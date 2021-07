Schofield : les gens pensent que c’est trop facile de faire un Call of Duty

Le calendrier annuel des sorties de la franchise et son énorme succès dans l’industrie, qui ne s’est pas arrêté depuis la sortie de Call of Duty : Modern Warfare 2, a conduit les gens à croire que le processus créatif derrière la propriété intellectuelle d’Activision est faible ou inexistant et qu’il s’agit juste d’un modèle auquel on ajoute des choses.

L’ancien responsable de Sledgehammer a souligné le travail nécessaire à la réalisation des jeux de la franchise.

Cependant, comme tout jeu vidéo, il nécessite des efforts et des années de travail, des questions qui ont été récemment abordées par Glenn Schofield, ancien directeur de Sledgehammer.

FAIRE UN APPEL DU DEVOIR N’EST PAS UN TRAVAIL FACILE

Au cours d’une interview accordée au magazine EDGE (via VGC), l’ancien directeur général de Sledgehammer, Glen Schofield, dont on se souvient surtout pour avoir été l’un des responsables de Call of Duty : WWII, le projet qui a permis à la franchise de renouer avec le succès, a parlé de la difficulté de travailler sur un nouveau jeu et de ce qu’il faut pour y parvenir, un aspect que certains joueurs négligent souvent.

D’emblée, Schofield a fait remarquer : « Les gens pensent aujourd’hui qu’un Call of Duty, c’est, vous savez, aussi simple que d’en mettre un dans le four et d’attendre qu’il sorte. Ils ne se rendent pas compte de la quantité de travail nécessaire à la réalisation d’un jeu Call of Duty. Il y a beaucoup de recherches.

M. Schofield a ensuite révélé qu’au cours du processus de développement de Call of Duty : WWII et des autres épisodes dont Sledgehammer était responsable, il n’y avait pas que des recherches historiques et contemporaines, mais d’autres formes d’interaction tout aussi exigeantes : « Vous travaillez avec des experts.

J’ai étudié la Seconde Guerre mondiale pendant 3 ans, j’ai travaillé avec des historiens. J’ai passé 8 jours dans un van en Europe à visiter tous les endroits qui allaient être dans le jeu. J’ai tiré sur différentes vieilles armes. Toutes ces choses que vous devez faire quand vous travaillez sur un jeu Call of Duty.

Vous savez, pour devenir un expert, nous avons travaillé avec les Navy SEALS et les membres de la Delta Force pour apprendre les tactiques et les techniques et les intégrer dans le jeu.

Vous avez dû apprendre à connaître les forces spéciales de différents pays comme l’Angleterre, la France, l’Espagne et l’Italie et tout ça, parce qu’elles étaient toutes dans le jeu. Il y a donc eu beaucoup d’apprentissage, de lecture constante, de visionnement constant de vidéos et de travail avec des experts.

