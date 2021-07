Le prix de la télévision enroulable de LG est maintenant de 100 000 $

Oui, comme vous l’avez lu : 100 000 $ sera le prix du téléviseur OLED enroulable de 65 pouces et 4K de LG. La société a confirmé le prix pour les États-Unis.

Une œuvre d’art.

Rappelons que ce téléviseur a été dévoilé en 2019 au CES, devenant la sensation de l’événement. Il s’agit d’un écran de 65 pouces qui peut être rangé en rouleau lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui permet de gagner de l’espace. De plus, il dispose de haut-parleurs Dolby Atmos pour une expérience sonore optimale.

Son écran OLED ultra-fin utilise la technologie des pixels auto-illuminant : plus de 8 millions de pixels qui s’allument et s’éteignent indépendamment, offrant des couleurs riches et un contraste exceptionnel, comme l’explique LG.

L’écran est prévu pour 50 000 affichages, ce qui garantit de très nombreuses années d’utilisation.

L’OLED dispose également d’un mode intermédiaire entre le mode entièrement déplié et le mode roulé. LG appelle cela une vue linéaire et elle peut être utilisée pour afficher une horloge ou des photos, entre autres objets.

Ce chef-d’œuvre technologique n’est pas à la portée de tous, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver plus d’informations sur le site officiel de LG au lien suivant. Les précommandes seront ouvertes en août.

Selon The Verge, une version plus « abordable » a été lancée en Corée du Sud, d’une valeur de 90 000 dollars.

Premières expériences avec le téléviseur enroulable de LG

En 2019, nos rédacteurs ont a eux l’occasion de couvrir la présentation du téléviseur enroulable de LG au CES. Il s’y est entretenu avec Eduardo Troncoso, responsable du marketing chez LG Electronics.

« La télévision a été un élément incontournable dans tous les foyers », a déclaré M. Troncoso. « Nous sommes passés de téléviseurs qui prenaient tout un meuble à des téléviseurs à écran plat. Mais nous avons fait un pas de plus : maintenant, c’est un objet de collection partout.

« Nous avons innové dans la forme avec cette structure qui peut être enroulée et rangée dans un meuble qui est aussi un système audio. »

« Il a fallu de nombreuses années de développement pour que ce produit soit prêt pour le consommateur final », a-t-il souligné.