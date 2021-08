Annonce officielle d’un nouveau Call of Duty à l’aspect classique

Les jeux de tir sont sans doute l’un des genres dont les fans ne se lassent pas. C’est pourquoi l’annonce d’un nouveau titre est si excitante, et cette fois, c’est le tour de Call of Duty.

Tout porte à croire que la franchise reviendra aux décors de la Seconde Guerre mondiale des premiers épisodes.

La franchise emblématique de jeu de tir à la première personne a annoncé son nouveau volet avec une bande-annonce cryptique qui montre un peu le ton qui prévaudra dans le nouveau jeu.

Le nom de ce nouveau volet sera Call of Duty : Vanguard et, d’après ce que l’on peut voir dans les vidéos d’avant-première, il s’agira d’un retour au cadre de la Seconde Guerre mondiale où la franchise a débuté au début des années 2000.

Un autre détail intéressant est que, pour chaque zone montrée dans la vidéo d’annonce, ce qui semble être un visage différent est mis en évidence à chaque occasion, on pourrait donc s’attendre à ce qu’il s’agisse de références aux nouveaux protagonistes de la campagne de l’histoire que ce nouveau jeu aura, qui d’après ce que l’on peut dire semble se dérouler sur 4 fronts différents de la guerre.

Le ton du teaser est assez similaire à celui d’un autre jeu de tir, Battlefield 1, qui a été plutôt bien accueilli en tant qu’expérience narrative intéressante se déroulant pendant la Première Guerre mondiale et s’écartant des autres jeux de tir de l’époque qui se concentraient sur une expérience plus futuriste sans beaucoup d’histoire.

Ces dernières années, les jeux Call of Duty ont expérimenté diverses idées, la plus récente étant un reboot du jeu Modern Warfare, acclamé à l’origine, ainsi qu’un épisode plutôt expérimental avec Call of Duty : Black Ops Cold War qui, comme son nom l’indique, présente une série d’aventures se déroulant à l’époque de la guerre froide.

Pour l’instant, on sait très peu de choses sur le nouveau jeu à venir, mais plus de détails seront révélés via un événement en jeu pour Call of Duty Warzone, la réponse de la franchise aux jeux de type Battle Royale de combat « tous contre tous » sur une grande carte qui se referme au fur et à mesure que le temps passe.

Un événement similaire avait déjà été organisé pour le dévoilement de Black Ops Cold War à l’époque. Il était assez frappant car il nécessitait l’interaction des joueurs pour recueillir des indices que la communauté rassemblait ensuite pour fournir des informations sur le nouveau jeu et des avantages en jeu dans la Warzone elle-même.

On sait également que le jeu est développé par Sledgehammer Games, le studio également responsable de jeux tels que Call of Duty : Modern Warfare 3 et Call of Duty : WWII, qui, bien que se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, n’a pas été bien accueilli par les joueurs.

La révélation officielle du nouveau Call of Duty Vanguard aura lieu le 19 août à 10 h 30, heure du Pacifique, en même temps que le lancement de l’événement sur le thème de la Warzone, disponible sur Xbox One, Xbox X Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.