Un nouveau Jailbreak qui déverrouille tous les iPhone

Une célèbre équipe de piratage d’iPhone a publié un nouvel outil de «jailbreak» qui déverrouille tous les iPhone, même les modèles les plus récents fonctionnant sous la dernière version d’iOS 13.5.

Depuis qu’Apple a maintenu son approche de « walled garden » (jardin fermé) pour les iPhone en n’autorisant que les applications et les personnalisations qu’elle approuve, les pirates ont essayé de se libérer de ce qu’ils appellent la « prison », d’où le nom « jailbreak ». Pour ce faire, ils ont découvert dans iOS une vulnérabilité non divulguée auparavant qui permet de contourner certaines des nombreuses restrictions qu’Apple met en place pour empêcher l’accès aux logiciels sous-jacents. Apple dit qu’elle fait cela pour des raisons de sécurité. Mais les jailbreakers affirment que le fait de briser ces restrictions leur permet de personnaliser leur iPhone plus qu’ils ne le feraient autrement, d’une manière à laquelle la plupart des utilisateurs d’Android sont déjà habitués.

Le jailbreak, publié par l’équipe unc0ver, prend en charge tous les iPhone qui fonctionnent sous iOS 11 et plus, y compris jusqu’à iOS 13.5, qu’Apple a publié cette semaine.

Les détails de la vulnérabilité utilisée par les pirates pour créer le jailbreak ne sont pas connus, mais on ne s’attend pas à ce que cela dure éternellement. De la même manière que les jailbreakers s’efforcent de trouver un moyen d’entrer, Apple travaille rapidement pour corriger les failles et fermer le jailbreak.

Les experts en sécurité déconseillent généralement aux utilisateurs d’iPhone de se lancer dans une faille de sécurité, car le fait de sortir du « walled garden » augmente considérablement la surface sur laquelle de nouvelles vulnérabilités peuvent exister et être découvertes.

L’évasion survient à un moment où l’image de sécurité d’Apple, généralement très forte, perd de son éclat. La semaine dernière, Zerodium, un courtier en exploits, a déclaré qu’il n’achèterait plus certaines vulnérabilités de l’iPhone parce qu’elles étaient trop nombreuses. Cette semaine, Motherboard a signalé que des pirates informatiques avaient mis la main sur une version prépublication de la prochaine version d’iOS 14 il y a plusieurs mois.