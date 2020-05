Call of Duty : la Seconde Guerre mondiale gratuite sur PlayStation Plus à partir du 26 mai

Les abonnés à PlayStation Plus auront accès à Call of Duty : WWII de Sledgehammer Games dans le cadre de leur abonnement, à partir du 26 mai. C’est le seul titre que Sony Interactive Entertainment a annoncé comme faisant partie de la gamme PS Plus du mois prochain, mais la société a déclaré sur Twitter qu’elle communiquerait des détails supplémentaires sur sa gamme de juin plus tard cette semaine.

Call of Duty : WWII est sorti en novembre 2017. Le jeu de Sledgehammer a ramené la franchise Call of Duty à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, le cadre de la première édition de Call of Duty en 2003.

Call of Duty : WWII renforce la gamme PS Plus de May, qui comprend actuellement Farming Simulator 19 et Cities : Skylines. Ces deux jeux PlayStation 4 seront disponibles en téléchargement sur PlayStation Plus jusqu’au 1er juin.

Les abonnés à la PlayStation Plus qui souhaitent renouveler ou prolonger leur abonnement peuvent attendre jusqu’en juin, date à laquelle la promotion Days of Play de Sony offrira des réductions sur le service et une variété de jeux PS4.