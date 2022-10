Instagram permettrait aux utilisateurs de publier de nombreux liens dans leurs bios

Instagram a commencé à tester la possibilité pour certains créateurs d’inclure de nombreux liens dans leurs bios. Auparavant, la propre plateforme de Meta limitait les utilisateurs à un seul lien. En réponse, le public devait utiliser des liens vers des plateformes de bios tierces, comme Linktree, pour générer des liens uniques qui affichaient plusieurs liens en un seul endroit.

Certains créateurs peuvent désormais insérer plusieurs liens directement dans leur description, selon Business Insider, qui a repéré au moins un compte de créateur doté de cette capacité.

Sarah Page, une styliste et influenceuse comptant 122 000 followers, a inclus deux liens vers son entreprise Shopify dans sa bio Instagram. Page a déclaré au site médiatique susmentionné qu’elle a vu pour la première fois la possibilité d’ajouter plusieurs liens « il y a un mois ou deux ».

Page a déclaré : « J’adore la fonctionnalité de nombreux liens. » « Généralement, les influenceurs sont tenus de fournir de nombreux liens dans leurs bios. C’est frustrant lorsque vous ne pouvez pas le faire. »

Instagram prévoyait de mettre en œuvre cette fonctionnalité dès mai 2021

Meta a reconnu qu’Instagram testait la fonctionnalité publiquement, mais n’a pas précisé qui avait accès au test ni quand il avait lieu. En octobre 2021, le développeur mobile Alessandro Paluzzi a trouvé un test interne utilisant le code inverse d’Instagram, qui a révélé un prototype de la fonctionnalité.

En mai, Meta a confirmé au média susmentionné qu’elle disposait d’un prototype interne de la fonctionnalité, mais qu’elle n’avait pas encore effectué de tests externes. L’incertitude règne autour de la portée du test et de la question de savoir s’il sera limité aux comptes de créateurs.

Comment la nouvelle fonctionnalité d’Instagram pourrait fonctionner

Le test affiche le lien principal et le texte cliquable « Et autres ». En cliquant, une fenêtre pop-up contenant plusieurs liens s’affiche.

Cela s’ajoute aux options requises pour que certains utilisateurs établissent un lien direct avec un compte Facebook, ainsi qu’à un outil qui permet aux créateurs et aux petites entreprises d’ajouter des boutons tels que « Voir la boutique » et « Réserver ».

La possibilité d’insérer plusieurs liens dans une bio place Instagram en rivalité directe avec les nombreuses entreprises liées qui s’emparent du précieux immobilier de la plateforme.

De Linktree à Linkpop by Kojin (l’outil propre à Shopify), de nombreux producteurs utilisent ces options pour envoyer les clients vers des profils de médias sociaux supplémentaires, des liens d’affiliation ou des listes de magasins.

La fonctionnalité d’Instagram qui autorise plusieurs liens dans une bio peut être suffisante pour certains créateurs de contenu. Cependant, il s’agit d’une alternative simple à un environnement de haute technologie pour mettre en valeur la marque et le contenu d’un créateur et monétiser un public avec des outils tels que les connexions flipping et NFT.

Comment détecter les faux comptes sur Instagram

Pour détecter ces comptes, vous devez suivre certaines étapes telles que :

Vérifier les données.

Vérifiez l’adresse électronique ou le numéro de téléphone.

Recherchez la photo de profil sur Google Images.

Obtenir des informations sur le compte.

Voir le nombre de followers.

Vérifiez les commentaires sur vos articles.

En essayant de vous connecter à Instagram avec le nom d’utilisateur qui figure sur le profil en question et en sélectionnant l’option « Mot de passe oublié », vous obtiendrez le numéro de téléphone ou l’adresse électronique du propriétaire du compte.

Dans cette situation, la première étape pour valider sa légitimité est de vérifier s’il possède une coche bleue, puis de comparer le montant de l’implication au nombre d’abonnés.