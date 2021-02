Le meilleur VPN gratuit en 2021

Si vous avez entendu parler des avantages de l’utilisation d’un VPN mais que vous souhaitez en obtenir un gratuitement, vous êtes au bon endroit : ce guide présente les meilleurs VPN gratuits du marché.

Un VPN gratuit en vaut-il la peine ?

De plus en plus de personnes ont besoin de travailler en toute sécurité ou de se divertir à la maison, mais un VPN gratuit est-il vraiment la solution ? Et si oui, laquelle est la meilleure ?

Si la raison pour laquelle vous avez un VPN est simplement d’avoir un peu plus de sécurité sur votre ordinateur portable ou votre téléphone mobile lorsque vous utilisez le Wi-Fi public de temps en temps, l’option gratuite est plus qu’adéquate.

Sur cette page, vous trouverez notre sélection des meilleurs VPN gratuits disponibles en téléchargement aujourd’hui. Nous avons testé et re-testé des dizaines de VPN gratuits, en évaluant leur capacité à maintenir votre activité en ligne de manière sûre et anonyme sans que vous ayez à dépenser un centime.

Et tandis qu’ExpressVPN remporte la couronne pour notre VPN payant préféré, le meilleur VPN gratuit du moment est le Hotspot Shield Free.

Nous apprécions vraiment le fait que, malgré sa gratuité, il offre essentiellement un essai gratuit de la version complète du service. Oui, il y a moins de serveurs à choisir, mais au moins la limite d’utilisation des données est plus généreuse que celle des autres VPN gratuits.

Mais, et il y a toujours un mais, est-il vraiment possible d’obtenir un bon VPN, totalement gratuit, qui fasse tout le travail nécessaire ? La réponse est « en quelque sorte ».

En fin de compte, si vous recherchez quelque chose pour un usage occasionnel, oui, mais tant que vous pouvez vivre avec les limitations que comportent nombre de ces options gratuites.

Qu’est-ce qu’un VPN et à quoi sert-il ?

Si vous savez déjà ce qu’est un VPN, passez directement à la section suivante.

Les VPN sont des services en ligne qui cryptent votre accès à Internet et vous permettent d’accéder à n’importe quel service comme si vous étiez ailleurs sur la planète.

Sans elles, vous ne pouvez pas accéder aux plateformes de streaming comme Disney+, Netflix, HBO ou Hulu depuis le Mexique, le Chili, l’Espagne, la France ou tout autre pays qui ne dispose pas de ces plateformes.

En fait, il sert également à accéder à des contenus qui ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays. Netflix, par exemple, a des séries et des films aux États-Unis qui ne sont pas disponibles en Colombie.

Le fait de disposer d’un VPN vous permet d’accéder à des contenus qui vous seraient autrement interdits. L’indépendance géographique vous permet également d’accéder à des sites web qui ne sont pas forcément disponibles dans votre pays d’origine.

Et, plus important encore à notre époque, les services VPN protègent également la confidentialité de toutes vos connexions. Une fois activé, personne ne saura exactement à quels sites et services vous accédez, y compris les sites de téléchargement Torrent ou Mega.

Aujourd’hui, les services VPN ne sont pas nécessaires parce que vous allez exercer une activité illégale, mais parce que vous devez éviter les organisations ou les entreprises publiques qui peuvent violer votre vie privée pour quelque raison que ce soit.

Pourquoi vous pouvez faire confiance à notre analyse du VPN

Notre laboratoire indépendant a analysé plus d’une centaine de fournisseurs de VPN pour en distiller les meilleurs en une liste de 12, avec des précisions sur chacun d’entre eux.

Quelle que soit l’application à laquelle vous souhaitez mettre votre VPN, de l’accès à Disney Plus à la protection de vos téléchargements de Torrent, voici 12 excellentes options.

Le problème des VPN gratuits

Les services VPN gratuits ne coûtent peut-être rien, mais il y a généralement une bonne raison à cela : le fournisseur réalisera probablement un profit d’une autre manière, généralement avec de la publicité invasive ou en vendant vos données de navigation à des tiers, ce qui les invalide évidemment en tant que VPN et vous ne les verrez pas dans ce guide.

De plus, les services gratuits ont tendance à limiter la quantité de données que vous pouvez utiliser et la vitesse à laquelle vous pouvez les utiliser.

Si vous voulez faire du streaming vidéo, du torrenting ou utiliser le VPN comme une couche de sécurité supplémentaire dans votre vie quotidienne, vous ne pourrez pas le faire.

N’attendez pas non plus le type d’assistance technique que vous attendez des services payants.

Avant d’entrer dans notre liste des meilleurs téléchargements gratuits sur le VPN, il est bon de savoir qu’une version payante peut coûter aussi peu que 2,50 dollars par mois, avec des performances optimales, une bien meilleure protection et un support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voici nos trois services VPN payants préférés en 2021 :

1. ExpressVPN : le numéro 1

Nous avons passé en revue plus d’une centaine de fournisseurs de VPN, gratuits ou payants, et notre principale recommandation est actuellement ExpressVPN. Compte tenu des risques liés à l’utilisation de VPN gratuits, nous pensons que le prix en vaut absolument la peine. De plus, il est assorti d’une garantie de remboursement de 30 jours.

2. Surfshark : un excellent VPN pour moins de 2,50 $ par mois

Si ExpressVPN et NordVPN sont trop chers pour vous, ne cherchez pas plus loin que le fournisseur n°2 : Surfshark. À partir de 2,49 dollars par mois, c’est une option fantastique, de qualité supérieure, incroyablement simple à utiliser et qui est devenue l’une de nos préférées. Il offre la plupart des mêmes caractéristiques que les autres services, mais pour moins d’argent.

3. Le NordVPN : le VPN le plus célèbre au monde

Il y a de fortes chances que, même si vous ne savez pas grand-chose sur les VPN, vous ayez entendu parler du NordVPN. Elle fait de la publicité à la télévision, sponsorise des équipes sportives et est leader sur le marché depuis plus de sept ans.

Le NordVPN n’est plus autant un leader qu’avant, mais c’est toujours un service fantastique à partir de 3,71 dollars par mois.

Les meilleurs VPN gratuits de 2021

1. Hotspot Shield Free VPN

Notre VPN gratuit n°1 – Hotspot Shield est notre recommandation pour le téléchargement.

Support : Windows, Mac, Android, iOS | Serveurs : 1 | Limite de données : 500MB par jour | Support 24/7 : Non

+ La plupart des caractéristiques de la version premium

+ Facile à utiliser

+ 500MB d’allocation journalière de données

– Un seul serveur

– La vitesse est limitée

Hotspot Shield Free est non seulement l’une des options de VPN gratuit les plus populaires dans notre classement, mais nous la considérons également comme la meilleure.

Les utilisateurs du forfait gratuit sont limités à 500 Mo de données par jour (environ 15 Go par mois). Cela peut sembler restrictif, mais c’est en fait l’une des limites les plus généreuses parmi ses concurrents.

Si la sécurité est votre seul objectif, Hotspot dispose d’un « cryptage de niveau militaire », ce qui est rassurant si vous effectuez vos opérations bancaires et vos achats en ligne ou sur votre téléphone portable.

En plus de la sécurité, Hotspot Shield Free a également été plébiscité dans nos tests pour sa facilité d’utilisation. Dans sa version mobile comme dans sa version de bureau, vous ne trouverez pas d’expérience compliquée pour l’utilisateur.

La version premium de Hotspot, avec des serveurs dans 70 pays, coûte environ 3 dollars par mois. Dans la version gratuite, vous êtes limité à un endroit des États-Unis que Hotspot Shield choisit pour vous, et vous devrez supporter des publicités si vous l’utilisez sur Android, avec des vitesses limitées à 2Mbps.

Mais si vous ne pouvez pas vous permettre les quelques dollars par mois que coûte ExpressVPN, Hotspot est une alternative décente pour une utilisation sporadique.

Vous voulez essayer gratuitement Hotspot Shield ? Téléchargez-le ici

Si vous êtes nouveau dans le monde des VPN ou si vous êtes simplement satisfait d’un service gratuit qui suffit pour une utilisation occasionnelle, téléchargez et installez Hotspot Shield.

2. TunnelBear

Protégez votre identité avec facilité

Support : Windows, Mac, Android, iOS | Serveurs : 20+ | Limite de données : 500MB par mois | Support 24/7 : Oui

+ Très facile à utiliser

+ Clients mobiles et de bureau

– Limite de données très basse

– Peu d’options ou de paramètres

TunnelBear a un design un peu ringard, mais c’est une option gratuite sérieuse, surtout après son acquisition par le géant de la sécurité McAfee. Elle propose des abonnements gratuits et payants.

La principale restriction du plan gratuit est qu’il est limité à 500 Mo de trafic par mois. Il s’agit d’une très petite quantité, ce qui signifie que vous ne pourrez l’utiliser qu’aux moments où vous estimerez avoir besoin d’une protection supplémentaire.

Vous ne pourrez pas le garder en permanence ni utiliser ce VPN pour les torrents et le streaming. Il est évident que si vous payez pour ExpressVPN ou NordVPN, vous n’aurez pas ces problèmes.

Nouvelles positives récentes : TunnelBear a modifié sa politique de confidentialité, de sorte qu’il recueille désormais encore moins de données sur les utilisateurs, ce qui supprime la nécessité de fournir un prénom pour s’inscrire et supprime la consignation du nombre total de connexions de l’utilisateur.

3. ProtonVPN Free

Des données absolument illimitées sans payer un centime

Support : Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Serveurs : 3 | Limite de données : Aucune | Support 24/7 : Non

+ Il n’y a pas de limites de données mensuelles.

+ Idéal pour la vie privée

– Limitation de la vitesse

– Un soutien très limité

ProtonVPN est un autre fournisseur qui offre un VPN gratuit en plus d’une option payante. Le premier a quelques points très forts : le plus notable est qu’il n’impose aucune restriction sur les données.

Vous êtes libre d’utiliser autant de données que vous le souhaitez chaque mois, ce qui est très rare pour un fournisseur de VPN gratuit. Cela mérite d’être pris en considération.

Il y a, bien sûr, suffisamment de limites à leur plan gratuit pour inciter à passer à leur plan payant. Les restrictions de ProtonVPN Free comprennent la limitation à un seul appareil, à trois emplacements seulement, et des vitesses plus lentes par rapport aux abonnés payants.

La version gratuite ne prend pas non plus en charge le P2P (au revoir Torrent) et la vitesse peut diminuer aux heures de pointe, lorsque les utilisateurs sont nombreux en ligne et que les abonnés payants ont la priorité.

Mais si vous pouvez vivre avec cela, c’est un fournisseur génial avec une politique stricte de « non inscription » qui ne nécessite qu’une adresse électronique. Il n’y a même pas de publicité sur le site web – sans parler de l’application client.

4. Windscribe

Très sûr avec une limite de données généreuse

Prend en charge : Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Serveurs : 10 | Limite de données : 10 Go par mois | Assistance 24h/24 et 7j/7 : Non

+ 10 Go de données par mois

+ Une excellente politique de protection de la vie privée

– La vitesse n’est pas soutenue

La généreuse allocation de données de Windscribe et son engagement à protéger votre vie privée en font l’une des meilleures options VPN gratuites : 10 Go de bande passante par mois en standard et dix sites de serveurs distants, dont le Royaume-Uni, Hong Kong, l’Allemagne, le Canada et les États-Unis.

Il suffit de créer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour s’inscrire. L’adresse électronique est facultative, mais utile si vous oubliez votre mot de passe.

Windscribe ne stocke aucun journal de connexion, adresse IP ou site web visité ; lorsque vous êtes activement connecté à un serveur, il ne stocke que votre nom d’utilisateur, le serveur auquel vous êtes connecté et la quantité de données transférées. Et, dans les trois minutes qui suivent la fin de votre session, il efface toutes ces données.

Si cela ne suffit pas à vous tenter, il existe même un bloqueur de publicité sur le web et un pare-feu intégrés. Un excellent choix.

5. Speedify

Sûr, rapide, mais oubliez le streaming

Support : Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Serveurs : 50+ | Limite de données : 2GB par mois | Support 24/7 : Non

+ Une technologie ingénieuse pour accroître les performances

+ Une vie privée robuste

– Les logiciels ont peu de contrôles de bas niveau

– Ne fonctionne pas avec Netflix ou d’autres services de streaming

Speedify, comme son nom l’indique, a un objectif principal en tant que fournisseur de VPN gratuit : faire en sorte que votre connexion cryptée aille le plus vite possible.

Pour ce faire, ce fournisseur utilise simultanément toutes vos connexions internet disponibles pour obtenir les meilleures performances, en combinant, par exemple, votre connexion Ethernet (celle de votre routeur) avec la connexion cellulaire de votre téléphone.

Même si vous ne disposez que d’un seul type de connexion Internet, la société affirme que sa technologie de turbocompression vous aidera à accélérer vos connexions.

Le plan gratuit a un accès complet à ces serveurs (tout comme les options payantes), la seule restriction à l’offre gratuite étant la quantité limitée de données que vous pouvez télécharger. Les utilisateurs gratuits disposent de 2 Go de données par mois.

Ce n’est pas autant que certains des autres concurrents que vous verrez sur cette page, mais cela suffit quand même pour couvrir quelques tâches de base de navigation et de courrier électronique.

Ce fournisseur vaut la peine pour ses performances : lors de nos tests, la technologie d’amélioration de la vitesse mentionnée ci-dessus s’est avérée avoir un effet positif.

Speedify est presque honoré pour son manque de support de streaming, alors oubliez d’accéder à HBOMax depuis l’extérieur des États-Unis ou de la BBC au Royaume-Uni.

6. Hide.me

Avec ce service de protection de la vie privée, quelque chose est caché

Soutenu sur : Windows, Mac, Android, iOS | Serveurs disponibles : 5 | Limite de données : 10 Go par mois | Assistance en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Oui

+ La protection de la vie privée

+ Pas de publicité ou de limitation de vitesse

– Limité à un seul appareil

Hide.me propose des VPN payants et gratuits, ce dernier offrant 2 Go de données par mois. Il existe également d’autres limites : vous ne pouvez connecter qu’un seul appareil au maximum et vous êtes limité à cinq emplacements de serveur (dont quatre VPN américains et un canadien) au lieu des 50 emplacements et plus que vous obtenez avec l’abonnement payant.

Le point positif est que ce fournisseur ne limite pas les vitesses de connexion pour les utilisateurs gratuits. De plus, Hide.me promet qu’il ne conserve pas de journaux ou de données d’utilisateur d’aucune sorte. Il n’y a pas de publicité non plus.

Il dispose d’un logiciel natif pour Windows PC et Mac, Android et iOS, avec une conception intelligente du client Windows et une assistance 24h/24 et 7j/7 pour les utilisateurs gratuits également.

Les performances ont également été impressionnantes lors de nos tests. Dans l’ensemble, il s’agit d’une offre gratuite plus que solide, sans trop de restrictions.

Cela vaut-il la peine de louer un VPN gratuit ?

Honnêtement, il n’y a pas de réponse facile. Cela dépend de l’usage que vous voulez faire du VPN gratuit. Si ce que vous voulez, c’est avoir un peu plus de sécurité sur votre ordinateur portable ou votre téléphone portable lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public, ceux ci-dessus fonctionnent bien.

Vous l’activez, vous vous connectez, vous effectuez les opérations nécessaires et vous vous déconnectez. Aucun regard indiscret ne pourra voir vos informations privées.

Mais si votre objectif principal est de disposer d’un VPN pour la diffusion en continu, par exemple, ou si vous souhaitez l’utiliser pour télécharger des téraoctets de fichiers torrents, un VPN gratuit ne fonctionnera pas.

L’allocation journalière ou mensuelle pour les données s’épuisera en un rien de temps et ils ne disposeront probablement pas des serveurs dans les endroits nécessaires pour faciliter ces activités.

5 questions essentielles à se poser pour choisir un VPN gratuit

Il y a 5 questions à se poser lors du choix d’un VPN gratuit, qui sont celles que nous nous sommes posées avec celles de ce guide.

Ces dernières années ont vu une augmentation des menaces globales sur la vie privée des gens, car les droits à l’anonymat et à la neutralité du réseau ont été sapés par des gouvernements dictatoriaux et démocratiques.

Si les VPN ne sont pas la panacée pour préserver votre vie privée sur l’internet, ils constituent un élément essentiel de l’arsenal des personnes qui veulent protéger leur liberté et leur vie privée. Et, dans certains pays, même la vie.

Cela dit, tous les fournisseurs de VPN gratuits ne sont pas les mêmes et certains peuvent même compromettre votre sécurité. Il y a cinq questions que vous devez vous poser avant de télécharger et d’installer un VPN gratuit qui ne figure pas dans ce guide.

1. Quel est votre modèle d’entreprise ?

Les prestataires sont là pour gagner de l’argent et la gestion d’une telle entreprise coûte cher, surtout si elle est populaire. Certains utilisent la version gratuite comme un outil de marketing pour attirer des clients potentiels vers une version payante une fois qu’ils sont satisfaits de la version gratuite. Toutefois, beaucoup d’entre eux vendront vos données d’utilisateur ou fourniront certaines informations à un tiers, ce qui, là encore, compromettra votre vie privée.

2. Comment protéger mon PC ?

La plupart des fournisseurs utilisent généralement une application de bureau qui s’exécute en arrière-plan et qui crypte vos données pendant que vous naviguez sur le web. Toutefois, cela ne résout qu’une partie du problème. Votre ordinateur portable peut encore être soumis aux outils de suivi présents sur presque tous les sites web en ligne. Certains, comme Windscribe, adoptent une approche plus ambitieuse, en intégrant l’équivalent d’un super bloqueur de publicité au VPN.

3. Qu’est-ce que je perds avec la gratuité ?

Normalement, on peut s’attendre à ce qu’un produit gratuit subisse quelques réductions, et c’est le cas de tous les fournisseurs. Certains offrent plus de bande passante gratuite que d’autres, plus de serveurs et même le blocage des publicités, le P2P et les pare-feu. À partir de là, les meilleurs ont généralement un chemin de mise à niveau facile vers le mode payant qui débloque une bande passante illimitée et ajoute plus d’emplacements et de configurations OpenVPN.

4. Tenez-vous des registres de quelque nature que ce soit ?

Assurez-vous que le VPN gratuit ne stocke pas votre activité sur Internet. Vous pouvez généralement consulter cette politique en matière de données sur la page des conditions générales ou dans le contrat de licence d’utilisateur final, communément appelé CLUF. Malheureusement, de nombreux prestataires cachent souvent des détails importants sur leur mode de fonctionnement. Choisissez une option qui supprime tout après votre déconnexion.

5. Puis-je m’inscrire de manière totalement anonyme ?

Avoir un fournisseur avec lequel vous pouvez vous inscrire sans adresse électronique et qui accepte les paiements par Bitcoin, pour un maximum de confidentialité, est la meilleure option pour un anonymat presque total. Certains fournisseurs proposent également le double saut (cryptage avec deux serveurs) avec lequel vous pouvez cacher encore plus le trafic, ce qui double essentiellement la sécurité de votre connexion.

Les VPN gratuits sont-ils dangereux ?

Si la principale critique adressée aux VPN gratuits est qu’ils ne sont pas aussi utiles que les solutions payantes, il existe de réels dangers pour de nombreuses solutions. Évidemment, pas les services mis en avant dans ce guide, mais bien d’autres qui n’attendent que d’être mordus.

Par exemple, des recherches menées en 2020 ont révélé qu’environ 40 % des VPN Android gratuits disponibles sur la boutique Google Play Store ne protègent pas la vie privée de leurs utilisateurs à un niveau adéquat.

En d’autres termes : ne prenez pas le risque d’essayer tout ce que vous trouvez sur place. C’est pour cela que nous et ce guide sont là.