Pac-Man réinventé par Nvidia AI à l’occasion de son 40e anniversaire

Alors que Pac-Man célèbre son 40e anniversaire, Nvidia a montré comment le jeu pourrait une fois de plus ouvrir la voie aux jeux futurs, avec un peu d’aide de l’IA.

Une IA Nvidia a pu recréer le populaire jeu Pac-Man sans avoir recours aux outils de construction de jeu habituels, tels qu’un moteur de jeu. L’intelligence artificielle a toujours montré comment elle est capable d’apprendre de nouvelles choses, bien que du point de vue du jeu, ce soit facilement l’un des exemples les plus intéressants.

Pac-Man a été développé par Namco et est l’un des titres qui ont acquis un statut de jeu emblématique au fil des ans, grâce à son gameplay addictif, à sa disposition en labyrinthe instantanément reconnaissable, à son héros toujours affamé et aux fantômes qui le poursuivent. Le jeu original est sorti le 22 mai 1980, ce qui signifie que Pac-Man a fêté son 40e anniversaire cette semaine.

Dans le cadre des célébrations de ce 40e anniversaire, Nvidia a publié un billet sur son blog expliquant comment son nouveau modèle GameGAN AI a pu recréer une version entièrement fonctionnelle et jouable de Pac-Man. Bien que ce ne soit pas nécessairement surprenant que l’IA ait pu apprendre quelque chose, ce qui est intéressant, c’est la façon dont GameGAN a pu le faire sans moteur de jeu ni aucune compréhension des règles du jeu. Au lieu de cela, l’IA n’a reçu que des enregistrements de jeu (50 000 épisodes) et des frappes de touches de gameplay par un agent artificiel. Cette combinaison a suffi à l’IA pour apprendre le jeu et en produire une version jouable. Bien que les graphismes puissent être meilleurs, la vidéo de démonstration téléchargée sur YouTube montre à quel point l’IA a pu se rapprocher de l’original. Ce qui est d’autant plus impressionnant, c’est que l’IA a pu recréer sa version du jeu populaire en quelques jours.

Pac-Man, une nouvelle source d’inspiration pour les jeux du futur

D’après le blog, il semble que même les chercheurs de Nvidia aient été surpris de la manière dont l’IA s’est acquittée de cette tâche. Ce dont ils semblent certains, c’est de la façon dont elle pourrait être utilisée pour améliorer l’expérience de jeu à l’avenir. Considérant cela comme plus qu’un simple exemple de ce que l’IA peut faire, les chercheurs indiquent comment la technologie pourrait être utilisée comme un moyen d’accélérer le processus de développement de la création de jeux. Par exemple, Nvidia suggère que les développeurs de jeux pourraient alimenter de la même manière les niveaux existants de l’IA à partir d’un jeu et que l’IA pourrait ensuite créer de nouveaux niveaux sans l’aide des développeurs de jeux ou d’autres outils. Cela pourrait également aider au développement de nouveaux personnages. Sur un plan plus général, les chercheurs suggèrent en outre que la technologie pourrait être transposée pour aider d’autres secteurs, notamment en formant des robots autonomes à travailler dans un entrepôt ou à livrer des marchandises.

Quant à la version IA de Pac-Man, Nvidia a confirmé qu’elle prévoit de rendre le jeu accessible au grand public via son IA Playground. Il s’agit de l' »espace en ligne » de la société où elle permet au public d’essayer diverses démos développées par son département de recherche. Nvidia n’a pas précisé quand la version IA de Pac-Man serait disponible, mais a indiqué que cela se ferait dans le courant de l’année.