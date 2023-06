Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Vous vous retrouvez avec un iPhone bloqué iCloud et vous recherchez une solution pour le déverrouiller ? Ne vous inquiétez pas, cet article vous présente des conseils pratiques pour résoudre ce problème. Nous explorerons différentes méthodes, y compris l’utilisation de l’outil puissant et fiable, Wondershare Dr.Fone, ainsi que d’autres astuces pratiques pour contourner le verrouillage iCloud. Que vous ayez acheté un iPhone d’occasion ou que vous ayez oublié vos identifiants iCloud, vous trouverez ici les informations nécessaires pour débloquer votre iPhone et le rendre utilisable à nouveau. Découvrez dès maintenant comment libérer votre iPhone bloqué iCloud.

Cet article donne des conseils sur la façon de déverrouiller un iPhone bloqué par le verrouillage iCloud.

Titre de la page Titre 1 : Déverrouillez votre iPhone bloqué iCloud avec Wondershare Dr.Fone : Solution fiable de déverrouillage d’écranTitre 2 : Libérez votre iPhone bloqué iCloud en un clin d’œil avec Wondershare Dr.Fone : Déverrouillage d’écran facile et rapide Texte d’ancrage & Backlinks 1.Wondershare Dr.Fone:https://drfone.wondershare.fr2. déverrouillage de l’écran:https://drfone.wondershare.fr/iphone-unlock.html 3. iphone bloqué icloud:https:// drfone.wondershare.fr/icloud/how-to-unlock-icloud-account.html Méta-description Découvrez comment utiliser Wondershare Dr.Fone pour déverrouiller l’écran d’un iPhone bloqué iCloud. Des conseils pratiques pour résoudre ce problème en toute simplicité.

Vous vous retrouvez avec un iPhone bloqué iCloud, et il est temps de trouver une solution. Dans cet article, nous vous présenterons des méthodes efficaces pour le déverrouillage de l’écran de votre iPhone bloqué iCloud. Nous explorerons notamment l’utilisation de l’outil puissant et fiable, Wondershare Dr.Fone, ainsi que d’autres astuces pratiques pour résoudre ce problème en toute simplicité. Ne restez pas coincé, découvrez comment débloquer votre iPhone dès maintenant.

Partie 1. Que signifie un iPhone bloqué par iCloud ?

Lorsqu’un iPhone est bloqué par iCloud, cela signifie qu’il est associé à un compte iCloud spécifique et qu’il nécessite les identifiants de ce compte pour être activé et utilisé. Cela se produit généralement lorsque l’iPhone est protégé par la fonctionnalité « Localiser mon iPhone » et que l’utilisateur ne peut pas fournir les identifiants du compte iCloud correspondant.

Ce verrouillage iCloud vise à empêcher l’utilisation non autorisée de l’iPhone en cas de perte ou de vol, mais cela peut également devenir un problème si vous avez acheté un iPhone d’occasion et que le propriétaire précédent n’a pas supprimé son compte iCloud. Dans de tels cas, vous devez trouver des solutions pour débloquer l’iPhone et le rendre utilisable.

Partie 2. Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Lorsque vous vous retrouvez avec un iPhone bloqué iCloud, il existe plusieurs méthodes pour le débloquer. Dans cette partie, nous allons explorer différentes approches, y compris l’utilisation de logiciels tiers.

Méthode 1. Débloquer un iPhone bloqué par iCloud avec Dr.Fone

Une méthode populaire pour débloquer un iPhone bloqué iCloud est d’utiliser Wondershare Dr.Fone. Cet outil puissant offre une solution efficace pour contourner le verrouillage iCloud et rendre l’iPhone utilisable à nouveau.

Étapes opérationnelles :

Étape 1 : Téléchargez et installez Wondershare Dr.Fone sur votre ordinateur.

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Étape 2 : Lancez le programme et sélectionnez l’option « Déverrouiller l’écran iCloud ».

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Étape 3 : Connectez votre iPhone bloqué à l’ordinateur et suivez les instructions pour mettre l’appareil en mode DFU.

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Étape 4 : Dr.Fone détectera automatiquement les informations de votre appareil et commencera à déverrouiller le verrouillage iCloud.

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Étape 5 : Attendez que le processus se termine et vous pourrez ensuite utiliser votre iPhone sans le verrouillage iCloud.

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Méthode 2. Débloquer un iPhone bloqué par iCloud via DNS

Si vous recherchez une méthode simple pour contourner le verrouillage iCloud de votre iPhone, vous pouvez utiliser la méthode du DNS. Dans cette méthode, nous vous guiderons à travers les étapes pour configurer votre iPhone en utilisant des serveurs DNS spécifiques, ce qui vous permettra d’accéder aux fonctionnalités de base de votre appareil.

Étapes opérationnelles :

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Étape 1 : Allumez votre iPhone bloqué et accédez à l’écran de configuration initiale.

Étape 2 : Lorsque vous atteignez l’écran de sélection du pays et de la langue, appuyez sur le bouton « Accueil » pour accéder à l’écran Wi-Fi.

Étape 3 : Sélectionnez le réseau Wi-Fi disponible et appuyez sur le bouton « i » à côté du nom du réseau.

Étape 4 : Dans la section « Configurer le DNS », choisissez « Manuel ».

Étape 5 : Dans le champ DNS, saisissez l’une des adresses DNS suivantes en fonction de votre emplacement :

Pour l’Europe : 104.155.28.90

Pour les États-Unis : 104.154.51.7

Pour l’Asie : 104.155.220.58

Pour le reste du monde : 78.109.17.60

Étape 6 : Appuyez sur le bouton « Retour » et sélectionnez le réseau Wi-Fi pour vous connecter.

Étape 7 : Lorsque la page de connexion s’affiche, saisissez « b » dans le champ du mot de passe Wi-Fi.

Étape 8 : Appuyez sur le bouton « Suivant » et attendez que votre iPhone se connecte au serveur DNS spécifié.

Étape 9 : Une fois connecté, vous serez redirigé vers la page de configuration Wi-Fi. Appuyez sur le bouton « Accueil » pour accéder à l’écran d’accueil de votre iPhone.

Étape 10 : Vous pouvez maintenant accéder aux fonctionnalités de base de votre iPhone bloqué. Cependant, certaines fonctionnalités iCloud et d’autres services peuvent être limités.

Notez que cette méthode ne supprime pas le verrouillage iCloud, mais permet de contourner certaines restrictions pour accéder aux fonctionnalités de base de l’iPhone bloqué. Pour un déverrouillage complet de l’iCloud, il est recommandé d’utiliser d’autres méthodes plus avancées.

Méthode 3. Supprimer le compte iCloud de votre iPhone

Si vous avez les identifiants de connexion pour le compte iCloud associé à votre iPhone bloqué, vous pouvez supprimer le compte iCloud directement depuis les paramètres de votre appareil. Dans cette méthode, nous vous montrerons comment accéder aux paramètres iCloud de votre iPhone et supprimer le compte pour débloquer votre appareil et utiliser votre iPhone sans restrictions iCloud.

Étapes opérationnelles :

Étape 1 : Sur votre iPhone, accédez aux paramètres en appuyant sur l’icône « Réglages ».

Étape 2 : Faites défiler vers le bas et appuyez sur votre nom en haut de la page pour accéder aux paramètres de votre compte iCloud.

Étape 3 : Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option « Se déconnecter » ou « Déconnexion » pour supprimer votre compte iCloud de l’iPhone.

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Étape 4 : Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour confirmer la déconnexion du compte iCloud. Sélectionnez « Supprimer de mon iPhone » pour confirmer.

Étape 5 : Vous devrez peut-être saisir votre mot de passe iCloud pour confirmer la déconnexion.

Étape 6 : Attendez que votre iPhone se déconnecte du compte iCloud. Une fois terminé, vous serez redirigé vers les paramètres principaux.

Étape 7 : Vous pouvez maintenant utiliser votre iPhone sans le compte iCloud associé.

Notez que la suppression du compte iCloud de votre iPhone supprime également toutes les données iCloud associées, y compris les contacts, les photos, les sauvegardes et les documents stockés dans iCloud. Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant de supprimer le compte.

Méthode 4. Contourner un iPhone bloqué sur iCloud

Si vous vous retrouvez avec un iPhone bloqué sur iCloud, il existe des services en ligne qui proposent des solutions de contournement. Dans cette méthode, nous expliquerons comment utiliser ces services pour contourner le verrouillage iCloud et récupérer l’accès à votre iPhone.

Étapes opérationnelles :

Étape 1 : Recherchez un service de contournement iCloud réputé en ligne. Assurez-vous de choisir un service fiable et bien noté.

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Étape 2 : Visitez le site web du service de contournement iCloud et suivez les instructions pour sélectionner le modèle de votre iPhone bloqué.

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Étape 3 : Suivez les étapes spécifiques fournies par le service pour soumettre les détails de votre appareil, y compris le numéro IMEI ou le numéro de série.

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Étape 4 : Payez les frais nécessaires pour le service de contournement iCloud, si requis.

Étape 5 : Attendez que le service de contournement iCloud traite votre demande. Cela peut prendre quelques heures ou quelques jours selon le service choisi.

Étape 6 : Une fois que le contournement est effectué, vous recevrez des instructions détaillées sur la façon de débloquer votre iPhone bloqué sur iCloud.

Étape 7 : Suivez les instructions fournies par le service pour terminer le processus de contournement sur votre iPhone.

Comment débloquer un iPhone bloqué iCloud ?

Étape 8 : Une fois le contournement terminé, vous pourrez utiliser votre iPhone sans le verrouillage iCloud.

Notez que le contournement iCloud peut être un processus payant et comporte certains risques. Assurez-vous de faire des recherches approfondies et de choisir un service réputé pour éviter les arnaques et les problèmes.

Conclusion

Dans le cadre de notre exploration des méthodes pour débloquer un iPhone bloqué iCloud, nous vous recommandons vivement d’utiliser Wondershare Dr.Fone. Cet outil puissant offre une solution fiable et efficace pour contourner le verrouillage iCloud et rendre votre iPhone utilisable à nouveau.

Dr.Fone se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa capacité à déverrouiller différents modèles d’iPhone bloqués par iCloud. En suivant les étapes opérationnelles fournies, vous pouvez débloquer votre iPhone en toute sécurité, sans risquer de perdre vos données.

Que vous ayez acheté un iPhone d’occasion, que vous ayez oublié vos identifiants iCloud ou que vous rencontriez tout autre problème de verrouillage iCloud, Dr.Fone est un choix solide. Il vous permet de retrouver l’accès à votre iPhone rapidement et efficacement.

N’hésitez pas à utiliser Wondershare Dr.Fone pour débloquer votre iPhone bloqué iCloud et retrouver l’utilisation complète de votre appareil.