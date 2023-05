Comment déverrouiller un iPhone avec MagFone iPhone Unlocker

Comment deverouiller un iPhone quand on a oublié le code ? Il arrive parfois que des personnes oublient le code d’accès de leur iPhone, ce qui peut être source d’inquiétude. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons la solution pour vous. Dans cet article, nous allons vous guider étape par étape sur la façon de déverrouiller votre iPhone en utilisant MagFone iPhone Unlocker. Peu importe la raison pour laquelle vous avez oublié votre code, vous trouverez ici la réponse à votre problème.

MagFone iPhone Unlocker est un logiciel de déverrouillage iOS de haute qualité compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et Mac. Il utilise des mécanismes avancés qui permettent le déverrouillage des iPhones, qu’ils soient sécurisés avec des codes d’accès couramment utilisés de 4 ou 6 chiffres, ou même avec des mesures de sécurité biométriques telles que Touch ID et Face ID. De plus, il peut gérer une variété de scénarios, y compris lorsque un iPhone est inaccessible en raison d’un code d’accès oublié ou d’un écran endommagé qui empêche l’entrée du code d’accès. La large compatibilité du logiciel prend en charge tous les modèles de dispositifs iOS et même la dernière version iOS 16. Voici comment deverouiller un iPhone sans code d’accès en utilisant MagFone iPhone Unlocker.

Étape 1

Tout d’abord, téléchargez et installez MagFone iPhone Unlocker sur votre ordinateur. Une fois installé, utilisez un câble USB pour connecter votre iPhone verrouillé à l’ordinateur. Une fois la connexion réussie, accédez à la section « Déverrouiller l’écran iOS ».

Étape 2

Le logiciel fournira des instructions à l’écran pour mettre votre iPhone en mode récupération. Si votre appareil ne parvient pas à entrer en mode récupération, il existe une option pour mettre votre iPhone en mode DFU (Device Firmware Update) à la place. Une fois que votre appareil est dans le bon mode, cliquez sur la flèche vers l’avant pour continuer.

Étape 3

Après que votre iPhone est entré avec succès en mode récupération ou en mode DFU, le programme détectera automatiquement les informations pertinentes concernant votre appareil. Confirmez ces informations, puis cliquez sur le bouton ‘Télécharger’. Cette action déclenche le téléchargement et la validation du dernier package de firmware pour votre iPhone.

Étape 4

La dernière étape consiste à cliquer sur le bouton ‘Déverrouiller’ pour extraire le package de firmware. Après la fin de ce processus, le logiciel MagFone commencera à déverrouiller votre iPhone. Attendez la fin de ce processus, après quoi vous pouvez définir un nouveau code d’accès sur votre appareil.

Conclusion

Le MagFone iPhone Unlocker offre une solution fiable et conviviale pour déverrouiller votre iPhone lorsque vous avez oublié le code d’accès. Avec l’avancement de la technologie, nous pouvons nous attendre à voir des solutions encore plus sophistiquées et rationalisées pour de tels problèmes. Cependant, jusqu’à ce moment, le MagFone iPhone Unlocker reste un outil pratique pour les utilisateurs d’iOS.

Avez-vous déjà eu besoin de déverrouiller votre iPhone lorsque vous avez oublié le code d’accès ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous et dites-nous comment MagFone iPhone Unlocker vous a aidé à résoudre ce problème ! Nous attendons avec impatience de lire vos histoires et de répondre à vos questions.