Pourquoi la Journée mondiale des enseignants est-elle célébrée le 5 octobre ?

Le 5 octobre est célébré dans le monde entier comme la Journée mondiale des enseignants ou Journée internationale des enseignants.

Journée internationale des enseignants 2022, pourquoi la journée internationale des enseignants est célébrée : La Journée mondiale des enseignants, communément appelée Journée internationale des enseignants, est célébrée chaque année le 5 octobre.

Il s’agit d’une journée pour reconnaître, louer et honorer les efforts des enseignants envers leurs élèves. Ce jour-là, beaucoup d’entre eux organisent également des séminaires, des conférences, etc. afin de mettre en lumière les défis rencontrés par les enseignants aux États-Unis et dans le monde et d’élaborer des réponses.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’Internationale de l’éducation ont collaboré pour créer la Journée mondiale des enseignants.

Cette journée commémore l’adoption de la recommandation OIT/UNESCO de 1966 concernant la condition des enseignants, leurs droits et leurs responsabilités, ainsi que les normes applicables à leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et leurs conditions d’enseignement et d’apprentissage.

Il commémore également l’adoption en 1997 par la Conférence générale de l’UNESCO d’une recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur.

En 1994, l’UNESCO a désigné le 5 octobre comme la Journée mondiale des enseignants.

Thème de la Journée mondiale des enseignants en 2022

Le thème de la Journée mondiale des enseignants 202 est « La transformation de l’éducation commence avec les enseignants. »

Lors de la #WorldTeachersDay et tous les jours, soutenons les enseignants en :

🗣 Exigeant des salaires et des conditions de travail équitables.

🗣 Appelant à des politiques qui les protègent.

🗣 Veillant à ce qu’ils bénéficient de l’autonomie dont ils ont besoin.

« Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, nous commémorons le rôle crucial que jouent les enseignants dans la transformation du potentiel de leurs élèves en les dotant des compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités envers eux-mêmes, les autres et la planète ».

Dans un message conjoint, les responsables de l’UNESCO, de l’OIT et de l’Internationale de l’éducation exhortent les nations à veiller à ce que les enseignants soient considérés avec respect et reconnus comme des créateurs de connaissances, des praticiens réfléchis et des partenaires politiques.

En 2022, l’UNESCO « examinera les conséquences des engagements et des appels à l’action pris lors du Sommet Transformer l’éducation, en septembre 2022, pour les enseignants et l’enseignement », selon un communiqué officiel de l’organisation.

Origine de la Journée mondiale des enseignants

En 1994, l’UNESCO a désigné le 5 octobre comme Journée mondiale des enseignants pour commémorer l’acceptation de la recommandation UNESCO/OIT. Cela faisait partie de la réunion intergouvernementale convoquée par l’UNESCO à Paris qui, en coordination avec l’Organisation internationale du travail, a reconnu le statut des enseignants (OIT).

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a désigné le 5 octobre comme Journée mondiale des enseignants à la suite de l’adoption de cette recommandation.

Signification et célébrations

Ce jour-là, la Journée mondiale des enseignants reconnaît, honore et inspire les réalisations, les contributions et les efforts des éducateurs du monde entier. Cette journée est également utilisée par les décideurs politiques et les professionnels du monde entier pour identifier et résoudre les préoccupations relatives à la profession d’enseignant.

Pour commémorer cette journée, un certain nombre d’écoles dans le monde organisent des programmes culturels ou même des journées de détente pour les enseignants. Certains décideurs et experts de l’éducation organisent des conférences et des rassemblements afin d’explorer les difficultés rencontrées par les enseignants dans le monde et de trouver des réponses potentielles.

Cette journée peut également être utilisée pour souligner la valeur des éducateurs de qualité et pour guider ou inspirer les aspirants éducateurs.