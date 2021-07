Gmail : cette modification de la sécurité empêchera les cas de phishing

Les banques privées sont les plus intéressées à faire pression pour que ces changements soient apportés à la plate-forme de messagerie électronique de Google.

Le phishing est un crime qui consiste à inciter les gens à partager des informations sensibles telles que des mots de passe et des numéros de carte de crédit par le biais de plateformes de messagerie électronique telles que Gmail.

C’est pourquoi Google prend officiellement en charge la spécification d’authentification des messages électroniques BIMI (Brand Indicators for Message Identification), un an après avoir annoncé un projet pilote BIMI pour Gmail.

La nouvelle méthode de sécurisation du service de messagerie électronique, mise au point par Google, permettra à l’entreprise de mieux filtrer les fausses adresses, et aux utilisateurs d’identifier plus facilement les escroqueries et les tentatives de fraude.

Détails du nouveau programme Gmail

Grâce au BIMI, les marques vérifiées peuvent choisir d’afficher leurs logos d’entreprise de manière bien visible dans l’emplacement de l’avatar de l’e-mail, quel que soit le client de messagerie ou le fournisseur de services.

Pour que cela fonctionne, cependant, les fournisseurs de services de messagerie électronique doivent s’appuyer sur le BIMI, un effort industriel émergent actuellement soutenu par des membres notables tels que MailChimp, Twilio’s SendGrid, Valimail, Fastmail, Proofpoint, Verizon Media et, surtout, Google.

« Le BIMI offre aux destinataires des courriels et aux systèmes de sécurité des courriels une plus grande confiance dans la source des courriels et permet aux expéditeurs d’offrir à leur public une expérience plus immersive », écrit Google dans un billet de blog.

Pour valider cette image de marque, Google demandera à des autorités de vérification tierces, telles que Endtrust Datacard ou DigiCert, d’émettre un certificat de marque vérifiée pour les logos de marque.

Cette mise à jour des systèmes de Gmail permettra de vérifier les courriels valides, et ce n’est qu’à ce moment-là que l’image de l’entreprise s’affichera dans l’espace avatar de la boîte de réception et dans le courriel.