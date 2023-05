Le Maroc dévoile la première marque marocaine de voitures et un prototype de véhicule à hydrogène

Dans un moment crucial pour l’entrepreneuriat et la fabrication marocains, la première marque automobile marocaine ainsi qu’un prototype de véhicule à hydrogène ont été dévoilés au roi Mohammed VI. Nassim Belkhayat, PDG de Neo Motors, et Faouzi Annajah, président de NamX, ont présenté leurs innovations respectives lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Palais Royal à Rabat.

Ces entreprises marquent une étape importante dans le renforcement de la marque « Made in Morocco » et positionnent le pays comme un pôle compétitif de production automobile. Le modèle présenté était une création de Neo Motors, une société marocaine, et le prototype de véhicule à hydrogène était un produit de NamX, nommé le Véhicule Utilitaire à Hydrogène (HUV).

Neo Motors prévoit d’établir un complexe industriel à Ain Aouda, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Cette installation fabriquera des véhicules pour les marchés intérieur et international. Avec une capacité de production annuelle de 27 000 unités et un investissement de 156 millions de dirhams (15 millions de dollars), elle devrait générer environ 580 opportunités d’emploi.

Un moment historique : Présentation de la première marque de voiture marocaine et d’un prototype à hydrogène devant le roi Mohammed VI

Le premier véhicule de Neo Motors a obtenu son approbation finale de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière en février 2023. La société a lancé la pré-production, et l’inauguration de l’usine est prévue pour juin 2023.

D’autre part, le véhicule à hydrogène de NamX a été conçu en collaboration avec le bureau de design et le carrossier italien Pininfarina, mettant en valeur un intérieur marocain. Le modèle HUV comportera un réservoir central d’hydrogène ainsi que six capsules détachables. Cette conception vise à maximiser l’autonomie de conduite et permettre un ravitaillement rapide en hydrogène.

Le roi Mohammed VI a reconnu l’esprit d’entrepreneuriat de Nassim Belkhayat et de Faouzi Annajah en leur remettant le prix Wissam Al Kafaa Al Fikria. Annajah, homme d’affaires maroco-français, est co-créateur de la première voiture au monde dotée d’un système de réservoir d’hydrogène amovible breveté. Belkhayat a fondé Neo Motors, la première entreprise automobile entièrement marocaine, en 2018.

L’industrie automobile du Maroc est actuellement la plus étendue d’Afrique. Le secteur a enregistré une augmentation significative de 44 % des exportations au cours du premier trimestre 2023. Alors que l’industrie continue de croître, le Maroc se concentre sur la fabrication de voitures électriques pour maintenir sa position solide dans le cadre du passage mondial vers une économie plus verte.

En septembre 2022, le pays a annoncé un plan ambitieux visant à augmenter sa capacité de production de voitures électriques d’ici deux ans. L’objectif est de produire 100 000 véhicules électriques chaque année dans un délai de deux à trois ans, doublant ainsi la production existante.

L’aspiration du Maroc à devenir un pôle de production de voitures électriques s’inscrit dans son impressionnant potentiel de production d’hydrogène vert, une alternative écologique au pétrole. Un rapport de janvier des Conservateurs Européens a révélé que l’Europe prévoit d’importants investissements dans l’hydrogène vert et les panneaux solaires au Maroc, en Égypte et en Afrique australe. La capacité de production d’hydrogène vert de l’Afrique est estimée à un investissement d’un trillion d’euros, avec une prévision d’atteindre 50 millions de tonnes annuellement d’ici 2035 à un prix compétitif de 2 dollars ou moins par kilogramme.

En conclusion, la présentation de la première marque automobile marocaine et d’un prototype de véhicule à hydrogène marque une étape importante pour l’industrie automobile du pays. Avec ses ambitions en matière de production de voitures électriques et d’hydrogène vert, le Maroc est bien positionné pour contribuer à la transition vers une économie verte mondiale.

Nous sommes impatients de connaître votre avis sur cette grande avancée dans l’industrie automobile marocaine ! Pensez-vous que la première marque de voiture marocaine et le prototype à hydrogène marqueront un tournant majeur ? Avez-vous des idées sur l’avenir de l’industrie automobile au Maroc ? Partagez vos réflexions, vos questions ou vos suggestions dans la section commentaires ci-dessous. Votre contribution est précieuse et nous sommes ravis de vous entendre !