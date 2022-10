Ce véhicule solaire a trois roues et peut parcourir jusqu’à 600 kilomètres par charge

L’Aptera 3 Gamma n’est pas n’importe quel véhicule électrique ; il s’engage à atteindre une efficacité maximale et une autonomie qui dépasse largement les plus grandes portées actuellement disponibles. Il y parvient grâce à un aérodynamisme optimisé et à des panneaux solaires intégrés, même si son apparence est pour le moins inhabituelle.

Ce dernier est sans aucun doute le premier élément qui attire l’attention. Non seulement parce qu’il s’agit d’un modèle à trois roues (deux à l’avant et une à l’arrière), mais aussi en raison de son allure futuriste proche de celle d’un vaisseau spatial. L’arrière de l’habitacle est plus étroit et plus fin que l’avant.

Grâce au choix d’une forme arrondie (et même à l’alignement des roues), l’Aptera 3 a atteint un coefficient aérodynamique de 0,13, ce qui est si faible que sa résistance à l’air est pratiquement inexistante. Les modèles à coefficient élevé tournent autour de 0,25 (0,23 pour la Tesla Model 3, par exemple).

Spécifications relatives à l’Aptera 3 Gamma

En plus d’une batterie d’une capacité de 100 kWh et d’un poids de moins de mille kilos, c’est l’un de ses principaux atouts et son pire défaut. En raison de ces considérations, l’Aptera 3 a une autonomie d’environ 600 kilomètres par charge.

De plus, selon le constructeur, l’Aptera 3 pourra récupérer 64 kilomètres d’autonomie en se garant simplement au soleil.

En outre, il est possible d’ajouter des batteries supplémentaires (sur le capot et à l’arrière) pour augmenter l’autonomie jusqu’à 39 kilomètres. En principe, une utilisation quotidienne normale de l’Aptera 3 ne nécessiterait pas de recharge. En fait, le site web de la marque fait la publicité d’une automobile qui « ne se recharge jamais ».

Les batteries disponibles sont placées en position basse, entre l’avant et l’habitacle, et offrent une autonomie de 402 km (25 kWh), 644 km (40 kWh), 966 km (60 kWh) ou 1 600 km (60 kWh) (100 kWh).

La marque américaine a déjà commencé à accepter les commandes moyennant un acompte de 100 dollars, pour des coûts allant de 25 900 à 50 700 dollars selon la configuration choisie.

Enfin, la société prévoit une mise à l’échelle jusqu’en 2023 afin de répondre à la forte demande actuelle du constructeur (actuellement plus de 32 000 réservations).

Ce yacht électrique est capable de naviguer et de voler dans le même voyage

En février 2022, une entreprise a décidé d’introduire la notion de yacht de luxe capable de sortir de l’eau et de voler pendant 48 heures.

L’entreprise italienne « Lazzarini Design Studio » a annoncé son projet « Air Yatch », qui consiste en une structure extravagante aux touches futuristes faite de fibre de carbone et équipée de deux dirigeables remplis d’hélium comprimé, ce qui, selon l’équipe de conception, permettrait à la structure massive de planer « sans émissions » pendant plus de deux jours à des vitesses dépassant les cent kilomètres par heure.

Lazzarini Design Studio

Outre la nouveauté que représente le vol, l’Air Yatch a été conçu avec des « sous-sols gonflables » qui se remplissent d’air à l’approche de l’eau, ce qui lui permet de flotter et d’être alimenté par les moteurs de l’avion.

L’engin serait propulsé par huit moteurs alimentés par des batteries légères et des panneaux solaires, ce qui indique qu’il s’agirait d’un véhicule entièrement électrique. Il n’aurait besoin ni de plus ni de moins de 400 000 mètres cubes d’hélium pour pouvoir voler. Si vous souhaitez lire l’article dans son intégralité, il vous suffit de cliquer sur le lien fourni.