La première voiture électrique sans lithium est arrivée

Le constructeur automobile chinois JAC Motors a lancé le premier véhicule électrique au sodium-ion au monde, la Yiwei EV. Cette voiture est équipée d’une batterie au sodium-ion, qui présente plusieurs avantages par rapport aux batteries au lithium traditionnelles, notamment un coût inférieur, une densité énergétique plus élevée et une meilleure performance par temps froid.

L’industrie des véhicules électriques (VE) assiste à un moment révolutionnaire avec l’introduction du premier VE produit en série équipé d’une batterie au sodium-ion. Ce saut innovant, dirigé par JAC Motors, un constructeur automobile chinois soutenu par Volkswagen, marque un départ significatif par rapport aux batteries au lithium-ion conventionnelles qui ont dominé le marché des VE.

Contexte et développement

JAC Motors, par le biais de sa nouvelle marque Yiwei, a lancé ce VE pionnier, ouvrant potentiellement une nouvelle ère dans la technologie des VE. Volkswagen, qui détient une participation importante dans JAC, joue un rôle crucial dans ce développement. Le véhicule en question est la berline Sehol E10X, désormais rebrandée sous la marque Yiwei.

Spécifications techniques

La technologie de la batterie au sodium-ion, bien que moins mature que son homologue au lithium-ion, offre plusieurs avantages. Cela comprend des coûts plus bas, des approvisionnements plus abondants et une performance notablement meilleure par temps froid. Le VE Yiwei, en particulier, présente une capacité de batterie de 25 kWh, une densité énergétique de 120 Wh/kg et la capacité de se charger de 10 % à 80 % en seulement 20 minutes. Il promet une autonomie de 252 kilomètres sur une seule charge.

La batterie à structure en nid d’abeille de JAC. Crédit : JAC

Implications stratégiques

Cette avancée n’est pas seulement une étape technologique, mais aussi un mouvement stratégique pour la Chine sur le marché mondial des VE. Avec les batteries au sodium-ion étant moins chères et ayant une durée de vie plus longue par rapport aux batteries au lithium-ion, elles présentent une alternative abordable et durable. Cela pourrait accélérer considérablement l’adoption des VE, en particulier dans les régions aux conditions météorologiques extrêmes.

Perspectives futures

L’avenir des VE semble prometteur avec l’introduction de la technologie au sodium-ion. Les experts estiment que cette technologie pourrait jouer un rôle crucial dans le mix énergétique des batteries, notamment dans le stockage d’énergie stationnaire, les deux-roues et les VE d’entrée de gamme. On s’attend à ce qu’elle complète les technologies de batterie existantes telles que les batteries LFP (phosphate de fer au lithium).

Le passage aux batteries au sodium-ion est une réponse aux coûts croissants et aux préoccupations environnementales liées à l’extraction du lithium. Le sodium, étant le sixième élément le plus abondant sur Terre, offre une alternative plus accessible et moins invasive pour l’environnement.

Conclusion

Le lancement du premier VE avec une batterie au sodium-ion est un événement marquant dans l’industrie automobile. Il met en avant le potentiel d’une technologie de batterie plus durable et rentable tout en plaçant la Chine à l’avant-garde de la prochaine vague de la révolution des VE. À mesure que l’industrie continue d’évoluer, il sera intéressant d’observer comment les batteries au sodium-ion influencent la dynamique du marché et les préférences des consommateurs dans le secteur des VE.