth Social

Après son bannissement de Facebook et Instagram, Donald Trump a annoncé la création de son propre réseau social, » Truth Social « , dont il est l’actionnaire principal. Cette application appartient à Trump Media & Technology Group, dont Trump est président et fondateur.

L’une des principales règles de la plateforme est que tous les messages doivent d’abord être téléchargés sur Truth Social avant d’être répliqués sur d’autres plateformes. Toutefois, bien qu’il soit le principal influenceur, Trump n’a que 5 millions de followers sur Truth Social.

III. Pourquoi Donald Trump est-il revenu sur Facebook et Instagram ?

Facebook avait suspendu indéfiniment les comptes de Donald Trump après l’incident du Capitole, mais la suspension a ensuite été confirmée par le conseil de surveillance comme une interdiction de deux ans. Avant de lever l’interdiction, Facebook a évalué si le risque pour la sécurité publique avait diminué.

Nick Clegg, responsable des affaires mondiales chez Facebook, a indiqué que la suspension était une décision extraordinaire prise dans des circonstances extraordinaires et que l’entreprise surveillerait constamment l’activité de Donald Trump sur la plateforme.

Conclusion

Le retour de Donald Trump sur Facebook et Instagram marque un événement important dans le monde des médias sociaux. Grâce à ses nombreux partisans sur les deux plateformes, il aura une portée et une influence importantes. L’avenir de sa présence sur les médias sociaux sera étroitement surveillé, et il reste à voir comment il utilisera ces plateformes et s’il respectera les règles fixées par Facebook.

Que pensez-vous du retour de Donald Trump sur Facebook et Instagram ? Pensez-vous qu’il se conformera aux règles fixées par la plateforme ?