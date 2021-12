Qu’est-ce que le Metaverse, exactement ?

Qu’est-ce qu’un Metaverse ? Cette question peut sembler étrange, mais la plupart des gens n’en ont jamais entendu parler. Le Metaverse est simplement défini comme « un espace collectif virtuel partagé, créé par la convergence de la réalité physique virtuellement améliorée et de l’espace virtuel physiquement persistant, y compris la somme de tous les mondes virtuels, la réalité augmentée et l’internet. »

Le Metaverse est un lieu commun virtuel partagé, produit par la fusion des mondes virtuels, de la réalité augmentée et de l’internet.

Le métavers est un espace virtuel partagé, créé par la convergence de la réalité physique virtuellement améliorée et de l’espace virtuel physiquement persistant, y compris la somme de tous les mondes virtuels, la réalité augmentée et l’internet.

Il s’agit de l’avenir de l’Internet, selon des PDG de la technologie tels que Mark Zuckerberg et Satya Nadella, qui en ont parlé publiquement. Mais il peut aussi s’agir d’un jeu vidéo. Ou peut-être s’agit-il d’une variation plus désagréable et pire que Zoom de la même chose ? C’est difficile à dire.

C’est un peu comme avoir une conversation sur la signification d' »internet » dans les années 1970 quand il s’agit de parler de ce que « le metaverse » signifie aujourd’hui. Les bases d’un nouveau mode de communication étaient posées, mais personne ne pouvait prédire à quoi ressemblerait le produit final avant qu’il ne soit pleinement réalisé. Ainsi, s’il était exact à l’époque que « l’internet » se profilait à l’horizon, toutes les attentes quant à son aspect ne se sont pas avérées exactes.

D’un autre côté, le concept de métavers, tel qu’il se présente aujourd’hui, fait l’objet d’un grand battage marketing. Après que la décision d’Apple de limiter le suivi publicitaire a eu un impact négatif sur la ligne financière de l’entreprise, Facebook en particulier est dans une position particulièrement vulnérable.

L’image que Facebook se fait d’un avenir dans lequel tout le monde a une garde-robe numérique à feuilleter est inconciliable avec le fait que Facebook est réellement intéressé à gagner de l’argent en vendant des vêtements virtuels.

Alors, avec tout cela en tête…

Que signifie exactement le terme « Metaverse » ?

Afin de vous permettre de mieux comprendre à quel point le mot « metaverse » peut être ambigu et déroutant, voici une activité à essayer : Remplacez le mot « metaverse » dans une phrase par l’expression « cyberespace » dans votre tête. Dans plus de quatre-vingt-dix pour cent des cas, le sens ne variera pas de manière significative.

La raison en est que l’expression « technologies de l’information » ne se rapporte pas vraiment à un type de technologie en particulier, mais plutôt à un vaste changement dans la façon dont nous interagissons avec les technologies de l’information. Et il est également possible que le nom lui-même devienne obsolète dans un avenir proche, même si la technologie exacte qu’il définissait à l’origine devient plus largement disponible et acceptée.

La réalité virtuelle, qui se caractérise par des environnements virtuels persistants qui continuent d’exister même lorsque vous ne jouez pas, ainsi que la réalité augmentée, qui mélange des caractéristiques des mondes numérique et physique, sont des exemples de technologies que l’on peut trouver dans le métavers.

Il n’est toutefois pas nécessaire que ces environnements soient uniquement accessibles par la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Une possibilité de monde virtuel métaversal est constituée par les composants de Fortnite qui peuvent être accessibles par le biais d’ordinateurs, de consoles de jeux vidéo et même de smartphones.

Le terme fait également référence à une économie numérique, dans laquelle les utilisateurs peuvent fabriquer et acheter des objets, ainsi que les vendre. Il est également interopérable, selon certaines des visions les plus utopiques du métavers, permettant de transférer des objets virtuels tels que des vêtements ou des automobiles d’une plateforme à une autre.

Que signifie l’expression « Metaverse » dans son sens précis ?

Acheter une chemise au centre commercial et la porter ensuite au cinéma est parfaitement acceptable dans le monde réel. La majorité des identités, avatars et inventaires virtuels n’existent actuellement que sur une seule plateforme, mais un métavers pourrait vous permettre de créer un personnage que vous pourriez emmener partout avec vous, un peu comme vous pouvez copier et coller votre photo de profil d’un site de réseau social à un autre.

Il est difficile de déchiffrer ce que tout cela signifie car, lorsque vous entendez des descriptions comme celles qui précèdent, il est naturel de penser : « Attendez, cela n’existe-t-il pas déjà ? » Il est difficile de déchiffrer ce que tout cela signifie.

À titre d’exemple, le monde virtuel permanent de World of Warcraft propose une place de marché où les utilisateurs peuvent acheter et échanger des objets. Rick Sanchez peut apprendre à connaître Martin Luther King Jr. grâce à des expériences virtuelles telles que des concerts et une exposition dans Fortnite.

Vous pouvez enfiler un casque Oculus VR et être transporté dans votre propre monde de réalité virtuelle. Est-ce là, en fait, ce à quoi le « métavers » fait référence ? S’agit-il seulement de quelques nouveaux types de jeux vidéo ?

Oui et non, pour être honnête. Si nous devions déclarer que Fortnite est « le métavers », ce serait comme déclarer que Google est « l’internet ». Même si vous pouvez hypothétiquement passer beaucoup de temps dans Fortnite à discuter, acheter des objets, apprendre et jouer à des jeux, cela n’implique pas nécessairement qu’il contienne l’intégralité du métavers.

S’il est vrai que Google crée des parties de l’internet, des centres de données physiques aux couches de sécurité, il est également exact d’affirmer qu’Epic Games, la société à l’origine du jeu vidéo à succès Fortnite, développe des sections du métavers. Et ce n’est pas la seule entreprise à le faire.

Des géants de la technologie comme Microsoft et Facebook – ce dernier vient d’être rebaptisé Meta afin de mieux représenter cet effort, même si nous devons encore nous habituer à ce nouveau nom – seront responsables d’une partie de ce travail. De nombreuses autres entreprises, comme Nvidia, Unity, Roblox et même Snap, sont également engagées dans la construction de l’infrastructure qui pourrait un jour servir de base au métavers.

La plupart des discussions sur ce qu’est le métavers et ce qu’il comprend s’arrêtent à ce stade. Nous avons une compréhension générale des éléments qui existent actuellement dans ce que nous pouvons appeler le métavers, et nous savons quelles sociétés investissent dans ce concept, mais nous ne sommes toujours pas certains de ce qu’il représente.

Le site de réseautage social Facebook pense qu’il contiendra des demeures fictives dans lesquelles vous pourrez inviter tous vos amis à se réunir. Désolé, Meta, mais je ne comprends toujours pas de quoi ils parlent. Microsoft semble croire que des salles de conférence virtuelles, telles que celles utilisées pour former les nouveaux employés ou communiquer avec des collègues éloignés, pourraient être mises en place.

Le ton et le contenu de ces visions de l’avenir vont de l’espoir à la fanfiction pure et simple. Un exemple de metaverse a été démontré lors de la présentation de… présentation de Meta… sur le sujet, dans lequel une jeune femme est assise sur son canapé et regarde Instagram lorsqu’elle tombe sur une vidéo postée par son ami d’un spectacle à venir qui se déroule à l’autre bout du monde.

Après après, le film se tourne vers le concert, lorsque la femme émerge sous la forme d’un hologramme à la manière des Avengers. En plus de pouvoir établir un contact visuel avec son ami qui est physiquement présent, elle et son ami sont tous deux capables d’entendre la performance et peuvent voir un message texte flottant qui plane au-dessus de la scène du concert.

Bien que cela semble être une publicité pour un produit authentique, ou même un futur produit potentiel, ce n’est pas le cas. En fait, cela nous amène au cœur du problème lorsqu’il s’agit du « métavers ».

À quoi servent les hologrammes dans le Metaverse ?

Lorsque l’internet est apparu, il s’est accompagné d’une succession de percées technologiques, comme la capacité de communiquer entre ordinateurs sur de longues distances ou la possibilité de se connecter d’une page web à une autre.

Ces caractéristiques technologiques ont servi d’éléments de base pour construire les structures abstraites que nous reconnaissons aujourd’hui comme l’internet : sites web, applications, réseaux sociaux et tout ce qui repose sur ces caractéristiques fondamentales.

Il est également important de noter la convergence des technologies d’interface qui ne sont pas exactement liées à l’internet mais qui sont néanmoins nécessaires à son bon fonctionnement, comme la technologie d’affichage, les claviers, les souris et les écrans tactiles.

Le métavers a mis en place de nouveaux éléments constitutifs, tels que la capacité d’accueillir des centaines de personnes dans une seule instance d’un serveur (les futures versions d’un métavers devraient être capables de gérer des milliers, voire des millions de personnes en même temps), ou des outils de suivi des mouvements capables de distinguer où une personne regarde ou où se trouvent ses mains. Ces nouvelles technologies pourraient être assez intrigantes et futuristes dans leur apparence.

Cependant, il existe plusieurs restrictions qui pourraient être insurmontables à long terme. Lorsque des entreprises technologiques telles que Microsoft ou Fa-Meta diffusent des films fictifs sur leur vision de l’avenir, elles ont généralement tendance à passer sous silence la manière dont les gens interagiront avec le métavers, ce qui pose problème.

Les casques de réalité virtuelle sont encore encombrants, et la plupart des individus ressentent le mal des transports ou des douleurs physiques après les avoir portés pendant une période prolongée. Les utilisateurs de lunettes de réalité augmentée sont confrontés à la même difficulté, à laquelle s’ajoute le défi non négligeable de trouver comment les utiliser en public sans passer pour d’énormes ringards.

Par conséquent, comment les entreprises technologiques peuvent-elles démontrer le concept de leur technologie sans montrer la réalité des énormes casques et des lunettes farfelues ? D’après ce qu’elles ont dit jusqu’à présent, leur principale réponse est de créer une technologie à partir de rien.

Est-ce la femme holographique de la démonstration de Meta ? Je suis désolé de faire éclater votre bulle de fantaisie, mais même avec les versions les plus sophistiquées de la technologie actuelle, ce n’est tout simplement pas réalisable.

Au lieu d’avatars numériques à suivi de mouvement, qui sont déjà disponibles mais qui pourraient être améliorés à l’avenir, il n’existe actuellement aucune forme « loufoque » de création d’une image tridimensionnelle qui apparaît dans l’air sans l’utilisation de conditions étroitement réglementées.

Peu importe ce que vous dit Iron Man, vous devez obéir. Peut-être que ces images doivent être interprétées comme des images projetées à travers des lunettes – après tout, les deux femmes dans la vidéo de démonstration portent des lunettes similaires – mais même cela fait beaucoup d’hypothèses sur les capacités physiques des lunettes compactes, ce qui, Snap peut vous le dire, n’est pas un problème facile à résoudre.

Ce type d’obscurcissement de la réalité est couramment vu dans les films de démonstration du fonctionnement du métavers. Dans une autre démo, les joueurs sont montrés en train de planer dans l’espace – cette personne est-elle attachée à un appareil aérien immersif, ou est-elle simplement assise à un bureau au milieu de la pièce ? Avez-vous des informations sur l’hologramme d’une personne ?

Cette personne utilise-t-elle un casque et, dans ce cas, comment son visage est-il scanné ? Et parfois, une personne semble tenir des objets virtuels dans ce qui semble être ses mains réelles après les avoir saisis avec ses mains virtuelles.

Cet exemple crée beaucoup plus de questions qu’il n’apporte de réponses, ce qui est un problème.

C’est acceptable à certains égards. Il est important de se rappeler que Microsoft, Meta et toute autre entreprise qui fait des démonstrations folles comme celle-ci tentent de créer un sens esthétique de ce que pourrait être l’avenir, et pas nécessairement de répondre à toutes les questions techniques qui pourraient se poser.

Une pratique de longue date, qui remonte à la démonstration par AT&T d’un téléphone pliable commandé par la voix, capable d’effacer comme par magie les individus des photographies et de construire des modèles en 3D, toutes choses qui semblaient tout aussi irréalisables à l’époque, s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui.

Il est toutefois difficile de prédire quelles parties des nombreuses visions du métavers deviendront un jour réalité à la suite de ce type de vœux pieux présentés comme une démonstration technologique à l’heure actuelle.

Dès que les casques de RV et de réalité augmentée seront suffisamment confortables et abordables pour être utilisés quotidiennement (un grand « si »), l’idée de jouer au poker virtuel avec vos amis alors qu’ils sont des robots et des hologrammes et qu’ils flottent dans l’espace pourrait être un peu plus proche de la réalité. Si ce n’est pas possible, vous pouvez toujours participer à un appel vidéo Discord et jouer à Tabletop Simulator.

Le clinquant et le glamour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée masquent également les caractéristiques plus banales du métavers qui sont peut-être plus susceptibles de se concrétiser à l’avenir.

La création d’une norme ouverte d’avatar numérique, une forme de fichier qui incorpore les caractéristiques que vous pouvez saisir dans les créateurs de personnages – comme la couleur des yeux, la coupe de cheveux et les options vestimentaires – et qui vous permet de l’emporter partout avec vous, serait trivialement simple à réaliser pour les entreprises informatiques. Il n’est pas nécessaire de développer un casque de réalité virtuelle plus confortable à cette fin.

Cependant, imaginer cela est loin d’être aussi amusant.

Quel est l’état actuel du Metaverse ?

Parce qu’il est nécessaire de le définir à distance pour qu’il soit l’avenir, il y a un paradoxe à définir le métavers. Les jeux multijoueurs en ligne (MMOG) qui sont des mondes virtuels pratiquement complets, les concerts numériques, les conversations vidéo avec des personnes du monde entier, les avatars en ligne et les plateformes de commerce sont tous désormais disponibles. Pour vendre ces articles comme une nouvelle perspective du monde, il faut qu’ils aient quelque chose de nouveau.

Si vous passez suffisamment de temps à parler du métavers, il est inévitable que quelqu’un évoque des histoires fictives comme Snow Crash, qui a été le premier roman à utiliser le terme « métavers », ou Ready Player One, qui dépeint un monde de réalité virtuelle où tout le monde travaille, joue et fait des achats, entre autres choses.

Avec l’idée générale de la culture pop des hologrammes et des affichages tête haute (en gros, tout ce qu’Iron Man a utilisé dans ses dix derniers films), ces histoires servent de point de référence imaginatif pour ce à quoi le métavers – un métavers que les entreprises technologiques pourraient réellement vendre comme quelque chose de nouveau – pourrait ressembler dans un avenir proche.

Remplacez le mot « metaverse » dans une phrase par l’expression « cyberespace » dans votre tête. Dans plus de quatre-vingt-dix pour cent des cas, le sens ne variera pas de manière significative.

Ce type de battage est aussi essentiel au concept de métavers que tout autre élément de celui-ci. Il n’est pas surprenant que les promoteurs des NFT (jetons cryptographiques qui peuvent servir de certificats de propriété d’un bien numérique, en un sens) adhèrent également au concept de métavers.

Certes, les NFT sont nocifs pour l’environnement, mais si l’on pouvait affirmer que ces jetons représentent la clé numérique de votre maison virtuelle dans Roblox, ce serait une grande victoire pour tous. Vous venez de transformer votre passe-temps de collectionneur de mèmes en une pièce essentielle de l’infrastructure Internet pour l’avenir (et peut-être d’augmenter la valeur de tous les bitcoins que vous thésaurisez dans le processus).

Il est essentiel de se souvenir de tout cela car, même s’il est facile de comparer les concepts de proto-métavers actuels aux débuts d’Internet et de croire que les choses vont s’améliorer et se développer de manière linéaire, ce n’est pas une fatalité.

En l’absence de jambes dans un bureau virtuel ou d’une partie de poker avec Mark Zuckerberg, le PDG de DreamWorks, rien ne garantit que les gens voudront le faire, et encore moins que les technologies de RV et de RA deviendront un jour aussi omniprésentes que les smartphones et les ordinateurs.

Il est possible que tout « métavers » réel se compose essentiellement de jeux de réalité virtuelle fantastiques et d’avatars numériques dans les conversations de Zoom, le reste de l’internet restant tel que nous le connaissons aujourd’hui.