Super Lune 2020 : découvrez des photos incroyables

La Super Lune de mai, également appelée « Lune Fleurie », a ébloui les observateurs du ciel avant-hier (7 mai) en illuminant le ciel nocturne du printemps.

En début de semaine (5 mai), la lune a atteint le périgée, c’est-à-dire le point de son objet où elle est la plus proche de la Terre, ce qui l’a fait apparaître encore plus grosse et plus brillante dans le ciel. Comme le périgée n’était que deux jours avant la Super Lune, la NASA le considère comme une « Super Lune », c’est-à-dire qu’elle peut apparaître 7% plus grande et 15% plus brillante que d’habitude lorsque la lune est légèrement plus proche de la Terre.

Bien que la NASA considère la Lune de mai comme une « Super Lune », tout le monde ne s’accorde pas à dire qu’elle mérite cette étiquette. Parce qu’il n’est pas un terme astronomique officiel, la signification du mot a évolué au fil du temps, car les astronomes ne s’accordent pas sur le fait qu’une Super Lune doit coïncider de près avec le périgée pour avoir ce titre.

Le débat sur la Super Lune surgit année après année pendant la « saison des Super Lune », au cours de laquelle il y a généralement trois ou quatre Super Lune consécutives. Cette année, les observateurs du ciel ont participé à un marathon de quatre Super Lunes, commençant par la Lune de neige en février et se terminant par la Super Lune cette semaine.

Plongeons dans des photos incroyables de cette fabuleuse Super Lune :

Sur la photo ci-dessous, prise en Indonésie le 7 mai, vous pouvez voir la lune briller en grand dans le ciel nocturne. Mais la lune a de la compagnie. La silhouette d’une colombe bloque la lune et, en raison de sa proximité avec l’appareil photo, elle ressemble à un oiseau géant qui traîne sur la lune.

BINTAN, INDONÉSIE – MAI 07 2020 : Une silhouette de colombe de la dernière Super Lune de 2020 appelée « Lune fleurie » vue sur l’île de Bintan, dans la province des îles Riau, en Indonésie, le 7 mai 2020.

Les pleines lunes se produisent lorsque la lune se trouve du côté opposé de la Terre par rapport au soleil. Lorsque cela se produit environ une fois par mois, notre petit satellite rocheux réfléchit la lumière du soleil sur notre planète et elle semble particulièrement brillante et spectaculaire dans le ciel.

À pleine phase ou bien presque, la lune est si brillante qu’elle peut interférer avec l’observation du ciel, noyant les objets plus faibles dans le ciel nocturne – comme la pluie de météores de l’Eta Aquarid de cette année – avec son éblouissement écrasant.

Sur une autre photo saisissante, prise depuis Jersey City, dans le New Jersey, on peut voir la célèbre statue de la Liberté tenant sa torche très haut devant la Super Lune.

JERSEY CITY, NJ – 7 MAI : La Super Lune se lève derrière la Statue de la Liberté à New York City le 7 mai 2020, vue de Jersey City, New Jersey.

Tout comme la lune fleurie d’avril n’est pas littéralement rose, elle n’a pas l’air fleurie du tout. La Super Lune de ce mois tire son nom des fleurs qui fleurissent en Amérique du Nord à peu près au moment où cette lune apparaît généralement chaque année.

Les personnes qui parlent l’algonquin, une langue indigène américaine appartenant au peuple algonquin du nord-est, appellent souvent la lune quelque chose de similaire, comme le font les Ojibwe (ou Anishinaabe), selon l’Ontario Native Literacy Coalition.

Alors que certains connaissent cette lune par les fleurs qui fleurissent à peu près en même temps qu’elle émerge, les Cris, l’un des plus grands groupes de peuples des Premières nations en Amérique du Nord, appellent la Super Lune « la lune grenouille », parce que les grenouilles deviennent plus actives à cette époque.

GUANGZHOU, CHINE – MAI 07 : La Super Lune (Lune fleurie) s’élève au-dessus de la tour illuminée de Canton le 7 mai 2020 à Guangzhou, dans la province chinoise du Guangdong.

Dans ce plan, la tour de Canton en Chine éblouit avec des lumières arc-en-ciel alors que la Super Lune brille en arrière-plan. La lune a même illuminé quelques nuages épars derrière la tour.

La Super Lune, photographiée avec une technique de double exposition le 8 mai 2020 depuis Jakarta, en Indonésie.

Avez-vous déjà fait cela avec vos doigts ? Sur l’image ci-dessus, quelqu’un s’est amusé à essayer de faire paraître la Lune minuscule en jouant avec la perspective.

Sur l’image ci-dessous, la Lune brille de tous ses feux sur le Colisée de Rome, en Italie. Bien que la lune semble orange sur cette image, elle ne change pas vraiment de couleur. Elle semble seulement avoir des couleurs différentes en raison de facteurs comme l’atmosphère qui se trouve entre la lune et la surface de la Terre.

ROMA, ITALIE – 2020/05/07 : Super Lune en se levant sur le Colisée vue du Capitole. Quatrième et dernière Super Lune de 2020, aussi appelée « Lune fleurie », vue à Rome en se levant sur le Colisée.

