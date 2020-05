Les meilleurs VPN pour contourner la censure de l’internet en Chine

La chine est une destination de plus en plus polaire ces dernières années. Ainsi, des milliers de Français s’y rendent pour des motifs divers et variés tels que le travail ou bien pour y passer des vacances en explorant le riche patrimoine historique du pays.

Oui, mais voilà, si vous comptiez naviguer sur internet comme vous le faites depuis chez vous depuis là-bas, cela risque de s’avérer très compliqué. En effet, de nombreux sites sont censurés par le gouvernement.

Le seul moyen d’y accéder est alors de passer par un logiciel. Vous pouvez utiliser un VPN pour contourner la censure en Chine en vous connectant à partir de serveurs partout dans le monde. Nous vous proposons donc de voir ensemble les meilleures solutions qui s’offrent à vous si vous planifiez un départ en Chine dans le futur.

Internet en chine

Pour comprendre l’origine de la censure de l’internet chinois, il faut se rendre dans la fin des années 90 et plus précisément en 1998. C’est cette année que le projet “bouclier doré” est lancé dans le pays bien qu’il ne sera effectif qu’en 2003.

Le principe est simple, de nombreux sites occidentaux se retrouvent tout bonnement bloqués et l’accès leur est interdit, sauf si vous utiliser un VPN pour contourner la censure en Chine. Vous ne pourrez par exemple pas accéder à des sites comme Google, Facebook, Instagram ou bien Twitter.

Néanmoins, de nombreuses alternatives à ces sites se sont développées sur le sol chinois si bien que bien que les noms et les interfaces soient différents, l’internet chinois soit tout de même assez similaire au nôtre sur certains points.

Un choix à faire avant le départ

Dès lors, si vous voulez accéder à vos sites favoris lors d’un voyage , il ne vous restera pas 50 alternatives. En effet, il vous faudra obligatoirement passer par un VPN pour contourner la censure en Chine.

Sauf que vous vous doutez bien qu’une fois sur place, il sera beaucoup plus difficile que chez nous de nous en procurer un. Vous allez donc devoir faire votre choix et le régler avant votre départ sous peine de ne pouvoir avoir accès à vos sites. Pour vous aider dans votre choix, nous vous avons d’ailleurs conseillé ci-dessous deux VPN pour contourner la censure en Chine.

ExpressVPN

Commençons par ExpressVPN pour une raison toute simple. Si vous possédez déjà un VPN pour sécuriser vos connexions en France, alors il y a des chances que vous ayez opté pour ExpressVPN.

Il faut dire que ce logiciel fait parti des meilleurs VPN du marché et que sa vitesse de connexion est inégalée. Contrairement à beaucoup, il marche parfaitement comme VPN pour contourner la censure en Chine . Le principal problème, c’est qu’il sera bien moins rapide que chez vous.

De plus, si vous ne comptez pas vous en servir une fois de retour en France, il faut savoir que ExpressVPN est l’un des plus chers du marché en termes de prix. En effet, pour un mois sans engagement, comptez 12.36€ . Pour avoir accès au prix plus bas proposé qui est de 6.36€, il vous faudra prendre un abonnement de 15 mois.

Astrill VPN

Une autre solution est d’opter pour Astrill VPN. Si ce n’est clairement pas l’un des VPN en vogue en occident, il a la particularité d’être l’un des seuls à fonctionner en Chine et il fonctionne même très bien !

La seule astuce à connaître pour pouvoir l’utiliser là-bas est de lancer le logiciel sur votre ordinateur avant de lancer internet. Après ça, vous ne devriez avoir aucun souci à utiliser ce VPN pour contourner la censure en Chine et vous balader sur vos sites habituels.

En ce qui concerne le prix, il faudra tabler sur 20$ pour une durée d’un mois ou 10$ par mois pour un engagement de 1 an. C’est plus cher qu’ExpressVPN, mais c’est sûrement le meilleur VPN en Chine.