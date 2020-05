Alfa Romeo Giulia et Stelvio QF s’habillent d’une nouvelle couleur verte

Les Alfas, très performants, apportent également quelques nouveautés pour l’Europe, que nous espérons voir arriver aux États-Unis.

Alfa Romeo a publié quelques mises à jour pour le marché européen de la Giulia et du Stelvio Quadrifoglio, notamment une nouvelle couleur extérieure frappante, le vert de Montréal.

Ces modèles ont déjà été mis à jour pour le marché américain pour 2020, mais l’Europe reçoit plus d’options et de couleurs.

Alfa ne dira pas si les États-Unis obtiennent ou non la couleur et d’autres nouvelles options, mais nous pensons que ces mises à jour pourraient arriver pour le modèle de l’année 2021.

Les Alfa Romeos sont des voitures étonnantes, et elles sont vraiment très populaires dans cette nouvelle couleur de peinture « Montreal Green » qui est maintenant disponible pour les modèles Giulia et Stelvio Quadrifoglio en Europe. Cette couleur de peinture en particulier est destinée à honorer l’Alfa Romeo Montréal des années 1970, et d’autres couleurs de peinture patrimoniale ont été ajoutées à la gamme, notamment la 6C Villa d’Este Red et la GT Junior Ocra.

Les mises à jour pour les modèles Giulia et Stelvia destinés au marché européen comprennent également certaines des fonctions d’infodivertissement et d’aide à la conduite déjà disponibles pour les voitures destinées au marché américain en 2020. Mais comme d’habitude, l’Europe bénéficie également de quelques fonctions intéressantes qui ne sont pas encore disponibles pour nous, notamment un échappement spécial, des roues de 21 pouces pour la Stelvio et de jolis feux arrière assombris.

Alfa ne dit pas encore si ces nouvelles couleurs et caractéristiques seront disponibles ou non aux États-Unis, mais nous parions que certaines de ces caractéristiques pourraient nous être proposées en 2021.