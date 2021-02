Comment digitaliser son entreprise dans un écosystème incertain ?

Ces dernières années, les entreprises sont confrontées à de multiples circonstances, les laissant devant certaines difficultés. C’est justement le cas depuis la crise sanitaire mondiale qui a récemment fait plusieurs victimes.

Les entreprises n’ont pas été épargnées, surtout celles qui ne se sont pas encore initiées dans la digitalisation de leurs services. Cela dit, l’avancée de la technologie est si importante que plusieurs dirigeants d’entreprises, petites et grandes, ont décidé de les digitaliser. Découvrez les avantages de la digitalisation d’une entreprise et les outils nécessaires pour une bonne gestion.

Qu’est-ce que la digitalisation d’entreprise ?

D’une manière générale, la digitalisation est une méthode qui consiste à transformer toutes les opérations traditionnelles dans une entreprise en un procédé numérique, et ce grâce à internet. Il s’agit entre autres d’un objet, d’un service, des tâches ou tout autre processus que l’entreprise a l’habitude d’entreprendre. Ainsi, toute opération peut être traitée en ligne.

Comme vous l’aurez compris, la transformation digitale s’est faite depuis l’existence d’internet. Cela dit, ce processus peut apporter un grand nombre d’avantages, si l’on ne parle que de rendre la vie facile et les activités plus accessibles au public.

Quelques exemples de transformation digitale

Depuis l’arrivée d’internet, plusieurs services ont connu beaucoup d’évolution. Ainsi, l’e-mail a remplacé le courrier, les forums se sont substitués aux salons, les boutiques en ligne prennent de plus en plus de place pour une version plus pratique des magasins. À cela s’ajoutent les paiements électroniques pour remplacer les chèques bancaires.

Il est donc évident que la société se transforme également grâce au monde digital. Même les différents jeux sont actuellement disponibles en version numérique.

Les avantages de la digitalisation d’entreprise

Les nouvelles technologies ont évolué à grands pas et les entreprises traditionnelles ont le devoir de se conformer à cette évolution. Ainsi, le premier avantage de la digitalisation d’entreprise est de se faire connaître davantage grâce à un site internet. De plus, c’est l’un des moyens de cibler une clientèle plus large, voire internationale afin d’augmenter le chiffre d’affaires de manière optimale.

Grâce à la digitalisation, l’entreprise aura également l’occasion d’avoir une meilleure image auprès des clients. Ainsi, elle pourra les fidéliser en adoptant une bonne stratégie de marketing digital. L’entreprise peut par exemple offrir des services personnalisés et rapides comme une assistance virtuelle, ce qui motivera davantage le client à lui être fidèle.

Du côté des ressources humaines, les collaborateurs auront des conditions de travail plus améliorées et la communication sera plus rapide pour avoir un résultat amélioré et précis. Quant à la gestion administrative, toutes les tâches seront désormais plus faciles à réaliser grâce à des applications numériques.

Pourquoi digitaliser une entreprise ?

Plusieurs raisons mènent à digitaliser une entreprise. Et comme vous l’aurez constaté sur les avantages de cette méthode, vous comprendrez tout de suite que c’est un atout primordial pour augmenter un chiffre d’affaires. Alors, en voici quelques-unes.

Pour une productivité optimale

En avançant dans le processus de la digitalisation, une entreprise a l’occasion de voir sa productivité s’accroître. En effet, grâce à la digitalisation, les collaborateurs peuvent améliorer leurs services en bénéficiant d’outils plus performants. Les méthodes de travail sont désormais plus faciles et plus rapides.

De plus, la communication est plus efficace au niveau des ressources humaines. Les différents rapports évoluent à tous les niveaux, notamment entre les dirigeants et les employés, entre collaborateurs. À cela s’ajoute la facilité du recrutement de nouveaux collaborateurs.

Ainsi, l’entreprise pourra bénéficier d’une efficience tant au niveau de la productivité qu’au niveau de la performance de la gestion commerciale.

Pour se rapprocher des clients et de les fidéliser

La digitalisation c’est également un moyen de se rapprocher efficacement des clients. La relation client est d’ailleurs un élément essentiel pour rentabiliser une entreprise. Ainsi, grâce aux différents outils de communication plus performants et accessibles sur internet, il sera plus facile de mieux connaître les préférences de clients afin de personnaliser les services. Et l’interaction avec les clients est une méthode très efficace dans la relation client. Dans ce cas, l’image de l’entreprise sera plus valeureuse et les clients seront plus que satisfaits.

À part cela, l’utilisation d’une application rend l’entreprise plus accessible. Depuis ces dernières années, la grande majorité des utilisateurs ont recours aux appareils mobiles comme les tablettes, les smartphones et les ordinateurs pour accéder à presque n’importe quel service.

Pour gérer efficacement la trésorerie

La digitalisation ne concerne pas uniquement la relation client et les ressources humaines, mais également la gestion de la trésorerie de l’entreprise. Il s’agit entre autres de la gestion de différentes factures. Ainsi, les erreurs seront considérablement réduites et les résultats seront instantanés.

En ce qui concerne les paiements, l’entreprise aura également la possibilité d’effectuer les transactions en ligne via les outils sécurisés. De plus, le travail du comptable sera plus allégé grâce aux différents outils de gestion en ligne.

Pour faire face aux événements incertains

En cette période de crise sanitaire mondiale, il est plus que temps de passer au digital. Cela permettra notamment de mieux gérer les heures de travail perdues pendant les périodes de confinement. En effet, l’utilisation d’une solution de partage digital n’aura aucun impact sur les tâches à effectuer. Au contraire, les interactions entre les dirigeants et les employés seront plus rapides. De plus, tous les collaborateurs seront aussi productifs qu’au lieu du travail, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. C’est d’ailleurs le cas pour les utilisateurs de l’application « click and collect », par exemple.

Comment accéder à la digitalisation de l’entreprise ?

Plusieurs outils sont mis à la disposition d’une entreprise pour prendre profit de la digitalisation. Pour commencer, il est important d’avoir un site web.

Création de sites web

Un site web est la première porte d’entrée de l’entreprise pour les clients. En effet, c’est la première image que les utilisateurs ont de l’entreprise. Et cela implique une visibilité internationale, car vous êtes sans savoir qu’internet est accessible presque partout dans le monde. Le plus important est de soigner l’image de l’entreprise afin de donner une image de marque à l’entreprise.

Puis, la numérisation de tous les documents est également nécessaire afin de les intégrer dans la base de données.

Utilisation d’applications et des services Cloud

Le Cloud devient indispensable pour rester dans l’ère digitale et cela impose un usage de logiciels Cloud. Tous les nouveaux logiciels sont en mode SaaS/Cloud.

ERP Cloud

L’ERP simplifie la circulation des flux d’information entre les différents services de l’entreprise. Cette circulation de l’information est automatisée et se fait en temps réel. La gestion des données est intégrée afin que les données soient consultables par tous les services sans ressaisies.

Les logiciels de gestion d’entreprise permettent une connexion en temps réel avec des sites marchands, des marketplaces, des caisses mobiles ou tactiles. Cela permet d’avoir un aperçu précis et rapide des données et d’adapter sa gestion commerciale.

Archipelia

Archipelia est surtout connu pour être un logiciel de gestion commerciale, plus précisément un progiciel de gestion intégré ou PGI. C’est un outil très pratique pour les petites et moyennes entreprises, afin de les aider à mieux gérer leurs tâches quotidiennes comme la gestion de la production, la gestion commerciale, la gestion logistique, la relation client, le marketing, la comptabilité ou toute autre tâche visant au bon déroulement de l’entreprise, le tout dans un seul outil.

Pionnier en 2004, Archipelia est éditeur, intégrateur et hébergeur d’ERP (en mode SaaS) couvrant un large périmètre : Gestion Commerciale, Logistique, Production, PIM, Commerce omnicanal, CRM / Marketing, Comptabilité et Reporting / BI et WMS. Adapté aux PME, Archipelia vous libère de votre informatique et facilite votre croissance en vous offrant agilité, mobilité et évolutivité.