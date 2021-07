Free Fire bat Call of Duty Mobile et PUBG dans les deux téléchargements

Un nouveau record pour l’application Free Fire sur l’Android de Google. Ses concurrents ont pris du retard dans la guerre du téléchargement.

Free Fire est le jeu vidéo mobile Android le plus téléchargé en Amérique du Sud selon les analystes d’Uptodowon, qui l’ont révélé dans une récente déclaration. Plus de 13,14 millions de téléchargements ont été signalés. Et bien maintenant, la bataille royale a encore battu un record.

Actuellement, le jeu de Garena a réussi à dépasser le milliard de téléchargements dans le monde. Ce faisant, il a dépassé ses concurrents directs sur Android : PUBG Mobile et Call of Duty : Mobile.

Pour cette raison, il n’est plus comparé à d’autres shooters mais à des jeux tels que Subway Surfers et Candy Crush Saga, qui sont les titres qui règnent sur la plateforme. Le développeur lui-même a adressé ses remerciements à l’ensemble de sa communauté.

Bien entendu, ces chiffres impressionnants ne seraient pas possibles sans les multiples collaborations qu’elle a établies depuis son lancement. Rappelons que nous pouvons actuellement utiliser Cristiano Ronaldo comme personnage jouable.

Des contenus sont également arrivés de McLaren, d’Attack on Titan et, plus récemment, de la saga des titres de combat Street Fighter. En plus d’être gratuit, le titre propose des codes de rédemption et un calendrier hebdomadaire pour participer à des événements et obtenir des éléments esthétiques.

